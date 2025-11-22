ท๊อป จิรายุส ร่วมเสวนา Bloomberg New Economy Forum 2025 แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำเศรษฐกิจโลก

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้าร่วมการประชุม Bloomberg New Economy Forum 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–21 พฤศจิกายน 2568 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยงานประชุมระดับโลกครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้นำจากรัฐบาล นักลงทุนระดับนานาชาติ ผู้กำหนดนโยบาย นักนวัตกรรม นักวิชาการ และผู้ประกอบการจากทั่วโลก เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา กล่าวว่า “การประชุม Bloomberg New Economy Forum 2025 ในปีนี้ ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกใน 3 มิติหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ภูมิรัฐศาสตร์และโครงสร้างมหาอำนาจใหม่ (Geopolitical) และการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน (Sustainability) โดยทั้ง 3 ปัจจัยนี้จะผสมผสานกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แล้วเกิดเป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของโลกในทศวรรษหน้า ซึ่งอาเซียนจะเป็นภูมิภาคที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสุขภาพแบบยั่งยืน (Longevity Economy) และโอกาสด้านความมั่นคงทางอาหาร โดยผู้ประกอบการจำเป็นต้องก้าวออกจากโมเดลแบบเดิม เพราะเศรษฐกิจใหม่กำลังเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก”
ระหว่างการประชุม จิรายุสได้รับเกียรติพบปะและร่วมถ่ายภาพกับคุณ Michael R. Bloomberg ผู้ก่อตั้ง Bloomberg L.P. และ Bloomberg Philanthropies รวมถึงคุณ Lawrence Wong นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์ การพบปะผู้นำระดับสูงจากรัฐบาลและภาคเอกชน พร้อมทั้งรับฟังทิศทางเศรษฐกิจจากนักคิดระดับโลก ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยตอกย้ำว่าไทยมีศักยภาพที่จะต่อยอดเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน และสามารถขยายความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง
ทั้งนี้ การประชุมตลอดสามวันครอบคลุมการเสวนาจากผู้นำและผู้บริหารองค์กรระดับโลกจำนวนมาก อาทิ คุณ Rishi Sunak อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร, คุณ Kyriakos Mitsotakis นายกรัฐมนตรีกรีซ, คุณ Raphael Arndt ซีอีโอของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของออสเตรเลีย, คุณ Adena Friedman ประธานและซีอีโอของ Nasdaq, คุณ José Muñoz ประธานและซีอีโอของ Hyundai Motor Company, Dr. Shannon K. O'Neil รองประธานอาวุโส จาก Council on Foreign และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระดับโลก เช่น HSBC, GIC, FedEx, ABB, PwC, Apollo Global Management และ DNB Bank