SAMเปิด2มาตรการรับ'ปิดหนี้ไว ไปต่อได้'-เดินหน้าบทบาทใหม่ Social AMC

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า SAM ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เสียผ่านกลไกการซื้อหนี้รายย่อยของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Company : AMC) ตามมาตรการและนโยบายแก้ไขปัญหาเร่งด่วน “Quick Big Win” ของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสีย NPLs ที่ไม่มีหลักประกันและมีภาระหนี้รวมไม่เกิน 100,000 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 โดย SAM พร้อมก้าวสู่บทบาทใหม่ บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม หรือ Social AMC หน่วยงานกลางที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างและช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจ เป็นธรรม ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เข้าใจง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
ทั้งนี้เพื่อตอบรับโครงการดังกล่าว SAM ได้จัด2 มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ที่ผ่อนปรน เหมาะสมตามความสามารถที่แท้จริงของลูกหนี้ ได้แก่ 1. จ่าย ปิด จบ คือให้ลูกหนี้จ่ายชำระหนี้บางส่วนเพื่อปิดบัญชี และ 2. ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด กำหนดระยะเวลาผ่อนสูงสุด 3 ปี และได้รับยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างเข้าร่วมมาตรการ หากปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระทางคดี แก้ไข ฟื้นฟูให้ลูกหนี้รายย่อยมีศักยภาพและประวัติทางการเงินที่ดีขึ้น สามารถลุกขึ้นยืนได้อย่างมั่นคงและกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือธุรกิจได้อีกครั้ง
“ภารกิจของ SAM วันนี้ไม่ใช่การทวงหนี้ แต่คือการให้โอกาสคนไทยกลับมาตั้งหลักใหม่อย่างมีศักดิ์ศรี นับเป็นมิติใหม่ในการบูรณาการและสร้างสมดุลระหว่างภารกิจทางเศรษฐกิจควบคู่กับภารกิจทางสังคม ทั้งนี้ SAM กับบทบาทใหม่ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม หรือ Social AMC ยังจะนำผลกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ก่อนหน้านี้ ในปี 2560 ธปท. ริเริ่มและมอบหมายให้ SAM ดำเนินการโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่มีหนี้ค้างชำระเกิน 120 วัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพียง 3-5% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี โดยมีทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้ เป็น 3 ทางเลือก คือ 1. ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี 2. ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี 3. ผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ มีอายุไม่เกิน 70 ปี (รวมระยะเวลาปรับโครงสร้างหนี้) และมียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาทนั้น ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้มากกว่า 300,000 บัญชี คิดเป็นมูลหนี้รวมกว่า 23,000 ล้านบาท โดยลูกค้ามีค่าเฉลี่ยภาระหนี้ต่อรายอยู่ที่ประมาณ 212,000 บาท และสามารถชำระหนี้เสร็จสิ้นด้วยการปิดบัญชีก่อนกำหนดสูงถึง 90.65%
นอกจากนี้ SAM ยังลงพื้นที่เดินสายให้ความรู้ทางการเงินแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศตลอดมา ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่า SAM คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญทางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งรัฐที่มีบทบาทสนับสนุนให้ประชาชนและภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน