“JAS” กำไร Q3 พุ่ง 1,860.53 ล้านบาท   รับรายได้คอนเทนต์กีฬาพรีเมียร์ลีกและคดีโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 มีกำไรสุทธิอยู๋ที่ 1,860.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 822.80% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 201.62 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานเติบโตโดดเดนจากรายได้การขายบริการ 999 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% จากไตรมาสก่อนหน้า และได้รับแรงหนุนจากการเริ่มรับรู้รายได้ธุรกิจคอนเทนต์กีฬา ซึ่งกลุ่มบริษัทมุ่งขยายฐานสมาชิกผานความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเดินหน้านโยบายปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มข้น เพื่อผลักดันการรับชใมการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและลีกต่างๆ อย่างถูกลิขสิทธิ์ และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจคอนเทนต์ในระยะยาว
รวมถึงรายได้จากการดำเนินงานรวมอยู่ที่ 3620 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 402% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับผลบวกจากดอกเบี้ยรับตามคำตัดสินคดีพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ (ฝั่งตะวันออก) ส่งผลให้ EBITDA และกำไรสุทธิส่วนใหญ่ของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เสริมสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ JAS ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 25% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สะท้อนผลของนโยบายบริหารที่รัดกุม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ซึ่ง JAS ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ ในการเป็น “Sports Content Ecosystem” ให้ครอบคลุมและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ชมและต่อยอดฐานสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด การลงทุนในสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาวอลเลย์บอลลีกระดับภูมิภาค ที่ได้รับความนิยมสูง
นอกจากนี้ในไตรมาส 3/2568 กลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีโซลูชั่น มีรายได้รวม 584 ล้านบาท เพิ่เมขึ้น 3% จากไตรมาสก่อนและขายตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
สำหรับธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมยังคงเติบโตโตเนื่องตามความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ธุรกิจจัดหาออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้จากธุรกิจเหมืองขุดบิดคอยน์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน
ดังนั้นผลประกอบการงวด 9 เดือนปี2568 JAS มีกำไรสุทธิอยูที่ 1883.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 520.03% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 303.84 ล้านบาท