ADIC สวนตลาดผันผวน ทุ่มซื้อ Bitcoin ETF ของ BlackRock เพิ่มเกือบสามเท่า

ADIC เพิ่มน้ำหนักลงทุนใน Bitcoin ETF ของ BlackRock เกือบสามเท่า ท่ามกลางความผันผวนรุนแรงของราคา BTC สะท้อนความเชื่อมั่นระยะยาวของสถาบันระดับอธิปไตย ขณะที่ตลาดยังเผชิญแรงเทขาย-กระแสเงินไหลออกจากกองทุนคริปโตต่อเนื่อง
กองทุน Abu Dhabi Investment Council (ADIC) หนึ่งในโครงสร้างธุรกิจการลงทุนของ Mubadala Investment Company จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินหน้าเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในบิตคอยน์อย่างก้าวกระโดดในช่วงไตรมาส 3 ผ่านการถือครองหน่วยของกองทุน BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) ตามรายงานล่าสุดที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก
การเข้าซื้อครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่ตลาดคริปโตเผชิญความผันผวนหนัก แต่กลับถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าความสนใจของสถาบันขนาดใหญ่ยังคงไหลเข้าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กำลังผลักดันบทบาทด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลก
ADIC ชี้บิทคอยน์คือ "ทองคำดิจิทัล" - ทุ่มซื้อเพิ่มเกือบสามเท่าในไตรมาสเดียว
รายงานของ Bloomberg ระบุว่า ADIC เพิ่มการถือครอง IBIT จาก 2.4 ล้านหน่วยเมื่อต้นไตรมาส 3 เป็นเกือบ 8 ล้านหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน คิดเป็นมูลค่าราว 520 ล้านดอลลาร์ โดยกองทุนปิดไตรมาสที่ราคา 65 ดอลลาร์ต่อหน่วยก่อนดีดขึ้นแตะ 71 ดอลลาร์ ในวันที่ 6 ตุลาคม หลังบิทคอยน์ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 125,100 ดอลลาร์ ในวันที่ 5 ตุลาคม
ADIC ให้ข้อมูลกับ Bloomberg ว่า มองบิทคอยน์ในฐานะ “ทองคำในโลกดิจิทัล” และยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นในพอร์ตของกองทุนอธิปไตยทั่วโลก
ราคา BTC ผันผวนลาก IBIT ร่วง 23% นับจากปิดไตรมาส 3
หลังทำจุดสูงสุดใหม่เพียงไม่กี่วัน บิทคอยน์กลับร่วงลงต่ำกว่า 90,000 ดอลลาร์ ในสัปดาห์ล่าสุด ส่งผลให้ราคา IBIT ถูกกดดันอย่างหนัก ปิดที่ 50.71 ดอลลาร์ ในวันพุธ ลดลงกว่า 23% จากสิ้นไตรมาส 3
ถึงแม้ราคาจะปรับฐานแรง แต่นักวิเคราะห์จำนวนมากยังมองว่าการเพิ่มสัดส่วนของ ADIC เป็นการส่งสัญญาณชัดว่าการยอมรับบิทคอยน์ในสถาบันระดับสูงยังต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง
Zayed Aleem ผู้จัดการฝั่ง Treasury ของแพลตฟอร์มลงทุนคริปโต M2 ระบุว่า การเพิ่มน้ำหนักดังกล่าวเป็น “สัญญาณเชิงบวกอย่างยิ่งต่อบทบาทของ UAE ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลโลก”
ด้านนักวิเคราะห์คริปโตชื่อ MartyParty ระบุว่า การเข้าซื้อของ ADIC “สะท้อนมุมมองระยะยาวต่อบทบาทของบิตคอยน์ในฐานะสินทรัพย์เก็บมูลค่า (store of value)”
เงินไหลออกสูงสุดตั้งแต่เปิดตัว - IBIT เผชิญแรงขายหนัก
ข้อมูลจาก Farside ชี้ว่า IBIT เจอวันเงินไหลออกสูงสุดนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมกราคม 2567 โดยมีเงินไหลออก 523.2 ล้านดอลลาร์ ภายในวันเดียว ในจังหวะที่บิทคอยน์ดิ่งแตะ 88,000 ดอลลาร์
ราคา BTC ล่าสุดซื้อขายบริเวณ 92,089 ดอลลาร์ สะท้อนภาวะตลาดที่ยังเปราะบาง แม้จะมีแรงซื้อจากสถาบันบางส่วน
นักวิเคราะห์เตือน IBIT เข้าช่วง "น่าเป็นห่วง" แม้ยอดไหลเข้าปีนี้ยังสูงลิ่ว
Eric Balchunas นักวิเคราะห์ ETF จาก Bloomberg ระบุว่า IBIT กำลังเผชิญช่วงเวลาที่ “ดูไม่ดีนัก” แต่ยังย้ำว่ากระแสเงินไหลเข้าตั้งแต่ต้นปี (YTD) ยังอยู่ในระดับสูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์ และถือเป็นกองทุนอันดับ 6 ของตลาดในแง่กระแสเงินทุนสุทธิ
แม้จะมีแรงขายเดือนล่าสุดรวมกว่า 3.3 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 3.5% ของมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (AUM) แต่ข้อมูลสะท้อนว่าแรงซื้อสถาบันตั้งแต่ต้นปีทำให้กองทุนยังคงมีสถานภาพแข็งแรง
นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมกราคม 2567 IBIT มีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิรวมแล้วประมาณ 63.12 ล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์เสียงแตกกลางโซเชียล “ซื้อแบบหลับตา” หรือสัญญาณพักฐานลึก?
ท่ามกลางความผันผวนที่ยังกดดันตลาด นักวิเคราะห์คริปโตซึ่งใช้นามแฝงว่า VICTOR ระบุว่า การปรับฐานรอบนี้อยู่ในโซนที่เรียกว่า “ปิดตาแล้วกดซื้อ” สำหรับนักลงทุนระยะยาว ขณะที่อีกฝ่ายยังเตือนว่าความไม่แน่นอนของสภาพคล่องและกระแสเงินเฟ้ออาจทำให้ตลาดเสี่ยงเผชิญแรงขายต่อ
อย่างไรก็ตามภาพรวมแล้ว การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนของ ADIC ในช่วงตลาดผันผวนกลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่า สถาบันระดับโลกยังคงเดินหน้าวางเดิมพันระยะยาวต่ออนาคตของบิทคอยน์ แม้ราคาจะเล่นใหญ่ทั้งขึ้นและลงอย่างดุเดือดก็ตาม