หุ้นเทค-คริปโตเด้งยกแผง! Nvidia โชว์กำไรไตรมาส 3 ถล่มสถิติ ดับกระแสฟองสบู่ AI

Nvidia รายงานรายได้-กำไรไตรมาส 3 สูงกว่าคาดทุกมิติ จุดชนวนแรงซื้อหุ้นเทคและคริปโตหลังตลาดหวาดผวาฟองสบู่ AI ดันบิทคอยน์-ETH รีบาวด์ทันที ขณะที่ภาคการลงทุนจับตาความร้อนแรงของดีมานด์ชิปประมวลผลขั้นสูงสู่ไตรมาสสุดท้ายปีนี้
ตลาดการเงินฝั่งเทคโนโลยีและคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งในคืนวันพุธ หลัง Nvidia ผู้ผลิตชิป AI ยักษ์ใหญ่ของโลกประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แรงเกินคาดอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านรายได้ กำไรสุทธิ และแนวโน้มไตรมาสถัดไป ส่งผลให้ราคาหุ้นเทคและสินทรัพย์ดิจิทัลดีดตัวถ้วนหน้า สวนกระแสความกังวลว่าตลาด AI อาจกำลังก่อตัวเป็นฟองสบู่
Nvidia ทุบสถิติรายได้-กำไร พิสูจน์ดีมานด์ AI ยังแรงไม่แผ่ว
Nvidia รายงานรายได้ไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 26 ตุลาคม อยู่ที่ 57,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 62% จากปีก่อนหน้า และสูงกว่าคาดการณ์ของวอลล์สตรีทที่ตั้งไว้ราว 54,700 ล้านดอลลาร์อย่างชัดเจน
ด้านกำไรสุทธิอยู่ที่ 31,900 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 65% เมื่อเทียบปีต่อปี และยังเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ทุกสำนัก สะท้อนความต้องการชิปประมวลผลระดับสูง (HPC) และระบบ AI ที่ยังคงพุ่งไม่หยุด
นอกจากนี้ บริษัทได้ออกคำแนะนำรายได้ไตรมาส 4 ที่ระดับ 65,000 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดประเมินไว้มาก สื่อให้เห็นว่าความต้องการด้าน AI ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นและไม่มีสัญญาณชะลอตัวในระยะสั้น
ก่อนหน้าการประกาศงบ ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นเทคมีแรงขายออกมาหนักจากความกังวลว่าฟองสบู่ AI อาจแตก ส่งผลให้ราคาคริปโตปรับฐานตามไปด้วย การประกาศงบครั้งนี้จึงถูกจับตาในฐานะ "บททดสอบสุขภาพ" ของอุตสาหกรรม AI และภาพรวมตลาดเทคทั้งหมด
หุ้นเทค-คริปโตรีบาวด์ทันทีหลังงบ Nvidia ออกมาเหนือคาด
ราคาหุ้น Nvidia (NVDA) กระโดดขึ้นกว่า 5% ในการซื้อขายหลังตลาด ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 196 ดอลลาร์ หลังปิดตลาดปรับเพิ่ม 2.85% ที่ 186.52 ดอลลาร์
แรงบวกจาก Nvidia ส่งต่อไปยังหุ้นบริษัทด้านคริปโตอย่างชัดเจน โดย Coinbase (COIN), Strategy/MicroStrategy (MSTR) และ Circle Internet Group (CRCL) ต่างฟื้นตัวในช่วงหลังปิดตลาด แม้ตลอดวันจะปิดลบก่อนหน้า
ด้าน Bullish (BLSH) ก็เด้งขึ้นราว 1% หลังปิดร่วงกว่า 3.7% แม้รายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดก็ตาม
หุ้นกลุ่ม Big Tech ขยับขึ้นตามกันถ้วนหน้า ทั้ง Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN) และ Meta (META) สะท้อนความเชื่อมั่นกลับสู่ตลาดหลังผ่านช่วงขายหนักก่อนหน้า
บิทคอยน์ดีดกลับเหนือ $91,000 หลังร่วงต่ำสุดในรอบหลายเดือน
แรงบวกจากงบ Nvidia ยังช่วยประคองตลาดคริปโตที่ถูกขายต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเฉพาะบิทคอยน์ซึ่งร่วงกว่า 10% ในรอบเจ็ดวัน
BTC หลุดระดับ $89,000 แตะจุดต่ำสุดในรอบ 24 ชั่วโมงที่ $88,540 ก่อนดีดกลับสู่บริเวณ $91,500 ทันทีหลัง Nvidia ประกาศผลประกอบการ ตามข้อมูลจาก CoinGecko บิตคอยน์ยังคงติดลบเพียง 0.6% ในรอบวัน
ฝั่ง ETH ก็ฟื้นตัวเช่นกัน หลังร่วงลงแตะ $2,873 ต่ำสุดตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ก่อนกลับมายืนเหนือ $3,000 แม้จะยังติดลบ 1.9% ในรอบวันก็ตาม
สัญญาณเชิงระบบ "Nvidia กลายเป็น "มิเตอร์วัดอุณหภูมิ" ของตลาดเทคคริปโต"
ผลประกอบการของ Nvidia ในครั้งนี้ย้ำให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า บริษัทได้ก้าวขึ้นเป็นดัชนีชี้วัดภาพรวมเศรษฐกิจด้าน AI และส่งผลต่อกระแสเงินทุนในตลาดคริปโตมากกว่าที่เคยเป็นมา
ด้วยตำแหน่งผู้นำด้านฮาร์ดแวร์ AI ที่แทบไร้คู่แข่ง Nvidia จึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญของความเชื่อมั่น นักลงทุนใช้ผลงานของบริษัทเป็นสัญญาณวัดความแข็งแรงของอุตสาหกรรมทั้งหมด ตั้งแต่คลาวด์, โมเดล AI ไปจนถึงเทคโนโลยี Web3 ในบริบทที่ตลาดหวั่นไหวจากความเสี่ยงฟองสบู่ AI งบไตรมาส 3 ของ Nvidia จึงทำหน้าที่เสมือน “ยาชูกำลัง” ฟื้นความเชื่อมั่นและหยุดเลือดไหลในตลาดเสี่ยงทั่วโลกอย่างทันท่วงที
มองอนาคตตลาดยังวิ่งได้อีกไกล แต่ความผันผวนยังตามหลอน
แม้แรงซื้อจะกลับมา แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าความผันผวนจะยังคงอยู่ นักลงทุนยังต้องจับตาความเสี่ยงจากซัพพลายเชน การควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูง และภาวะเงินเฟ้อที่อาจกดดันตลาดเทคในระยะกลาง
ทว่าในภาพรวม ผลประกอบการระดับปรากฏการณ์ของ Nvidia แสดงให้เห็นชัดเจนว่า วงการ AI ยังไม่แผ่วแรง และยังเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนทั้งตลาดเทคโนโลยีและคริปโตอย่างต่อเนื่อง