เช็กลิสต์เอเจนซี่อสังหาฯก่อนใช้บริการลดเสี่ยงซื้อ-ขาย-เช่า

การวางแผนซื้อหรือขายที่อยู่อาศัยถือเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต เพราะเป็นการซื้อขายทรัพย์สินมูลค่าสูงที่มาพร้อมรายละเอียดมากมาย หากผู้บริโภคไม่มีประสบการณ์มาก่อนจะพบว่าทุกขั้นตอนที่เดินบนเส้นทางอสังหาริมทรัพย์ ล้วนมีความท้าทายซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ซื้อที่ต้องเปรียบเทียบโครงการต่าง ๆ เพื่อหาความคุ้มค่าด้านราคาและต้องตอบโจทย์การอยู่อาศัยจริงในระยะยาว ขณะที่ฝั่งผู้ขายเองก็ต้องวางแผนการตลาดเพื่อตั้งราคาที่แข่งขันได้และทำกำไร ควบคู่ไปกับการเตรียมเอกสารสัญญาที่ต้องอาศัยความรอบคอบแม่นยำ ความท้าทายรอบด้านเหล่านี้ ส่งผลให้การมีผู้เชี่ยวชาญอย่างเอเจนต์อสังหาฯ เข้ามาช่วยแนะนำ กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการลดความยุ่งยากซับซ้อนของการทำธุรกรรมลง
สำหรับผู้บริโภคมือใหม่ที่ต้องการขายหรือปล่อยเช่าที่อยู่อาศัยด้วยตนเองมักเผชิญความท้าทายหลายมิติ ตั้งแต่ความสับสนในการเริ่มต้นวางแผน การเตรียมเอกสาร ไปจนถึงแรงกดดันจากการแข่งขันในตลาดที่เข้ามาบั่นทอนความมั่นใจ ส่งผลให้กระบวนการขายอาจล่าช้าและใช้เวลานานกว่าที่คาด ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) แพลตฟอร์มอสังหาฯ ได้ให้ข้อมูลสำคัญในที่เป็นทั้งข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจข้อควรระวัง ปัญหาและอุปสรรค ที่ท้าทายซึ่งสร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภค ทั้งในฝั่งของผู้ซื้อและ คิดจะขายหรือปล่อยเช่าที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง
โดยในส่วนของผู้ต้องการขายที่อยู่อาศัย อาจมีปัญหาที่เกิดจากการไม่มีประสบการณ์ในการขาย อาทิ 1.การตั้งราคาขายแบบไม่สนใจกลไกตลาด ผู้ขายมือใหม่มักตั้งราคาตามที่ต้องการโดยละเลยการศึกษากลไกการแข่งขันในตลาดอสังหาฯ ซึ่งต้องวิเคราะห์ว่าอสังหาฯ ประเภทเดียวกันในทำเลนั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงใด มีโครงการอื่นในราคาใกล้เคียงกันหรือไม่ เมื่อหักค่าเสื่อมของอสังหาฯ ออกแล้วราคาขายที่ตั้งนั้นครอบคลุมภาระหนี้ที่เหลืออยู่และค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบหรือไม่ เพื่อนำมาประเมินหาราคาขายที่เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการอยู่อาศัยในทำเลนั้น ๆ เช่น มีน้ำท่วมขังบ่อยหรือการเดินทางที่ไม่สะดวก อาจเป็นอีกเงื่อนไขที่ผู้ซื้อนำมาต่อรองราคาได้
2.ผู้ขายไม่มีเวลาพาเยี่ยมชมโครงการการบริหารจัดการการเยี่ยมชมบ้าน/คอนโดฯและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเป็นอีกความท้าทายเมื่อผู้ขายต้องดำเนินการเองทั้งหมดเนื่องจากอาจมีการเยี่ยมชมหลายครั้งกว่าจะปิดการขายได้หากเวลาของผู้ซื้อไม่ตรงกับผู้ขายบ่อยครั้งจนต้องเลื่อนนัดหรือปฏิเสธนัดหมายอาจทำให้สูญเสียโอกาสในการขายไปเนื่องจากผู้ซื้อมีโอกาสที่จะสนใจโครงการอื่นที่ได้ไปดูแทน นอกจากนี้ผู้ขายยังต้องเผชิญความท้าทายในการคัดกรองว่าผู้ที่สนใจซื้อนั้นเป็นลูกค้าจริงหรือเป็นเพียงมิจฉาชีพที่แฝงตัวมา
3.ขาดประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองไม่เก่งผู้ขายจำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารและวาทศิลป์ที่ดีเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ดึงดูดใจและปิดการขายให้ได้ตามราคาที่ตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการเจรจาต่อรองเมื่อถูกผู้ซื้อพยายามกดราคาหรือต่อรองขอส่วนลดเพิ่มด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น อ้างจุดชำรุดหรือไม่ขอรับเฟอร์นิเจอร์ที่แถมให้เพื่อกดดันให้ลดราคาเพิ่มนอกจากนี้ ผู้ขายควรระมัดระวังไม่เปิดเผยเหตุผลการขายในเชิงลบซึ่งอาจเสี่ยงต่อการถูกผู้สนใจซื้อกดราคาหรือนำไปสู่การยกเลิกการซื้อได้
