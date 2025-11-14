FSMART กำไรงวด 9 เดือนที่ 448 ล.

“ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ”โชว์ผลงาน9 เดือนแรกปี 2568 สร้างนิวไฮรอบใหม่ กำไรสุทธิ 448 ล้านบาท เพิ่มขึ้น44.5% รายได้รวมที่ 2,014 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.6% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แรงหนุนธุรกิจสินเชื่อและจำหน่ายสินค้าขยายตัวดี ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม 219.5% ปั๊มพอร์ตแตะ 1,500 ล้านบาท พร้อมรับรู้กำไรจาก “เต่าบิน” ที่ยอดขายเพิ่มจากโปรโมชั่นและจำนวนตู้กว่า 7,500 ตู้ ส่วนธุรกิจตู้เติมเงินได้ยอดจาก E-Wallet และ VAS รักษารายได้ ผู้บริหารเผยเร่งสปีดไตรมาสสุดท้าย หลังเติมลูกค้าสินเชื่อกลุ่มองค์กรรายใหม่ ยังปักเป้าหมายเติบโตรวมปีนี้ที่ 10–15%
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “FSMART” ผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร “บุญเติม” และเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “GINKA Charge Point” ภายใต้วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 2,014 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11.6% และมีกำไรสุทธิ 448 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 1,804.1 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 309.9 ล้านบาท โดยการเติบโตหลักมาจากผลการดำเนินการของบริษัทย่อย โดยเฉพาะ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท แคปปิตอล จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อ “บุญเติม เงินพร้อมใช้” ครอบคลุมสินเชื่อเงินสด สำหรับใช้อุปโภคบริโภค และสินเชื่อเงินสดสำหรับซื้อโทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อเกษตรสุขใจทวีคูณ สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ ปัจจุบันมียอดสินเชื่อคงค้าง 1,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.3% จากปีก่อน (NPL 3.3%)ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยรวมเพิ่มขึ้น 219.5%
ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการถือหุ้นในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด 26.71% ซึ่งบริหารธุรกิจเครื่องดื่มอัตโนมัติ “เต่าบิน” โดยมีจำนวนตู้ให้บริการเพิ่มรวมกว่า7,500 ตู้ทั่วประเทศ มียอดขายรวม 1,539.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น2.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกับ กลุ่มธุรกิจเติมเงินและรับชำระเงินอัตโนมัติ หรือ "ตู้บุญเติม" ที่บริษัทยังคงรักษายอดการใช้บริการผ่านตู้บุญเติมด้วยการเพิ่มบริการ และเจาะกลุ่มลูกค้าต่างด้าวเพิ่มเติม ประกอบกับตู้ที่หมดค่าเสื่อมราคายังคงติดตั้งและให้บริการได้อยู่ ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจเติมเงินยังเข้ามาอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าการทำรายการกว่า 26,382 ล้านบาท จากจำนวนตู้ที่ให้บริการ 117,536 ตู้ทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ทั้งการเพิ่มบริการเติมอินเทอร์เนต เติมเงิน E Walet และขยายบริการทางการเงินรองรับแรงงานต่างด้าวที่มีแนวโน้มใช้งานที่เติบโต
เช่นเดียวกับ ธุรกิจเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า “GINKA Charge Point (กิ้งก่า อีวี)” ที่ปัจจุบันติดตั้งแล้ว 496 หัวชาร์จ ในทำเลสำคัญทั่วประเทศ ทั้งคอนโดมิเนียม คาเฟ่ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ และร้านค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะเครื่องชาร์จ DC ขนาด
40 กิโลวัตต์รุ่นใหม่ ที่เริ่มทยอยเปิดให้บริการและได้รับความนิยมสูง เพราะชาร์จได้เร็วกว่า AC ถึง 3 เท่า
“แม้ในไตรมาส 3 เป็นช่วง Low Season รวมทั้งพอร์ตสินเชื่อขยายตัวไม่มากเพราะเน้นควบคุม NPL แต่บริษัทยังทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสสุดท้ายของปีบริษัทจะเพิ่มลูกค้าใหม่อีก 1 องค์กร ซึ่งจะช่วยผลักดันพอร์ตสินเชื่อให้ใกล้เคียง 1,700 ล้านบาท รวมถึงกลุ่มธุรกิจอื่นที่ยังเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโตรวมปีนี้ไว้ที่ 10–15% ”นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว
สำหรับแนวโน้มธุรกิจช่วงไตรมาส 4 ของปี 2568 ต่อเนื่องถึงปี 2569 บริษัทจะขับเคลื่อนการเติบโตของ 3 ธุรกิจหลัก โดยธุรกิจบริการทางการเงินและสินเชื่อครบวงจรเตรียมเพิ่มลูกค้าองค์กรใหม่ 1 รายในไตรมาส 4 และอีก 1–2 รายในปี 2569 พร้อมขยายพันธมิตรทางธุรกิจอีก 1–2 กลุ่ม รวมถึงเพิ่มการเป็นตัวแทนธนาคารจาก 8 เป็น 9 ธนาคาร และเตรียมเปิดบริการโอนเงินข้ามประเทศในไตรมาส 1 ปี 2569 ขณะที่ธุรกิจเติมเงิน–รับชำระเงินอัตโนมัติยังคงให้บริการกว่า 110,000 ตู้ทั่วประเทศ รองรับผู้ใช้งานกว่า 14 ล้านเบอร์ และล่าสุดได้รับความไว้วางใจจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เป็นช่องทางจำหน่าย–ชำระเงิน “สลาก กอช.” เพื่อส่งเสริมการออมของคนไทย คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปี 2569 ซึ่งจะช่วยผลักดันมูลค่าการทำรายการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ ยังเดินหน้าขยายสถานีชาร์จ GINKA EV ทั้งระบบ AC และ DC โดยเฉพาะเครื่องชาร์จ DC ขนาด 40 กิโลวัตต์ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ปัจจุบันติดตั้งและเปิดให้บริการแล้วกว่า 20 เครื่อง และอยู่ระหว่างการติดตั้งเพิ่มเติมในทุกระบบเพื่อให้ได้ 1,000 หัวชาร์จตามเป้าหมายทั้งนี้ บริษัทมีโมเดลการลงทุนแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการเปิดสถานีชาร์จโดยไม่ต้องลงทุนเอง เพื่อเร่งขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาระบบ “Auto Charge” ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถชาร์จรถได้ทันทีหลังลงทะเบียนครั้งแรก โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำหรือดาวน์โหลดแอป ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานอย่างมาก
ส่วนธุรกิจเครื่องดื่มอัตโนมัติ “เต่าบิน” ยังคงทำตลาดอย่างต่อเนื่อง หลังประสบความ