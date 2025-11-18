ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.43- ปรับตัวในกรอบแคบขาดปัจจัยใหม่หนุน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(18พ.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.43 บาทต่อดอลลาร์ฯ ทรงตัวเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ … โดยเงินบาทปรับตัวในกรอบแคบ โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวระหว่างวันในช่วง 32.42-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยใหม่มาหนุน และตลาดยังคงรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่จะกลับมาทยอยประกาศในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย. ในวันพฤหัสบดี สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 934.95 ล้านบาท และ 2,415 ล้านบาทตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินไว้ที่ 32.35-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค. ของอังกฤษและยูโรโซน และบันทึกการประชุมเฟด