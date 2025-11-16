รวมดาว 13 หุ้นดัง อ่วมหนัก! ตั้งแต่ต้นปี 68 ยับเยินกว่า 50%

ตลาดหุ้นไทยไปไม่ถึงไหน สัปดาห์ที่ผ่านมาเจอแรงขายจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ โหมแรงทำให้ดัชนีร่วงหลุด 1,300 จุด หลังจากที่บริษัทจดทะเบียนทยอยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 ซึ่งบางบริษัทต่ำกว่าที่คาดการณ์ ทำให้ดัชนีร่วงหนัก และส่งผลให้ 13 หุ้นดังอ่วมหนัก!ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 68 ลดต่ำกว่า -50% ไปถึงกว่า -70%
1.OKJ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 68 อยู่ที่ -72.42%,5 วัน อยู่ที่ -11.34%,1 เดือน อยู่ที่ -23.27%,3 เดือน อยู่ที่ -32.48% ,6 เดือน อยู่ที่ -54.13% ,1 ปี อยู่ที่ -72.24% , ณ 14 พ.ย.68 ปิด 4.22 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ17.00/4.22 บาท, ค่าP/E 17.85 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 3.79%, มาร์เก็ตแคปล่าสุด 2,569.98 ล้านบาท
OKJ เข้าเทรดวันแรก 4 ต.ค.67 ราคา IPO 6.70บาท @พาร์ 0.50 บา ล่าสุดปิด 4.22 บาท ต่ำจองกว่า IPO แล้ว 2.48 บาท หรือ -37.01% และไตรมาส 3/2568 กำไรสุทธิอยู่ที่ 17.3 ล้านบาท ลดลง 42.8 ล้านบาท หรือ -71.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน
2.VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 68 อยู่ที่ -70.51% , 5 วัน อยู่ที่ -4.55%,1 เดือน อยู่ที่ -22.22%,3 เดือน อยู่ที่ 49.03%,6 เดือน อยู่ที่ -52.27% ,1 ปี อยู่ที่ 58.98% ,3 ปี อยู่ที่ -72.80%,5 ปี อยู่ที่ -84.26% , ณ 14 พ.ย.68 ปิด 1.05 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 3.68/1.02 บาท, ค่า P/E 45.79 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 1.17%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 22,156.35 ล้านบาท
3.JTS บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 68 อยู่ที่ -64.55% ,5 วัน อยู่ที่ -2.50% ,1 เดือน อยู่ที่ -17.89% ,3 เดือน อยู่ที่ -31.18% ,6 เดือน อยู่ที่ -43.27%,1 ปี อยู่ที่ -66.09%,3 ปี อยู่ที่ -43.61%,5 ปีอยู่ที่ +935.40%, ณ 14 พ.ย.68 ปิด 23.40บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ70.00/22.10 บาท, ค่าP/E 63.87เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ - %, มาร์เก็ตแคปล่าสุด 16,531.10 ล้านบาท
4.AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 68 อยู่ที่ -61.59% ,5 วัน อยู่ที่ -10.92%,1 เดือน อยู่ที่ -10.17% ,3 เดือน อยู่ที่ -14.52%,6 เดือน อยู่ที่ -17.19%,1 ปี อยู่ที่ -62.68%,3 ปี อยู่ที่ -66.03%,5 ปี อยู่ที่ -38.07% , ณ 14 พ.ย.68 ปิด 1.06 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 2.94/0.95 บาท, ค่า P/E 12.57 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 13,621.00 ล้านบาท
AAV ไตรมาส 3/68 พลิกขาดทุนสุทธิ 874.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 3,446.38 ล้านบาท จากจำนวนผู้โดยสารและค่าโดยสารเฉลี่ยที่ลดลง
5.MONO บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 68 อยู่ที่ -60.68% ,5 วัน อยู่ที่ -25.00% ,1 เดือน อยู่ที่ -40.44%,3 เดือน อยู่ที่ -53.18% ,6 เดือน อยู่ที่ -59.30% ,1 ปี อยู่ที่ -50.00% ,3 ปี อยู่ที่ -44.14%,5 ปี อยู่ที่ -70.22% , ณ 14 พ.ย.68 ปิด 0.81 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 2.96/0.69 บาท, ค่าP/E - เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 2,811.55 ล้านบาท
ไตรมาส 3/2568 บริษัทขาดทุนสุทธิ 154.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307.30% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 37.93 ล้านบาท โดยเกิดจากรายได้รวมลดลง 98 ล้านบาท คิดเป็น 19% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
