Grab บุก Web3 เล็งใช้ Stablecoin โอนเงินข้ามประเทศทั่วอาเซียน

Grab เดินเกมเชิงรุก ลุยบูรณาการชำระเงิน Stablecoin และระบบชำระเงินบน Web3 เข้าสู่ซูเปอร์แอป ชูความร่วมมือกับ StraitsX ผู้พัฒนา XSGD/XUSD เตรียมยกระดับการโอนเงินข้ามพรมแดนอาเซียนให้เร็วกว่า ถูกกว่า และโปร่งใสกว่า เดินหน้าพัฒนา Web3 Wallet แบบฝังในแอป ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานกำกับแต่ละประเทศ นับเป็นการขยับครั้งสำคัญที่อาจเขย่าภูมิทัศน์การเงินดิจิทัลในภูมิภาค
Grab เปิดดีลครั้งประวัติศาสตร์ เดินหน้าปูโครงสร้างการชำระเงินยุค Web3
Grab กำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีการเงินดิจิทัล ด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ StraitsX ผู้พัฒนา Stablecoin ชั้นนำของสิงคโปร์ เพื่อวางรากฐานระบบชำระเงินและการเคลียร์ริ่งธุรกรรมแบบ Web3 ภายในซูเปอร์แอปของบริษัท โดยข้อตกลงนี้เปิดทางสู่การเชื่อมต่อกระเป๋าเงินดิจิทัล การชำระเงินแบบโปรแกรมได้ (programmable payments) และธุรกรรม Stablecoin ระดับผู้บริโภค ซึ่งอาจเปลี่ยนโฉมการทำธุรกรรมในชีวิตประจำวันของคนอาเซียนในอนาคต
หากโครงสร้างดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ใช้ Grab ใน 8 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และเมียนมา อาจสามารถถือและใช้ Stablecoin จาก StraitsX เช่น XSGD และ XUSD ภายในแอปได้โดยตรง
ถ้า Grab ทำสำเร็จ อาเซียนอาจเข้าสู่ยุค Cross-Border เงินลื่นไหลไร้รอยต่อ
ดีลนี้ถูกจับตาอย่างหนัก เพราะ Grab ถือเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลสูงในเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน การนำ Stablecoin มารองรับการชำระเงินจริงในชีวิตประจำวัน อาจเปลี่ยนภูมิทัศน์เศรษฐกิจไร้เงินสดของภูมิภาคได้อย่างสิ้นเชิง
“อาเซียนคือหนึ่งในเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดของโลก แต่โครงสร้างการชำระเงินยัง fragmented และมีต้นทุนสูง” เถียนเว่ย ไหล ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง StraitsX ระบุ พร้อมชี้ว่าความร่วมมือครั้งนี้อาจช่วยปลดล็อกระบบการโอนเงินข้ามประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม Grab เองก็ไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการบล็อกเชน บริษัทเคยร่วมมือกับ Circle ในปี 2567 ทดลองระบบรางวัลแบบ Web3 และคูปอง NFT ในสิงคโปร์ ก่อนจะเปิดฟีเจอร์เติมเงิน GrabPay ด้วยคริปโตในปี 2024 รวมถึงล่าสุดร่วมมือกับ Natix นำข้อมูลแผนที่กระจายศูนย์บน Solana เข้ามาใช้
ขณะที่การร่วมมือกับ StraitsX ครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่ใหญ่กว่าเดิมมาก เพราะ Grab กำลังประเมินการสร้าง “Web3 settlement layer” ที่ทำหน้าที่เป็นแกนกลางของระบบรับ-จ่ายในทุกตลาดหลักของบริษัท
Grab เตรียมติดตั้ง Web3 Wallet ในแอป-รองรับการโอน Stablecoin แบบข้ามพรมแดนทันที
หัวใจสำคัญของโครงการคือ การสร้าง Web3 Wallet ที่ถูกฝังอยู่ในแอป Grab โดยตรง ได้แก่
1.แปลงเงิน Fiat เป็น Stablecoin
2.โอนข้ามประเทศแบบเรียลไทม์
3.รับชำระเงินจาก Web3 Wallet ภายนอก
4.ใช้ในระบบ merchant settlement ที่เร็วและโปร่งใสกว่าเดิม
ฝั่งร้านค้าเองก็จะสามารถเข้าถึงเครื่องมือ Web3 สำหรับการบริหารเงินคลัง การตั้งค่าชำระเงินแบบอัตโนมัติ และระบบเคลียร์ริ่งแบบ near-instant โดยไม่ต้องพึ่งพาเครือข่ายบัตรที่มีต้นทุนสูง
เคล เจ ลิม หัวหน้ากลุ่มการเงินของ Grab ระบุว่า เทคโนโลยี Web3 อาจช่วยแก้ปัญหาระบบชำระเงินข้ามประเทศที่ซับซ้อน ขณะที่ยังรักษาประสบการณ์ใช้งานแบบเดิมของผู้บริโภคไว้
หน่วยงานกำกับดูแลในอาเซียนคือกุญแจสู่การเปิดตัวจริง
แม้โมเดลจะถูกออกแบบอย่างรัดกุม แต่การเปิดใช้จริงยังต้องผ่านการอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานด้านคริปโตและ Stablecoin แตกต่างกันมาก
อย่างไรก็ตาม หากโครงสร้างนี้ได้รับไฟเขียว การผสานรวม Stablecoin เข้ากับแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้นับร้อยล้านรายอย่าง Grab อาจกลายเป็น “จุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง” ของภูมิภาค และอาจจุดประกายการแข่งขันใหม่ในวงการ fintech อาเซียน
Grab ไม่ได้เพียงแค่ทดลองเทคโนโลยี Web3 อีกต่อไป แต่กำลังวางรากฐานให้มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจรายวัน-และนั่นคือสัญญาณว่าการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเงินยุคใหม่อาจใกล้กว่าที่คิด