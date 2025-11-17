ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.47- ดอลลาร์ฯรับแรงหนุนจากแรงซื้อคืนช่วงรอลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(17พ.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.47 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันทำการก่อนหน้าที่ 32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทและสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชียอ่อนค่าลง ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อคืนของนักลงทุนในช่วงที่รอลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อาจประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ ประกอบกับยังน่าจะได้รับอานิสงส์จากการคาดการณ์ว่า เฟดอาจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมเดือนธ.ค. นี้ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลกด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,703.80 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 363 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินไว้ที่ 32.30-32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนพ.ย.