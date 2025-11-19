ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.42- ตลาดรอติดตามบันทึกการประชุมเฟด-ข้อมูลเศรษฐกิจ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(19พ.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.42 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.44 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ๆ มาหนุน ขณะที่ ตลาดยังรอติดตามบันทึกการประชุมเฟดในคืนนี้ และข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะทยอยรายงานตามมาในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,455 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 2,501 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินไว้ที่ 32.25-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย. และยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.