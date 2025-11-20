เปิดโผหุ้นน่าทยอยเก็บ หลัง นายกฯ อาจยุบสภาเร็ว รับอภิปรายไม่ไว้วางใจ

โบรกฯ จับตา "นายกฯ" ส่งสัญญาณยุบสภาก่อนกำหนด หลังฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ อาจทำตลาดหุ้นสะดุด แต่เชื่อระยะกลางอาจฟื้นตัวเร็ว หลังเข้าสู่การหาเสียง เพื่อเลือกตั้งใหม่ กรุงศรี- ASPS คัดหุ้นเด่น แนะทยอยสะสมหุ้นให้ผลตอบแทนดี หวังช่วง 4 เดือนก่อนจะยุบสภา SET น่าจะทยอยปรับขึ้น
กรุงศรี คัดหุ้น 3 ธีมหลักเลือกสะสม
บล.กรุงศรี เปิดเผยว่า หลังจากนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการรับมือหากฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญ ม. 151 อาจจะพิจารณาใช้อำนาจในการยุบสภาก่อนกำหนดการที่วางไว้ 31 ม.ค. 26 ประเมินทำให้ระยะสั้นตลาดอาจจะกลับมาให้น้ำหนักแนวทางฝ่ายค้านในการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ระยะสั้นอาจจะทำให้ตลาดสะดุดเล็กๆ จากภาพการเมืองอาจเดินหน้าสู่รอยต่อรอบใหม่ แต่ระยะกลางเราประเมินภาพตลาดมีโอกาสฟื้นเร็ว จากความคาดหวัง Election Rally เนื่องจากจะต้องเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่ใน 45-60 วัน และมีโอกาสได้รัฐบาลใหม่ที่มีเสถียรภาพพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Reform ประเทศระยะกลาง-ยาว
ทั้งนี้เชิงกลยุทธ์ เราประเมินหากการเมืองระยะสั้นเดินหน้าไปในทิศทางดังกล่าว และ SET ผันผวนตอบรับ ให้มองเป็นจังหวะสะสม เน้นหุ้นในธีม
1.) หุ้นได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาลง คาดเศรษฐกิจสะดุดช่วงสั้นจากหากยุบสภาเพิ่มความเป็นไปได้การลดดอกเบี้ย กนง. รอบประชุม ธ.ค. 25 บวกต่อ ไฟฟ้า GULF, BGRIM เช่าซื้อ MTC, SAWAD (Trading) High Yield ADVANC หนี้สูง CPALL, TRUE
2.) หุ้นอิงภายใน คาดเม็ดเงินสะพัดช่วงก่อนเลือกตั้งหนุน ค้าปลีก CPALL, DOHOME, GLOBAL เช่าซื้อ
3.) หุ้นที่อยู่ในช่วงฤดูกาลที่พร้อมฟื้นตัวจากฐานต่ำกว่าปกติในปี 2025 อาทิ CENTEL AOT BDMS
เอเซียพลัส เลือก 14 หุ้นน่าสะสม ก่อนยุบสภา
ด้าน บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า หนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้(ชุดคุณอนุทิน) ตั้งใจไว้ คือ เตรียมจะยุบสภาภายใน 4 เดือนหลังจากแถลงนโยบาย(ยุบสภา ช้าสุด 31 ม.ค.69) ซึ่งสถิติในอดีตบ่งชี้ว่าก่อนจะเกิดการยุบสภา 4 เดือนในช่วงของ 4 ยุครัฐบาล ได้แก่ นายก ทักษิณ(2006) นายกอภิสิทธ์(2011) นายกยิ่งลักษณ์(2013) นายกประยุทธ์(2023) บ่งชี้ว่า ก่อนที่รัฐบาลจะเกิดการยุบสภา 4 เดือน SET INDEX มักปรับขึ้นเฉลี่ย 6.5%
หวังว่าในช่วง 4 เดือนก่อน จะยุบสภาในครั้งนี้ SET น่าจะทยอยปรับขึ้นต่อได้ดี(ผลตอบแทน QTD -0.16%) ส่วนผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้น รายตัวที่ปรับขึ้นได้ดีกว่า SET ในอดีต คือ BH +49% CPN +41% CENTEL +38% BDMS +30% MINT +23% KTB +19% AOT +19% AMATA +19% เป็นต้น
ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุน เน้นหุ้นที่สถิติในอดีตบ่งชี้ว่าปรับตัวขึ้นได้ดีก่อนเกิดการยุบสภา และราคาหุ้นปัจจุบันยัง อยู่โซนต่ำ(%QTD ยังไม่ปรับขึ้นหรือติดลบมากนัก) อาทิ CPN CENTEL BDMS MINT AOT AMATA ERW TASCO BCH BBL LH