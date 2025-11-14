ท๊อป จิรายุส ติด 1 ใน 5 ผู้นำไทย คว้ารางวัล Tatler Impact Award 2025

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ท๊อป บิทคับ” ได้รับเลือกให้รับรางวัล Impact Award ในสาขา Innovation จากงาน Tatler Impact Awards 2025 จัดโดย Tatler Thailand ซึ่งยกย่องบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย โดย ท๊อป จิรายุส ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 บุคคลที่มีความโดดเด่น โดยเฉพาะในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมในขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทย
ซึ่งในปีนี้ Tatler Thailand ได้จัดงานเชิดชูเกียรตินี้ในหัวข้อ “The Next Horizon: Shaping Tomorrow” และมอบรางวัล Impact Award เป็นครั้งแรกในประเทศไทยให้แก่ 5 ผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญใน 5 สาขาหลัก ได้แก่ สาขานวัตกรรม (Innovation), สาขาธุรกิจ (Business), สาขาวัฒนธรรม (Culture), สาขามนุษยธรรม (Humanity) และสาขากีฬา (Sports) ณ โรงแรมเดอะ เพนนินซูลา กรุงเทพฯ
จิรายุสกล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้และขอขอบคุณ Tatler Thailand ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล การได้รับรางวัลนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและแรงขับเคลื่อนสำคัญของบิทคับ กรุ๊ป ที่มุ่งมั่นสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทย โดยเราเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีคือพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและเป็นเครื่องมือในการเปิดโอกาสใหม่ให้กับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่มั่นคงและก้าวหน้าไปพร้อมกัน ทั้งนี้ รางวัลนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผมและบิทคับ กรุ๊ป มุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนต่อไป“