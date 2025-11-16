ทีทีบีจัดโปรฯรุกกลุ่มWealth-ชูดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงสุด 1.90%

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี)จัดโปรฯเอาใจกลุ่มลูกค้า Wealth ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษของบัญชี “ทีทีบี โนฟิกซ์” (ttb no fixed) เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรักษาระดับผลตอบแทนที่สูงต่อเนื่อง สวนกระแสภาวะดอกเบี้ยขาลงในตลาดปัจจุบัน
ทั้งนี้ บัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์ คือ บัญชีฝากไม่ประจำ ดอกเบี้ยสูง เป็นอีกทางเลือกที่ดีในการ “พักเงินรอโอกาส” สำหรับลูกค้า Wealth ที่ต้องการสภาพคล่องสูงและความยืดหยุ่น ด้วยจุดเด่นที่เหนือกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป (อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคารพาณิชย์ประมาณ 0.15% - 0.25% ต่อปี) โดยลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขรับดอกเบี้ยโบนัส จะได้รับอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงสุดถึง 1.90% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 5 ล้านบาท ถึง 30 ล้านบาท ซึ่งมีการปรับดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มขึ้น แม้ดอกเบี้ยปกติจะมีการปรับลดลง โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก โดยไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุด ให้เงินของคุณเติบโตได้เต็มที่ และมีความคล่องตัวสูงถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและรับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ตอบโจทย์การพักเงินเพื่อรอลงทุนในจังหวะที่เหมาะสม
ทั้งนี้ บัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์ ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องและต่อยอดความมั่งคั่ง โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยโบนัส ในเดือนถัดไป เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในเดือนปัจจุบัน ดังนี้ รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษเพิ่ม 0.35% เมื่อมีมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทผ่าน ทีทีบี เฉลี่ยตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือเมื่อมีการชำค่าเบี้ยประกันตามที่ธนาคารกำหนดปีแรกครบ 5 แสนบาทต่อปี หรือลูกค้ามีสถานะ Diamond ในเดือนปัจจุบัน หรือรับอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษเพิ่ม 0.25%สำหรับลูกค้าสถานะ Platinum ในเดือนปัจจุบัน
นอกจากนี้ ลูกค้า Wealth ที่มองหาโอกาสต่อยอดความมั่งคั่งจากการลงทุน ยังสามารถรับสิทธิพิเศษจากโปรโมชันลงทุนที่ให้ของรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 56,900 บาท เพียงมียอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 6 ล้านบาทขึ้นไป ตามยอดลงทุนสุทธิ ระยะเวลาโปรโมชัน 1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 2568