แบงก์กรุงเทพคาดยอดรูดบัตรปีนี้โต4-5%-เปิดตัว'Travel Card'เอาใจสายเที่ยวนอก

ธนาคารกรุงเทพเผยธุรกิจบัตรเครดิตปีนี้เติบโตสิดคล้องภาวะเศรษฐกิจ ตามยอดใช้จ่ายทั่งปีโต 4-5%คาดช่วงไตรมาส 4 เติบโตได้ดีกว่าเดิม แต่ปีหน้าต้องติดตาม เหตุแนวโน้มจีดีพีที่อาจโตต่ำกว่าปีนี้ ล่าสุดเปิดตัวบัตร ‘Bangkok Bank Travel Card’ แบบ Prepaid card เจาะกลุ่มรักเดินทาง ชูสิทธิพิเศษเรทอัตราแลกเปลี่ยนดี แลกได้ทันที 24 ชม.-รูดบัตรไม่มีค่า FX Rate -รับเงินคืน-ส่วนลดเมื่อช้อปปิ้ง และสิทธิ์เข้า Miracle Lounge ฟรี และส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับผู้ติดตาม ตั้งเป้าปีแรกมียอดเปิดใช้บริการบัตรไม่ต่ำกว่า 100,000 ใบ
นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BBL) กล่าวว่า ธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารในปีนี้คาดการณ์ยอดใช้จ่ายเติบโตได้ 4-5% ซึ่งในไตรมาส 4 นี้น่าจะมียอดใช้จ่ายเติบโตได้ดีเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลจับจ่ายใช้จ่าย ขณะที่จำนวนบัตรโดยรวมอยู่ที่กว่า 2 ล้านใบ และมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)อยู่ที่ 2.1% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้
สำหรับในปีหน้า ธนาคารเองก็อยากที่จะรักษาการเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรไว้ใกล้เคียงกับปีนี้ แต่อย่างไรก็ตามคงต้องดูภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วยซึ่งก็มีการคาดการณ์อัตราการเติบโตที่ต่ำกว่าปีนี้ ขณะเดียวกันตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2 ก็ออกมาค่อนข้างต่ำกว่าคาดจึงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งหากลุ่มลูกค้า-สิทธประโยชน์ให้ตรงใจกลุ่มต่างๆมากขึ้น
ล่าสุด ธนาคารได้นำเสนอบัตร ‘Bangkok Bank Travel Card’ บัตรเงินสดแบบเติมเงิน (Prepaid card) ที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “ไป...ให้ถึง” โดยบัตรดังกล่าวรองรับการทำรายการชำระสินค้าและบริการ 150 สกุลเงินทั่วโลก ทั้งสกุลเงินที่แลกเก็บไว้ในบัตร และสกุลเงินที่นอกเหนือที่รองรับจะทำรายการผ่านเงินสกุลไทยบาทที่เติมอยู่ในบัตร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Mastercard ณ ช่วงเวลาทำการ โดยไม่มีค่าความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ 2.5% (Foreign Exchange Rate Risk : FX Rate) ในทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร และถอนเงินสดสกุลเงินต่างประเทศผ่านเครื่อง ATM ที่ต่างประเทศที่รองรับ Mastercard ทั่วโลก
นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งเตือนเรทถูกใจ แลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศในบัตรได้มากถึง 11สกุลเงิน ได้แก่ USD, GBP, EUR, JPY, HKD, SGD, CNY, AUD, NZD, CAD, และ CHF ด้วยตนเองตลอด 24 ชม. ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ รวมถึงรับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสิทธิประโยชน์ Mastercard Flight Delay Pass เข้าใช้ห้องรับรองสนามบินกว่า 1,500 แห่งทั่วโลกเมื่อเที่ยวบินล่าช้า เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 15 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
และรับฟรีสิทธิเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge มูลค่า 1,500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม ตามเงื่อนไขที่กำหนด และรับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับผู้ถือบัตรพร้อมผู้ติดตามสูงสุด 5 ท่านต่อเที่ยวบิน แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
นอกจากนี้ บัตร ‘Bangkok Bank Travel Card’ ยังมาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงและบริการ SMS Spending Alert เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกการใช้จ่าย ให้ทุกการเดินทางเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความประทับใจแบบ “ไปถึง” อย่างแท้จริง
"ด้วยจุดเด่นของบัตร ‘Bangkok Bank Travel Card’ ทำให้มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากนักเดินทางเป็นอย่างดี และมียอดสมัครใช้บริการในปีแรกไม่ต่ำกว่า100,000 บัตร"
พิเศษลูกค้าและผู้สนใจ สมัคร ‘Bangkok Bank Travel Card’ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท พร้อมโปรโมชั่นเปิดตัวบัตร รับ Cashback 3% สูงสุด 1,500 บาท เมื่อรูด/แตะจ่ายทุก 1,000 บาท ณ ร้านค้าในต่างประเทศและร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศในระยะเวลาที่กำหนด
รับฟรี สิทธิเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge มูลค่า 1,500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม ตามเงื่อนไขที่กำหนด และรับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับผู้ถือบัตรพร้อมผู้ติดตามสูงสุด 5 ท่านต่อเที่ยวบิน แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี และ รับส่วนลด 50% สำหรับ AIS SIM Roaming สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาและทาง ‘โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ’