กรุงไทยจัดแคมเปญ “Krungthai Tax Festival 2025” วางแผนลดหย่อนภาษีส่งท้ายปี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)จัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี "Krungthai Tax Festival 2025 วางแผนดี ภาษีไม่แรง ใช้สิทธิ์ให้เต็ม ลดหย่อนให้คุ้ม" โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการลงทุนแบบครบวงจร ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การเงิน พร้อมเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และการวางแผนสิทธิลดหย่อนภาษีปลายปีได้อย่างคุ้มค่า
กองทุนเด่น จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (KTAM) ส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุน ESG (Thai ESG) โดยลงทุนใน RMF หรือในกองทุน Thai ESG รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS-A สูงสุด 1,600 บาท (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
ประกันเด็ด ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ครอบคลุมประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันชีวิตตลอดชีพ ประกันสะสมทรัพย์และประกันชีวิตควบการลงทุน โดย บมจ. กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 300,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร) รับ Bonus Credit Top up สูงสุด 100% เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษผ่านแอปฯ Emma by AXA พร้อมรับสิทธิ์ ผ่อนชำระค่าเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต KTC 0% นาน 3 เดือน เมื่อซื้อประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนด
นอกจากนี้ ยังมีประกันสุขภาพ จาก บมจ. ทิพยประกันภัย เมื่อซื้อประกันสุขภาพสดใส ทุกแผนความคุ้มครอง หรือ ประกันสุขภาพอุ่นใจ แผน 2 ขึ้นไป รับ Smart Watch Xiaomi มูลค่า 899 บาท และเมื่อซื้อประกันกรุงไทยแคนเซอร์พลัส ออฟฟิศซินโดรม สมาร์ท แคร์ และ PA สุขใจชัวร์ ของ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย รับ Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 300 บาท พร้อมรับสิทธิ์ ผ่อนชำระค่าเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต KTC 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือเมื่อซื้อประกันสุขภาพกรุงไทยเหมาให้ รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก (cashback) 10% ของค่าเบี้ยฯ งวดแรก สูงสุด 10,000 บาท เมื่อซื้อประกันสุขภาพตามเงื่อนไขที่กำหนด
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถเลือกลงทุนและซื้อความคุ้มครองได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2568 พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนและประกันภัย