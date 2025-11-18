“มุมมืด” ตลาดหุ้น..ต้นตอนักลงทุนล้มตาย / สุนันท์ ศรีจันทรา

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย หรือ FETCO ได้พูดถึงแนวทางการฟื้นฟูตลาดหุ้น เรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยระบุถึง “มุมมืด” ปัญหาการยกระดับคุณภาพบริษัทจดทะเบียนมากกว่าการเน้นเชิงปริมาณ และการมีเจ้ามือหุ้นปละการปั่นหุ้น ซึ่งทำให้นักลงทุนหนีหาย
"มุมมืด" ของตลาดหุ้น ไม่ถูกหยิบยกมาพูดถึงมากนัก จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นโดยตรง
นักลงทุนต่างชาติที่เผ่นหนีจากตลาดหุ้นไทย เทชายหุ้นขนเงินกลับบ้าน และไม่มีทีท่าว่า จะกลับเข้ามาใหม่ในอนาคตอันใกล้
นักลงทุนรายย่อยในประเทศที่เสียหาย หมดเนื้อหมดตัว เพราะถูกปล้น จากการปั่นหุ้น การยักยอกทรัพย์ ไซฟ่อนผ่อนถ่ายเงินออกจากบริษัทจดทะเบียนของผู้บริหารบริษัท หรือการเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาที่แพงเกินจริง และพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบในรูปแบบต่าง ๆ
การกระทำผิดร้ายแรงตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฯ การก่ออาชญากรรมในตลาดหุ้น หุ้นที่มีเจ้ามือคอยสร้างราคาอยู่เบื้องหลังที่มีอยู่นับร้อยๆบริษัท การสร้างธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินหรือการปล่อยเงินกู้ เพื่อผ่องถ่ายเงินออกจากบริษัทจดทะเบียนที่เกิดขึ้นอย่างถี่ยิบ
นโยบายการรับหุ้นใหม่ในเชิงปริมาณ จนตลาดหุ้นกลายเป็นแหล่งสะสมหมักหมมของหุ้นเน่า ๆ กลายเป็นมุมด้านมืดสนิทของตลาดหุ้นมาตลอด 50 ปี
หุ้นในตลาด MAI จำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งจากจำนวนทั้งหมดประมาณ 230 บริษัท ตกอยู่ในสภาพที่ตายซาก ผลประกอบการทรุด หุ้นมีมูลค่าการซื้อขายน้อยมาก โดยบริษัท ฯ อยู่ในสภาพรอวันตาย
เช่นเดียวกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีจำนวนนับร้อนเหมือนกันที่รอวันตาย
นักลงทุนต่างชาติ หอบเงินหนีจากประเทศไทยไปหลายปีแล้ว เพราะประเมินแล้วว่า ตลาดหุ้นไทยไร้อนาคต โดยช่วง3ปีที่ผ่านมาขายหุ้นทิ้งกว่า 4 แสนล้านบาท และเป็นนักลงทุนกลุ่มที่เจ็บตัวน้อยที่สุด
ขณะที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศ เป็นกลุ่มที่เจ็บตัวหนักที่สุด และในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา แบกหุ้นต้นทุนสูงอยู่ในมือประมาณ 6 แสนล้านบาท เงินออมที่เก็บสะสมมา จมปลักอยู่ในตลาดหุ้น จำนวนนักลงทุนรายย่อยทั้งหมดประมาณ 3.54 ล้านคน ขาดทุนกันอ่วม
ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ พยายามประสานความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพบริษัทจดทะเบียน และแก้ปัญหาการกระทำความผิดในตลาดหุ้น เพื่อปกป้องประชาชนผู้ลงทุนไม่ให้ถูกเอาเปรียบ เรียกความเชื่อมั่นการลงทุนในตลาดหุนไทยกลับมา
แต่นโยบายหรือมาตรการของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ยังไม่เข้มข้นเพียงพอ ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในการกวาดล้างอาชญากรรมในตลาดหุ้นให้สิ้นซาก การแก้ปัญหา “ไม่ถึงลูกถึงคน” เจ้ามือหุ้นยังลอยนวล และพร้อมก่ออาชญากรรมทันทีเมื่อมีโอกาส
นโยบายการรับหุ้นใหม่ยังเน้นในเชิงปริมาณ ทำให้หุ้นเน่า ๆ หลั่งไหลบเข้ามาสร้างความเสียหายให้นักลงทุนอย่างไม่ขาดสาย
“มุมมืด” ในตลาดหุ้นยังไม่ถูกทำลายล้าง การซื้อขายหุ้นยังไม่เป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรมและเท่าเทียม การเอารัดเอาเปรียบนักลงทุนยังดำเนินอยู่ เจ้ามือหุ้นที่มีพฤติกรรมเป็นอาชญากรปล้นนักลงทุนยังไม่ถูกจำกัด การปฏิรูปตลาดหุ้นให้เกิดความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเป็นบริษัทที่มีคุณภาพจึงยังไม่เปิดขึ้น
ตราบที่นักลงทุนต่างชาติยังไม่กลับ ตราบที่นักลงทุนในประเทศหน้าใหม่ไม่เพิ่มขึ้น ขณะที่นักลงทุนรายเก่าทยอยล้มหายตายจาก ตลาดหุ้นไทยจะถอยหลังลงคลอง
ถึงแม้จะไม่ล่มสลาย แต่อยู่ในสภาพซังกะตาย บรรยากาศการซื้อขายเงียบเหงาราวป่าช้าเหมือนที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้
การปฏิรูปตลาดหุ้น จะต้องทำกันให้จริง เริ่มตั้งแต่ทบทวนนโยบายการรับหุ้นใหม่ เลิกเสียทีการรับหุ้นใหม่ในเชิงปริมาณ
การกวาดล้างอาชญากรในตลาดหุ้น ต้องดำเนินการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไม่เห็นแก่หน้าใคร และอย่ามีข้ออ้างด้านผลกระทบที่จะเกิดกับบรรยากาศการลงทุน เพาะปัจจุบัน ตลาดหุ้นตกอยู่ในภาวะเลวร้ายสุดขีดแล้ว
ตลาดหุ้นไทยต้องไม่มีเจ้ามือหุ้น ไม่มีผู้บริหารที่เฝ่าแต่คิดแผนปล้นนักลงทุน โดยการสร้างธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อผ่องถ่ายเงินออกจากบริษัทจดทะเบียนหรือวางแผนปั่นราคาหุ้น
“มุมมืด” ทุกมุม จะต้องถูกทำลายล้างให้หมดไป เพื่อสร้างความใสสะอาดในตลาดหุ้น
เพียงแต่รัฐบาล ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ พร้อมลงมือปฏิรูปตลาดหุ้นอย่างจริงจังหรือยัง หรือจะนั่งดูนักลงทุนบาดเจ็บล้มตายจนหมดตลาดหุ้น