แพสชั่น เรียลเตอร์ เครือพรีโมฯ ลุยภูเก็ต นำร่องบริหาร “ดิ ออริจิ้น กะทู้-ป่าตอง” โกยยอดขาย 150 ลบ.

Passion Realtor กลุ่มธุรกิจ BROKERAGE ในเครือ พรีโม พร้อมรุกตลาดอสังหาฯภูเก็ต รับบริหารงานขาย เพื่อเดินหน้าผลักดัน Driving to 2025 Goal รายได้รวมของกลุ่มบริษัท 1,850 ล้านบาท นำร่องบริหารงานขาย "ดิ ออริจิ้น กะทู้-ป่าตอง" คอนโดใจกลางกระทู้ โกยยอดขายกว่า 150 ล้านบาท เพียง 3 สัปดาห์ ยกทัพบริษัทในเครือ ดูแลบริหารครบวงจร ช่วงโปร รับส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท ฟรี! เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนกลางสูงสุด 3 ปี เมื่อจองภายใน 31 ธ.ค.นี้
นายณภัทร บูรณพงษ์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพชชั่น เรียลเตอร์ จำกัด (Passion Realtor)ในเครือบมจ.พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น หรือ PRI กล่าวว่า Passion Realtor เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้บริการเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ (BROKERAGE) ยกระดับบริการแบบ One-Stop Service เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการอสังหาฯในทุกด้าน และทำการตลาดโครงการแบบครบวงจร พร้อมทั้งให้บริการก่อนและหลังการขายอสังหาฯทั้งเพื่อการอยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน รับบริหารการขายโครงการในรูปแบบ Sole Agent ทั้งโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมครอบคลุมพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมถึงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่าง “ภูเก็ต” ที่พร้อมเปิดให้บริการเพื่อเดินหน้าผลักดัน Driving to 2025 Goal รายได้ รวมของกลุ่มบริษัท พรีโมฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 1,850 ล้านบาท
นำร่องบริหารงานขายโครงการแรกใน จ.ภูเก็ต เมื่อต้นเดือน ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา คือ โครงการ ดิ ออริจิ้น กะทู้ ป่าตอง (The Origin Kathu-Patong) คอนโดมิเนียมใจกลางกระทู้ ติดถนนใหญ่ ซึ่งจะเป็นโครงการพร้อมอยู่โครงการแรกของกลุ่มออริจิ้น ที่พัฒนาในภูเก็ต โดดเด่นด้วยฟังก์ชัน งานดีไซน์ ทำเลและคุณภาพ ซึ่งพร้อมให้ลูกบ้านเข้าอยู่ต้นปี 2569 ซึ่งบริษัทสามารถกวาดยอดขายจากการเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ให้โครงการนี้กว่า 150 ล้านบาท* ภายใน 3 สัปดาห์ นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ Passion Realtor ในเครือพรีโม ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างท่วมท้น
ทั้งนี้ โครงการ The Origin Kathu-Pathong ยังได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งเเรกของตลาดคอนโดมิเนียมในภูเก็ต จัดโปรแกรมการลงทุน หรือ Investment Program ภายใต้ชื่อ Origin Resort Investment มียูนิตเข้าร่วมโครงการ 1 ใน 3 ของจำนวนยูนิตทั้งหมด เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์สำหรับปล่อยเช่าในภูเก็ต ให้ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกสบายจากการลงทุนที่ไม่ต้องบริหารจัดการเอง
เพื่อเติมเต็มความสุขสมบูรณ์แบบของการอยู่อาศัยทุกช่วงเวลา โครงการ The Origin Kathu-Patong ยัง Synergy กับบริษัทอื่นๆ ทั้งอยู่ในเครือออริจิ้น และพันธมิตรนอกเครือ รวมถึงธนาคารชั้นนำต่างๆ สร้างสรรค์บริการยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติของลูกบ้าน โดยมี บริษัท 3 พร จำกัด ดูแลด้านการรับเหมาก่อสร้างให้มีคุณภาพ ได้มามาตรฐาน และยังร่วมกับ บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ใช้สีที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
และนับเป็นครั้งแรกพรีโม ที่ได้ลงมารุกตลาดภูเก็ต เพราะนอกจาก Passion Realtor ที่เข้ามาบริหารโครงการบนทำเลภูเก็ตแล้ว ยังขนทัพบริษัทในเครือมาร่วมสร้างแผนรุกตลาดแบบ One-Stop Service ให้แก่โครงการ The Origin Kathu-Patong โดยจะบริหารโครงการ โดย Crown Residences อีกหนึ่งบริษัทในเครือของพรีโม ที่ให้บริการงานนิติบุคคลระดับ Luxury พร้อมด้วย HHR (Hampton Hotel and Residence Management) ที่มาดูแลห้อง Investment Program สำหรับนักลงทุน รวมทั้งผนึกกำลังร่วมกับ Wyde Interior รับออกแบบตกแต่งห้องชุด พร้อมมอบสิทธิพิเศษเฉพาะลูกบ้าน The Origin Kathu–Patong ตลอดจนร่วมกับพันธมิตรธนาคารชั้นนำ เช่น ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน,ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดูแลด้านบริการสินเชื่อให้ลูกค้า และยังให้บริการด้านการอยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยจัดหาและคัดเลือกผู้พักอาศัยให้แก่ผู้ที่ต้องการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียม พร้อมทั้งมีบริการหลากหลายระดับ แบบ Service Residences ให้แก่ผู้พักอาศัย
นอกจากนี้สำหรับผู้ที่สนใจทางโครงการ Passion Realtor มอบโปรโมชันพิเศษ รับส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท ฟรี! เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และค่าส่วนกลางสูงสุด 3 ปี เมื่อจองภายใน 31 ธันวาคมนี้* สนใจโทร 020810000 หรือ Line ID : @primo
โครงการ The Origin Kathu-Patong เป็นโครงการคอนโด 8 ชั้น จํานวน 3 อาคาร จำนวนห้องชุดพักอาศัย 617 ยูนิต และห้องเพื่อการพาณิชย์ 7 ยูนิต ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 6 ไร่ ในทำเลศักยภาพ บริเวณเเยกมุมเมืองลุง บนถนนพระภูเก็ตแก้ว เพียง 10 นาที ถึงหาดป่าตอง และ Old town รายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ศูนย์ราชการ, เทศบาลเมืองกะทู้ รวมถึงแหล่งกิจกรรมต่างๆ ทั้ง Red Mountain Golf Club และสวนน้ำ อันดามันดา ภูเก็ต เหมาะกับการพักผ่อนและท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนอยู่อาศัยอยู่เอง หรือ นักลงทุนที่อยากเริ่มต้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในเมืองที่เติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุนสูงที่สุดอย่างภูเก็ต เมืองที่ตลาดที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเติบโตไม่หยุด
“ตอนนี้เราได้วางแผนเตรียมรุกตลาดอสังหาฯภูเก็ตอย่างเต็มที่ นอกจากนำร่องโครงการ The Origin Kathu-Patong โครงการในเครือออริจิ้นแล้ว Passion Realtor ยังมีแผนขยายออกรับงานจากดีเวลลอปเปอร์รายอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย”.