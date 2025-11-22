สหรัฐฯ สอบสวนเครื่องขุด Bitmain หวั่นจีนควบคุมกระทบความมั่นคงชาติ

รายงานชี้หน่วยงานความมั่นคงสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องขุด Bitmain นานหลายเดือน หวั่นถูกควบคุมจากระยะไกล กระทบความมั่นคงชาติ ขณะบริษัทจีนปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่เป็นความจริง
สหรัฐอเมริกากำลังเร่งยกระดับการสอดส่องด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยี หลังรายงานจาก Bloomberg เปิดเผยว่า หน่วยงานของรัฐบาลได้เปิดปฏิบัติการสอบสวนลับชื่อ "Operation Red Sunset" เพื่อประเมินความเสี่ยงของ Bitmain เครื่องขุดบิทคอยน์จากบริษัทจีน ซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกควบคุมจากระยะไกล หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือสอดแนมและรบกวนระบบโครงข่ายไฟฟ้าของสหรัฐฯ
รายงานระบุว่าการสอบสวนดำเนินการโดย กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) และมีการหารือนโยบายระดับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (NSC) สะท้อนความกังวลในระดับสูงสุดของรัฐบาลต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหว
รัฐบาลสหรัฐฯ สกัดบางชิ้นส่วน-แกะเครื่องตรวจชิป หวั่นช่องโหว่คุกคามโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเผยว่า หน่วยงานสอบสวนได้ สกัดการนำเข้าบางล็อตของเครื่องขุดที่ท่าเรือสหรัฐฯ ก่อนแกะอุปกรณ์ ตรวจสอบแผงวงจร ชิป และเฟิร์มแวร์ เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเชื่อมโยงกับการควบคุมจากทางการจีน
ก่อนหน้านี้ การตรวจสอบของรัฐบาลในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ฐานทัพสหรัฐฯ เคยระบุถึง "ความกังวลด้านความมั่นคงระดับรุนแรง" ขณะที่เอกสารจากคณะกรรมาธิการข่าวกรองวุฒิสภาเมื่อเดือนกรกฎาคมยังชี้ถึง "ช่องโหว่น่ากังวลยิ่ง" โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการสั่งงานจากระยะไกล
Bitmain ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยระบุว่า "ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง" ที่บริษัทสามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกล พร้อมย้ำว่าบริษัทดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายสหรัฐฯ ทุกประการ
นอกเหนือจากการตรวจสอบความปลอดภัย ยังมีรายงานว่าหน่วยงานรัฐบาลกำลังศึกษาเรื่องภาษีนำเข้าและประเด็นด้านซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์จากจีน ซึ่งเป็นจุดที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญอย่างมากท่ามกลางการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์
เหมืองขุดกระจุกตัวใกล้แหล่งพลังงาน-อาจทับซ้อนโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคง
เหมืองขุดบิทคอยน์มักตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ค่าไฟต่ำ นำไปสู่การตั้งอุปกรณ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใกล้แหล่งจ่ายพลังงานสำคัญ ซึ่งบางจุดทับซ้อนกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีความอ่อนไหวด้านความมั่นคง
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเตือนว่า หากรัฐบาลออกแนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการควบคุมเฟิร์มแวร์ การรับรองผู้ผลิต และการตรวจสอบสถานที่ติดตั้ง ผู้ประกอบการโฮสติ้งและนักขุดอาจต้องเผชิญกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย-ข้อกำหนดด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้-การรับรองที่มาของชิ้นส่วน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทุน รวมถึงผู้ให้บริการพลังงานสำหรับเหมืองขุด อาจต้องปรับยุทธศาสตร์การจัดซื้อ โดยหันไปเลือกซัพพลายเออร์ที่ให้การรับรองด้านความปลอดภัยของซอฟต์แวร์และซัพพลายเชนที่ละเอียดกว่าเดิม
สหรัฐฯ ชี้ความเสี่ยงยังไม่จบ
รายงาน Bloomberg ระบุว่าหลักฐานที่เผยแพร่ต่อสาธารณะในตอนนี้ยังมีจำกัด ส่วนใหญ่เป็นคำให้สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ปัจจุบันและอดีต, เอกสารของวุฒิสภาเกี่ยวกับ "ช่องโหว่น่ากังวล", และคำปฏิเสธอย่างหนักแน่นของ Bitmain ว่าไม่เคยถูกควบคุมจากรัฐบาลจีนและไม่สามารถสั่งงานเครื่องจากระยะไกลได้
Bitmain ยังชี้แจงเพิ่มว่า การยึดอุปกรณ์บางส่วนในอดีตเกี่ยวข้องกับข้อกังวลด้านคลื่นความถี่ของ FCC และ "ไม่พบความผิดปกติใด ๆ" ตามที่มีการกล่าวอ้าง
อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ หน่วยงานรัฐบาลยังปฏิเสธให้ข้อมูลต่อการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ทำให้สถานะของ "Operation Red Sunset" ยังเป็นปริศนา และอาจมีผลต่อการกำกับอุตสาหกรรมเหมืองขุดคริปโตในระยะต่อไป
ความมั่นคงชาติ-ซัพพลายเชน-อุตสาหกรรมขุดคริปโต อาจต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคการกำกับรูปแบบใหม่
แม้จะยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ แต่ทิศทางล่าสุดบ่งชี้ว่าอุปกรณ์เหมืองขุดจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน อาจต้องเผชิญการตรวจสอบเข้มข้นกว่าที่เคย
ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับแนวโน้มกว้างของสหรัฐฯ ที่กำลังกระชับมาตรการด้านความมั่นคงไซเบอร์, ควบคุมซัพพลายเชนเทคโนโลยีจากประเทศคู่แข่ง และปกป้องโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสำคัญของชาติ
สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองขุดคริปโต นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ที่ส่งผลต่อการจัดซื้อ, การติดตั้งอุปกรณ์, และการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการทั่วประเทศ
สุดท้าย ทุกสายตายังคงจับตารอ ประกาศอย่างเป็นทางการ จากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของทั้งตลาดอุปกรณ์ขุดบิทคอยน์และความสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ-จีนในระยะยาว