6.COCOCO บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 68 อยู่ที่ -59.84% ,5 วัน อยู่ที่ -28.47% , 1 เดือน อยู่ที่ -37.97% ,3เดือน อยู่ที่ -37.97%,6เดือน อยู่ที่ -27.94%,1 ปี อยู่ที่ -56.25% , ณ 14 พ.ย.68 ปิด 4.90 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 12.50/4.68 บาท, ค่าP/E 24.41 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 6.12%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 7,203.00 ล้านบาท
7.SISB บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 68 อยู่ที่ -59.00% ,5 วัน อยู่ที่ +9.82%,1 เดือน อยู่ที่ +3.36%,3 เดือน อยู่ที่ -18.00%,6 เดือน อยู่ที่ -28.90% ,1 ปี อยู่ที่ -61.26% ,3 ปีอยู่ที่ -34.22%,5 ปีอยู่ที่ +44.71% , ณ 14 พ.ย.68 ปิด 12.30 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 32.75/11.10 บาท, ค่าP/E 11.74 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 3.41%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 11,562.00 ล้านบาท
8.BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 68 อยู่ที่-57.05% ,5 วัน อยู่ที่ -3.68%,1 เดือน อยู่ที่ -7.75%,3เดือน อยู่ที่ -23.84%,6เดือน อยู่ที่ -44.73% ,1ปี อยู่ที่ -46.53% ,3 ปีอยู่ที่ -68.62% ,5 ปีอยู่ที่ -74.31% , ณ 14 พ.ย.68 ปิด 2.62 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 6.40/2.56 บาท, ค่าP/E 18.58 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 42,165.77 ล้านบาท
9.DOHOME บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 68 อยู่ที่ -55.96% , 5 วัน อยู่ที่ +1.64% ,1 เดือน อยู่ที่ -3.63%,3 เดือน อยู่ที่ -5.10%,6เดือน อยู่ที่ -22.82%,1 ปี อยู่ที่ -60.63%,3 ปีอยู่ที่ -67.93%,5 ปีอยู่ที่ -58.92%, ณ 14 พ.ย.68 ปิด 3.72 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 9.83/2.26 บาท, ค่า P/E 18.94 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 0.14%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 12,585.82 ล้านบาท
10.GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 68 อยู่ที่ -55.55%,5 วัน อยู่ที่ -4.80%,1 เดือน อยู่ที่ -22.22%,3 เดือน อยู่ที่ -4.03% ,6 เดือน อยู่ที่ -2.46% ,1ปี อยู่ที่ -60.65%,3 ปี อยู่ที่ -66.36% ,5 ปีอยู่ที่ -55.74%, ณ 14 พ.ย.68 ปิด 5.95 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 15.60/4.16 บาท, ค่าP/E 15.62 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 2.98%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 32,141.46 ล้านบาท
11.JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี68 อยู่ที่-54.12% ,5 วัน อยู่ที่ -10.22%,1 เดือน อยู่ที่ -22.69% ,3 เดือน อยู่ที่ -27.39% ,6เดือน อยู่ที่ -33.73%,1 ปี อยู่ที่ -54.62% ,3 ปีอยู่ที่ -87.35% ,5 ปีอยู่ที่ -74.86%, ณ 14 พ.ย.68 ปิด8.35 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 20.20/7.35 บาท, ค่าP/E 10.09เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 7.90%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 12,188.83 ล้านบาท
12.PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 68 อยู่ที่ -53.16% ,5 วัน อยู่ที่ +4.52% ,1 เดือน อยู่ที่ -6.57%,3 เดือน อยู่ที่ -15.14% ,6 เดือน อยู่ที่ -20.94%,1 ปี อยู่ที่ -54.04%,3 ปีอยู่ที่ -69.67%,5 ปี อยู่ที่ -67.26%, ณ 14 พ.ย.68 ปิด 3.70 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 8.90/3.52บาท, ค่าP/E 48.60 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 5.68%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 8,097.47 ล้านบาท
13.ONEE บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 68 อยู่ที่ 50.23%,5 วัน อยู่ที่ +8.00% ,1 เดือน อยู่ที่ -1.82% ,3 เดือน อยู่ที่ -7.69%,6 เดือน อยู่ที่ -3.57% ,1ปี อยู่ที่ -41.94%,3 ปี อยู่ที่ -76.39% , ณ 14 พ.ย.68 ปิด 2.16 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 4.68/1.94 บาท, ค่าP/E 13.74 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 7.87%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 5,143.50 ล้านบาท