4.ขาดความรู้ด้านการตลาดการขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการตลาดอาจทำให้ผู้ขายต้องเสียเวลาและงบประมาณโดยไม่จำเป็นเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามที่ต้องการการวางกลยุทธ์การขายอสังหาฯ ที่ดีต้องผสานการตลาดทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์โดยเน้นจุดเด่นด้านราคาและของแถมอย่างชัดเจนรวมทั้งใช้ภาพถ่ายมุมกว้างที่สวยงามน่าอยู่ อย่างไรก็ดีแม้การตลาดออนไลน์จะสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายแต่การแข่งขันที่สูงทำให้การลงประกาศฟรีอาจไม่เพียงพอผู้ขายจำเป็นต้องลงทุนในโฆษณาเพื่อเพิ่มการมองเห็น และต้องเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคือใครเพื่อให้การตลาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและช่วยควบคุมไม่ให้งบประมาณบานปลาย
5. ปัญหาความซับซ้อนของเอกสารสัญญา การซื้อขายอสังหาฯมีความซับซ้อนกว่าการซื้อขายทรัพย์สินทั่วไปผู้ขายจึงต้องศึกษาเรื่องสัญญาจะซื้อจะขายอย่างรอบคอบโดยระบุรายละเอียดสำคัญให้ชัดเจนทั้งราคา เงื่อนไข ระยะเวลารวมถึงค่าปรับหากมีการยกเลิกสัญญา พร้อมศึกษาค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ว่าส่วนใดที่ผู้ขายและผู้ซื้อต้องรับผิดชอบบ้างนอกจากนี้ ขั้นตอนการซื้อขายอสังหาฯ ยังมีเอกสารสำคัญหลายอย่างที่ผู้ขายควรศึกษาเช่น ใบปลอดหนี้ ใบโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงเอกสารสินเชื่อจากธนาคารหากไม่มีความเข้าใจเพียงพออาจเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาในภายหลังได้
ปัญหาทั้ง5 เรื่องที่กล่าวมานั้นทำให้ในปัจจุบันผู้บริโภคที่ต้องการซื้อขาย หรือปลฃ่อยเช่า อสังหาต้องหันไปพึ่งพา“เอเจนต์ซีอสังหาฯ” หรือ ตัวแทนการขายอสังหาฯเข้ามาเป็นผู้ช่วยขาย ซื้อหรือเช่า รวมไปถึงค้นหาบ้านในฝันมืออาชีพ
“ตัวแทนนายหน้า หรือเอเจนต์อสังหาฯ”ถือเป็นตัวแทนของผู้ซื้อหรือผู้ขายในการดำเนินการซื้อ/ขาย/ให้เช่าอสังหาฯโดยเอเจนต์อสังหาฯ จะมีบทบาทอยู่ในทุกขั้นตอนของเส้นทางการซื้อขายที่อยู่อาศัยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่เชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อให้มาบรรจบกันพร้อมช่วยดูแลทุกขั้นตอนของการซื้อขายหรือปล่อยเช่าที่อยู่อาศัยให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เอเจนต์อสังหาฯมืออาชีพจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่การประเมินราคาการเตรียมบ้าน/คอนโดฯ ให้พร้อมขายไปจนถึงให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังเป็นนักวางแผนการตลาดที่คอยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นำเสนออสังหาฯ ให้โดดเด่นเพื่อให้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น โดยเอเจนต์ที่ดีจะมีทักษะการสื่อสารเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า พร้อมเป็นคนกลางในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย
ที่สำคัญคือมีความเชี่ยวชาญด้านเอกสารและขั้นตอนทางกฎหมาย ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาและอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ ช่วยให้ทุกฝ่ายประหยัดเวลาในการดำเนินการที่ยุ่งยากได้อย่างมาก
สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบสำรวจพฤติกรรมการซื้อ-เช่าอสังหาฯ และการวางแผนอนาคต ของดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) ที่จัดทำขึ้นระหว่างเดือนต.ค. – พ.ย.68 ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจฯ67% ให้ความสำคัญกับการเลือกเอเจนต์อสังหาฯ
โดยพิจารณาจากชื่อเสียงของเอเจนต์อสังหาฯ มาเป็นอันดับแรก ถือเป็นประตูด่านแรกที่สร้างความเชื่อมั่นและการันตีความสามารถของเอเจนต์ รองลงมาคือประสบการณ์ของเอเจนต์อสังหาฯ59% และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเอเจนต์อสังหาฯ43% ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 27% คาดหวังว่าเอเจนต์อสังหาฯ จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมากที่สุด
เพื่อช่วยจัดการกับขั้นตอนการทำธุรกรรมและเอกสารที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น รองลงมาคือมีทักษะการตลาด 20% และมีความรู้ด้านการจัดการการเงิน18% ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การซื้อขายอสังหาฯ ราบรื่นยิ่งขึ้น
อัปเดต6 เช็กลิสต์ก่อนเลือกเอเจนต์ ให้ตรงปก ปลอดภัย
อย่างไรก็ตามในการซื้อขายบ้าน-คอนโดฯ มือสองมีรายละเอียดที่แตกต่างจากการซื้อบ้านใหม่ไม่น้อย ถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ขาย/ผู้ซื้อที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน การเลือกใช้บริการเอเจนต์อสังหาฯ จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ
ช่วยประหยัดเวลาของผู้ขาย/ผู้ซื้อมือใหม่และเพิ่มโอกาสปิดดีลได้มากขึ้น อย่างไรก็ดี การเลือกใช้เอเจนต์อาจมีความท้าทายซ่อนอยู่ ผู้บริโภคบางส่วนยังคงกังวลเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นรวมทั้งไม่มั่นใจว่าเอเจนต์จะมีความโปร่งใสหรือไม่ ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) แนะนำแนวทางเลือกเอเจนต์อสังหาฯ อย่างไรให้ได้มืออาชีพ ปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยการันตีว่าจะได้รับบริการจากเอเจนต์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ปลอดภัยในทุกธุรกรรม ลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวง
เลือกเอเจนต์ที่มีใบอนุญาตและเอกสารรับรอง การตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของเอเจนต์อสังหาฯ ถือเป็นขั้นตอนแรกที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่น โดยเอเจนต์มืออาชีพต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นเครื่องยืนยันว่าผ่านการสอบวัดความรู้ในการเป็นตัวแทนและสอบวัดจรรยาบรรณวิชาชีพเรียบร้อย ถือเป็นเอกสารรับรองวิชาชีพขั้นพื้นฐานที่เอเจนต์ควรมี นอกจากนี้การผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในการทำงานก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอเจนต์มากขึ้น และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
ปัจจุบันแพลตฟอร์มอสังหาฯ ได้มีการพัฒนาโปรแกรมยืนยันตัวตนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้คนหาบ้านอย่าง
“เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน” ของดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ที่มีการแสดงข้อมูลการติดต่อที่ชัดเจน และความเชี่ยวชาญเบื้องต้น
ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าเอเจนต์ที่ผ่านการลงทะเบียนในโครงการนี้ และได้ป้ายสัญลักษณ์สีเขียว "ยืนยันตัวตน" หรือ "Verified"
บนเว็บไซต์www.DDproperty.com เป็นเอเจนต์ที่มีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกการซื้อ-ขาย-เช่า
นอกจากนี้ยังมีอินไซต์ในตลาดอสังหาฯ เอเจนต์ควรมีประสบการณ์และความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาฯ
ทั้งในเรื่องประเภทอสังหาฯ ราคาตลาด แนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยในแต่ละทำเล และอัปเดตข่าวสารในตลาดที่อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการมีข้อมูลเชิงลึกของทำเลที่เอเจนต์ดูแลอยู่ เช่น มีราคาตลาดเฉลี่ยของบ้าน/คอนโดฯ มีข้อมูลจุดเด่นของแต่ละโครงการ หรือมีข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทำเลนั้น ๆ จะช่วยให้เอเจนต์สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และเหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนซื้อและลงทุนในอสังหาฯ ได้อย่างรอบคอบตามแนวโน้มการเติบโตของตลาดรวม
บุคลิกภาพดี เจรจาต่อรองเก่ง บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดีถือเป็นหัวใจสำคัญของเอเจนต์ โดยเอเจนต์มืออาชีพควรมีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร อัธยาศัยดี มีService mind พร้อมให้บริการ และใส่ใจรับฟังความต้องการทั้งของผู้ขายและผู้ซื้อ
ที่สำคัญคือต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรอง โดยสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
และมีความยืดหยุ่นในการสื่อสาร เอเจนต์ที่มีประสบการณ์จะรู้วิธีบริหารจัดการกับผู้สนใจซื้อ และมีเทคนิคในการต่อรองราคา/เงื่อนไขต่าง ๆ อย่างสุภาพ เป็นคนกลางช่วยประสานงานและสร้างข้อตกลงที่พึงพอใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายได้อย่างราบรื่น
วางกลยุทธ์การตลาดตรงกลุ่มเป้าหมาย เอเจนต์มืออาชีพไม่เพียงทำหน้าที่เป็นตัวกลางซื้อขาย แต่ยังเป็นทั้งนักวิเคราะห์และนักวางแผนการตลาด โดยเอเจนต์จะวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นและจุดด้อยของอสังหาฯ รอบด้าน นำมาประกอบกับการวิเคราะห์โอกาสในทำเลนั้น ๆ และเปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับราคาเดียวกัน เพื่อให้เข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายหลักคือใคร สามารถเข้าถึงได้ด้วยสื่อแบบใด มีการแข่งขันในตลาดมากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงนำข้อมูลมาวางกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมทั้งในสื่อออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากนี้ เอเจนต์ยังพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้กับลูกค้า
หากต้องการกลยุทธ์เพื่อเร่งการตัดสินใจซื้อและปิดการขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เชี่ยวชาญงานเอกสาร รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอเจนต์มืออาชีพควรมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ/ขาย/ให้เช่าอสังหาฯ เช่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายอาคารชุด การจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งควรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำธุรกรรมอสังหาฯ เพื่อให้สามารถแนะนำผู้ขายได้ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะทรัพย์ว่าพร้อมขายโดยไม่มีหนี้ค้างชำระหรือภาระผูกพันกับธนาคาร และในกรณีที่มีการจำนอง ผู้ขายต้องดำเนินการไถ่ถอนอย่างไรบ้าง
นอกจากนี้เอเจนต์ยังสามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องและเตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่สัญญาจะซื้อจะขาย การวางเงินมัดจำ เตรียมเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยและโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างครบถ้วน ช่วยลดเวลาในการดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมเป็นที่ปรึกษาทุกขั้นตอนงานเอกสารที่ซับซ้อน
เครือข่ายเอเจนต์เพิ่มโอกาสขายมากขึ้น เอเจนต์ที่สังกัดบริษัทเอเจนต์อสังหาฯ มักจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเอเจนต์อิสระ
เนื่องจากบริษัทที่มีชื่อเสียงมักมีระบบการคัดเลือกและมีมาตรฐานการฝึกอบรมเอเจนต์ที่เข้มข้น นอกจากนี้หากผู้บริโภคประสบปัญหาในการทำธุรกรรมกับเอเจนต์ก็ยังสามารถติดต่อกับบริษัทโดยตรงได้ และอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือบริษัทเอเจนต์อสังหาฯ มักจะมีฐานข้อมูลลูกค้ามากกว่า จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เชื่อมโยงให้ผู้ขายได้พบกับผู้ซื้อที่มีความต้องการที่ตรงกันในวงกว้าง
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเอเจนต์อิสระบางส่วนจะมีเครือข่ายเอเจนต์ของตนเองหรือมีการทำงานร่วมกับCo-Agent เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลลูกค้าและโครงการที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้เอเจนต์สามารถนำเสนอทางเลือกที่มากขึ้นให้กับผู้ขายและผู้ซื้อ เปิดโอกาสให้กระบวนการซื้อขายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยทั่วไปค่าบริการเอเจนต์หรือค่านายหน้าจะคิดอยู่ที่ 3% ของราคาซื้อขาย ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งของอสังหาฯ ความยากง่ายในการซื้อขาย มูลค่าของอสังหาฯ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ทั้งนี้ เอเจนต์จะเก็บค่านายหน้าเมื่อลูกค้าทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจึงไม่ต้องจ่ายค่านายหน้าจนกว่าการทำธุรกรรมแล้วเสร็จและได้เงินจากผู้ซื้อ
จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้บริการเอเจนต์อสังหาฯ ที่มีคุณภาพจะช่วยให้กระบวนการซื้อขายบ้านราบรื่น ประหยัดเวลา และลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในเอกสารสัญญาที่อาจทำให้เส้นทางอสังหาฯ ของคุณสะดุดได้ ทั้งนี้ ผู้บริโภคต้องไม่ลืมที่จะพิจารณาคุณสมบัติและตรวจสอบข้อมูลประวัติของเอเจนต์อสังหาฯ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจอีกครั้ง