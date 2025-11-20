Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าบาทเปิดที่ 32.46-เตือนผันผวนสูง-รอข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(20พ.ย.68)ที่ระดับ 32.46 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง”จากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.43 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.30-32.60 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) พลิกกลับมาอ่อนค่าลงบ้าง เข้าใกล้โซนแนวต้าน 32.50 บาทต่อดอลลาร์ (แกว่งตัวในกรอบ 32.40-32.49 บาทต่อดอลลาร์) สอดคล้องกับการทยอยปรับตัวสูงขึ้นของทั้งเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ หลังผู้เล่นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทยอยเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น ในช่วงรอลุ้นผลประกอบการของ Nvidia (ซึ่งสุดท้ายออกมาดีกว่าคาด ทั้งผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 และคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 หนุนให้ ราคาหุ้น Nvidia ปรับตัวขึ้นราว +5% ในช่วง After Market)
ขณะเดียวกัน ผู้เล่นในตลาดต่างก็ทยอยปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติม โดยเฉพาะโอกาสในการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมนี้ ที่ลดลงเหลือราว 28% ซึ่งภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ กอปรกับการปรับลดความคาดหวังแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดก็มีส่วนกดดันให้ ราคาทองคำ (XAUUSD) มีจังหวะย่อตัวลงบ้าง ทว่า ราคาทองคำยังพอได้แรงหนุนบ้างจากการเข้าซื้อ Buy on Dip ของผู้เล่นในตลาดที่ต่างรอลุ้น รายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน นี้
สำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ รายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ จากทาง BLS อย่าง ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (Nonfarm Payrolls) อัตราการว่างงาน และอัตราการเติบโตของค่าจ้าง ในเดือนกันยายน นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามทั้งถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงรายงานดัชนีภาวะธุรกิจจากบรรดาเฟดสาขาต่างๆ เพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของเฟด
ส่วนในช่วงราว 06.30 น. ของเช้าวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน นี้ ตามเวลาประเทศไทย ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม รวมถึงยอดการส่งออกและนำเข้า (Exports & Imports) ของญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม เพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจญี่ปุ่น และทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) โดยล่าสุด ผู้เล่นในตลาดให้โอกาสเพียง 20% ที่ BOJ จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุมเดือนธันวาคม นี้
และนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าว เรามองว่า ผู้เล่นในตลาดจะติดตาม การพิจารณาคดีมาตรการภาษีนำเข้าของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยศาลสูงสุด (Supreme Court) นอกจากนี้ ควรติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา
สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท เรามองว่า ผู้เล่นในตลาดควรเตรียมพร้อมรับมือกับการเคลื่อนไหวผันผวนสูงของเงินบาท (USDTHB) แม้ว่าโดยรวมเงินบาทยังคงมีโซนแนวต้านอยู่แถว 32.50 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่โซนแนวรับยังอยู่แถว 32.30 บาทต่อดอลลาร์ แต่เงินบาทก็เสี่ยงเคลื่อนไหวผันผวนสูงพอสมควร หลังทยอยรับรู้รายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ได้ โดยจากสถิติในอดีตย้อนหลัง 1 ปี เราพบว่า เงินบาทอาจแกว่งตัวในกรอบ +/-1 SD ราว +/-0.40% หลังทยอยรับรู้รายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ราว 30 นาที ทว่า ข้อมูลตลาดแรงงานที่จะได้รับรู้นั้น เป็นข้อมูลเดือนกันยายน ซึ่งตลาดก็พอจะรับรู้ รายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ จากฝั่งเอกชน อาทิ ADP และ Revelio ไปแล้ว ทำให้ ความอ่อนไหวของค่าเงินบาทต่อรายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ อาจลดลงจากสถิติในอดีตได้บ้าง
โดยเรากังวลว่า เงินบาทเสี่ยงกลับมาแข็งค่าขึ้นได้พอสมควร หากยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (Nonfarm Payrolls) ออกมาต่ำกว่าคาด (น้อยกว่า 5 หมื่น ราย) สะท้อนภาพการชะลอตัวลงต่อเนื่องของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้ ผู้เล่นในตลาดทยอยปรับเพิ่มความคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟด กดดันให้ ทั้งเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ย่อตัวลง หนุนทั้งราคาทองคำและเงินบาทได้ไม่ยาก นอกจากนี้ เงินบาทก็อาจได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากการพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้น (ซึ่งอาจเร็วและแรง) ของเงินเยนญี่ปุ่นได้ ซึ่งจะขึ้นกับว่า รายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ นั้น ชะลอตัวลง หรือ เลวร้ายมากเพียงใด โดยการแข็งค่าขึ้นเร็ว แรง ของเงินเยนญี่ปุ่น (Sudden Appreciation of JPY) อาจเกิดขึ้นได้อีกครั้ง เหมือนในอดีต หากตลาดกลับมากังวลประเด็นเศรษฐกิจถดถอยในฝั่งสหรัฐฯ (Recession Fears) ซึ่งเรามองว่า อาจยังไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายนักในช่วงนี้ แต่อาจเป็นเพียงภาพการชะลอตัวลงของตลาดแรงงาน ที่ทำให้เฟดมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดกำลังคาดหวังในปัจจุบัน
แต่หาก ยอดการจ้างงานฯ ของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด เช่น จ้างงานเพิ่มขึ้น 6-7 หมื่นราย เป็นต้นไป หรือเซอร์ไพรส์มากแบบ 1 แสนราย เรามองว่า ผู้เล่นในตลาดจะปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดอย่างชัดเจน ทั้งในการประชุมเดือนธันวาคม (Completely Priced-Out rate cut) และการลดดอกเบี้ยในปีหน้า ที่อาจลดลงจากราว 3 ครั้ง เหลือ 1-2 ครั้ง ได้ ในกรณีนี้ กอปรกับปัจจัยเชิงเทคนิคัล ก็อาจเห็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ได้พอสมควร กดดันทั้งราคาทองคำและเงินบาท โดยเงินบาทเสี่ยงอ่อนค่าทะลุโซนแนวต้าน 32.50 บาทต่อดอลลาร์ และทดสอบโซน 32.65 บาทต่อดอลลาร์ ได้ไม่ยาก ส่วนเงินเยนญี่ปุ่น ก็มีโอกาสอ่อนค่าลงต่อทะลุโซน 158 เยนต่อดอลลาร์ เข้าใกล้โซน 160 เยนต่อดอลลาร์ (ซึ่งอาจเห็นการส่งสัญญาณพร้อมเข้าแทรกแซงค่าเงินที่ชัดเจนจากทางการญี่ปุ่นได้)