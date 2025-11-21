เอชเอสบีซี เปิดตัว"TradePay"โซลูชันสินเชื่อผ่านระบบดิจิทัล-ชูเข้าถึงง่าย-เร็ว

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทยเปิดตัว “เอชเอสบีซี เทรดเพย์ (HSBC TradePay)” โซลูชันสินเชื่อเพื่อการค้าผ่านระบบดิจิทัลครั้งแรกในเมืองไทยที่ช่วยให้ลูกค้าองค์กรและภาคธุรกิจสามารถชำระเงินให้กับคู่ค้าได้รวดเร็วทันความต้องการ พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นและเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ เพื่อรับมือสภาพแวดล้อมทางการค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันจากปกติธุรกิจที่พึ่งพาสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องจะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนและใช้เวลาถึง 24 – 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารธุรกรรม ตั๋วสัญญาใช้เงินแบบกระดาษ ไปจนถึงการส่งคำสั่งชำระเงินให้กับคู่ค้า
ทั้งนี้ เอชเอสบีซี เทรดเพย์ จะช่วยลดขั้นตอนดังกล่าวลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยลูกค้าสามารถอัปโหลดไฟล์การชำระเงินที่เชื่อมต่อกับระบบเอชเอสบีซี เน็ต (HSBCnet) ได้อย่างง่ายดายในรูปแบบคำสั่งเดียว สำหรับทั้งการขอสินเชื่อและการชำระเงิน นอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถได้รับการสนับสนุนทางการเงินได้ทันที จากความรวดเร็วในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อของเอชเอสบีซี เทรดเพย์
นางทุย โง้ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ฝ่ายบริการการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะธนาคารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและธนาคารเพื่อการค้าระหว่างประเทศยอดเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอเอชเอสบีซี เทรดเพย์ ให้กับลูกค้าของเราในประเทศไทย เพื่อช่วยให้การชำระเงินของลูกค้าแก่คู่ค้าทางธุรกิจมีประสิทธิภาพและเป็นอัตโนมัติมากขึ้นในด้านการควบคุมต้นทุนการกู้ยืม ตลอดจนการปรับปรุงสถานะเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ โดยเมื่อทำรายการเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังลูกค้าและคู่ค้า เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถรับทราบข้อมูลได้ทันทีแบบเรียลไทม์
"เราเชื่อมั่นว่าลูกค้าองค์กรและภาคธุรกิจ จะได้รับประโยชน์จากเอชเอสบีซี เทรดเพย์ เพราะเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้เข้าถึงวงเงินสินเชื่อได้ทันที พร้อมการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อนในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ประหยัดเวลา และแรงงาน อันจะช่วยให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นการเติบโตได้อย่างเต็มที่ เพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิทัศน์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง"
อนึ่ง ปัจจุบันเอชเอสบีซี เทรดเพย์ ให้บริการในเครือข่ายของธนาคารเอชเอสบีซีทั่วโลกในกว่า 20 ตลาด อันรวมถึงสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์