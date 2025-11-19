Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าบาทเปิดที่ 32.38-แกว่งตัวกรอบ Sideways ทยอยรับรู้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(19พ.ย.68)ที่ระดับ 32.38 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง”
จากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.43 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.30-32.55 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) ทยอยแข็งค่าขึ้นบ้าง ในลักษณะ Sideways Down (แกว่งตัวในกรอบ 32.36-32.44 บาทต่อดอลลาร์) หนุนโดยการทยอยปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำ (XAUUSD) ท่ามกลางภาวะปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินโดยรวม รวมถึงมุมมองของผู้เล่นในตลาดที่ปรับเพิ่มความคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดเล็กน้อย จากรายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ อย่าง ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่อง (Continuing Jobless Claims) ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับ 1.947 ล้านราย แย่กว่าคาด เช่นเดียวกันกับ ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ที่สูงขึ้นสู่ระดับ 2.32 แสนราย แย่กว่าคาด รวมถึง ข้อมูลการจ้างงานจากภาคเอกชน อย่าง ยอดการจ้างงานรายสัปดาห์โดย ADP ที่ออกมา ลดลงเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2,500 ตำแหน่ง ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึงช่วง 1 พฤศจิกายน
อย่างไรก็ดี เงินบาทก็เผชิญแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าอยู่บ้าง ชะลอการทยอยแข็งค่าขึ้น หลังเงินดอลลาร์กลับไม่ได้อ่อนค่าลงต่อเนื่อง แม้รายงานข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดจะสะท้อนภาพการชะลอตัวลงของตลาดแรงงานสหรัฐฯ โดยเงินดอลลาร์ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าลงต่อเนื่องของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ที่มีจังหวะอ่อนค่าทดสอบโซน 155.70 เยนต่อดอลลาร์ รวมถึงความต้องการถือครองเงินดอลลาร์บ้างในช่วงตลาดการเงินผันผวนและอยู่ในภาวะปิดรับความเสี่ยง
สำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ รายงานผลประกอบการหุ้นธีม AI/Semiconductor รายสำคัญ อย่าง Nvidia ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในตลาดการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟด ผ่านถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด และรายงานการประชุม FOMC ล่าสุด (FOMC Meeting Minutes)
ส่วนทางฝั่งอังกฤษ ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนตุลาคม เพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE)
และนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าว เรามองว่า ผู้เล่นในตลาดจะติดตาม การพิจารณาคดีมาตรการภาษีนำเข้าของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยศาลสูงสุด (Supreme Court) นอกจากนี้ ควรติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กลับมาร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในตลาดการเงินไทยในระยะสั้นบ้าง
สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท แม้เรายังคงประเมินว่า เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways โดยโซนแนวต้านยังคงอยู่แถว 32.50 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่โซนแนวรับยังอยู่แถว 32.30 บาทต่อดอลลาร์ เนื่องจากผู้เล่นในตลาดจะยังไม่รีบปรับสถานะถือครองที่ชัดเจน จนกว่าจะทยอยรับรู้รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากทางการสหรัฐฯ อย่างยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (Nonfarm Payrolls) เดือนกันยายน ที่จะรับรู้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน นี้ ทว่า ควรระวัง ความผันผวนของตลาดการเงินที่อาจสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในช่วง After Market ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ นั้น ผู้เล่นในตลาดจะทยอยรับรู้ รายงานผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในตลาดการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ในช่วงก่อนตลาดรับรู้ รายงานผลประกอบการของ Nvidia ผู้เล่นในตลาดก็จะรับรู้ รายงานการประชุมเฟดล่าสุด (FOMC Meeting Minutes) และถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด ซึ่งอาจกระทบต่อมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด และอาจส่งผลต่อเนื่องมายังบรรยากาศในตลาดการเงินได้บ้าง
โดยหากรายงานการประชุมเฟดล่าสุดและถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่ สะท้อนว่า เฟดยังคงระมัดระวังในการดำเนินนโยบายการเงิน ทำให้ผู้เล่นในตลาดปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟด ก็อาจกดดันบรรยากาศในตลาดการเงินเพิ่มเติม ซึ่งต้องรอลุ้นว่า ผลประกอบการของ Nvidia จะออกมาในลักษณะใด และส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินอย่างไรบ้าง โดยหากผู้เล่นในตลาดต่างผิดหวังต่อผลประกอบการของ Nvidia ก็อาจกดดันให้ตลาดปิดรับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจหนุนเงินดอลลาร์ได้ไม่ยาก เนื่องจากตลาดกังวลต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟด และอาจกดดันให้ เงินบาทอ่อนค่าทดสอบโซนแนวต้าน 32.50 บาทต่อดอลลาร์ แต่การอ่อนค่าของเงินบาทจะมากน้อยเพียงใด จะขึ้นกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ โดยเรามองว่า แม้ตลาดปิดรับความเสี่ยง แต่หากตลาดกังวลต่อแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด ก็อาจไม่ได้ช่วยหนุนราคาทองคำมากนัก
ในทางกลับกัน แม้ถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด และรายงานการประชุมเฟดจะสะท้อนว่า เฟดจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งก็ไม่ต่างจากมุมมองของผู้เล่นในตลาดปัจจุบัน บรรยากาศในตลาดการเงินก็อาจไม่ได้แย่ลงมากนัก ซึ่งในกรณีที่ ผลประกอบการ Nvidia ออกมาสดใส หนุนบรรยากาศในตลาดการเงิน ก็อาจทำให้เงินดอลลาร์ย่อตัวลงบ้าง (แต่ไม่มากนัก จนกว่าตลาดจะมั่นใจว่า เฟดจะสามารถเดินหน้าลดดอกเบี้ยได้ในการประชุมเดือนธันวาคม) หนุนให้ เงินบาทก็อาจแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยทดสอบโซนแนวรับ 32.30 บาทต่อดอลลาร์ แต่การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทอาจถูกจำกัดบ้างในระยะนี้ จากโฟลว์ธุรกรรมของผู้เล่นในตลาด อย่าง โฟลว์ซื้อเงินเยนญี่ปุ่น (JPYTHB) และโฟลว์ธุรกรรมซื้อน้ำมัน หลังราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงมาพอสมควร