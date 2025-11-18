เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง คว้ารางวัล “Sustainable Property Award” ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยคาร์บอนต่ำ

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบ แนวสูง ภายใต้ แนวคิด Home Expert Living Care ได้รับ ISO รายแรกของไทย เติบโตแข็งแกร่งสู่ปี ที่ 31 รับรางวัล Sustainable Property Award จาก ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KKP ในพิธีมอบรางวัลภายใต้โครงการ KKP SHAPING TOMORROW ประจำปี 2568 สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแรง สนับสนุนขับเคลื่อนสำคัญที่ตอกย้ำพันธกิจของ เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่ดี มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่คิดจะเปิดโครงการบ้าน แต่ภายใต้บริบท สื่อถึงความสำเร็จ ได้เพิ่มมูลค่า ทำให้บ้านกลายเป็นพื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้น ทีมงานมีการวางแผน นำสิ่งดีดี เชื่อมโยงให้การอยู่อาศัย เสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตอกย้ำถึงความสำเร็จในการนำนโยบายสีเขียวมาปฏิบัติจริง ตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุ ไปจนถึงการส่งมอบบ้านที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเห็นผล เป็นความรับผิดชอบที่ทีมงานเราทุกคนต้องร่วมกันผลักดัน เพื่อความเป็นอยู่ในโครงการ แบรนด์ เอ็น.ซี ที่พร้อมขับเคลื่อนเชื่อมสิ่งแวดล้อมสู่ อนาคต
นายวิศรุต ปัญญาภิญโญผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KKP กล่าวว่า “โครงการ KKP SHAPING TOMORROW เป็นโครงการที่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำแนวทางการออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจัดการโครงการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย มาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง การมอบรางวัล “Sustainable Property Award” ให้กับ เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่งในครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ลดผลกระทบต่อธรรมชาติ และการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัย ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบ
สำหรับรางวัล Sustainable Property Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผสานธรรมชาติเข้ากับการอยู่อาศัยอย่างลงตัว โดยโครงการของ เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ที่ได้รับรางวัลนี้ โดดเด่นด้วยการออกแบบพื้นที่ของบ้าน ที่เปิดรับแสงธรรมชาติ และเพิ่มความร่มรื่นโดยปลูกต้นไม้ใหญ่ภายในโครงการ
นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ อาทิ สี , อิฐมวลเบา , คอนกรีตผสมเสร็จ, เหล็กเสริมคอนกรีต, พื้นปรับระดับปูนสำเร็จรูป, ปูนสำเร็จฉาบมวลเบา และฝ้าเพดาน ที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
“ขอขอบคุณ รางวัลอันทรงคุณค่า Sustainable Property Award 2568 จาก KKP เอ็น.ซี จะยึดถือ และยังคงเดินหน้าแนวทางการพัฒนา “โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สู่ความยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องในทุกแบรนด์ของบริษัท เพื่อส่งมอบบ้านที่คุ้มค่าสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับทุกครอบครัว และตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด “Better Life Better Community”