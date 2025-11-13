TCL Worldwide Olympic Partner มอบเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่ากว่า 2.59 แสนบาท สนับสนุนภารกิจ กกท.

TCL มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียม QD-Mini LED TVรุ่น C6K ขนาด 98 นิ้ว และ เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่รุ่น TAC-11CPA/SL2 มูลค่ารวมกว่า 2.59 แสนบาท สนับสนุนภารกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ผสานพลัง เทคโนโลยีและกีฬา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม ต่อยอดความสำเร็จแคมเปญ “CALRITY CHALLENGE เบิร์นเพื่อแบ่งปัน พลังเพื่อสังคม
นายแกรี่ จ้าว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แบรนด์ทีวีระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทได้สานต่อพันธกิจในการขับเคลื่อนสังคมภายใต้แนวคิด "Inspire Greatness Together รวมพลังสร้างแรงบันดาลใจ" ภายหลังความสำเร็จของแคมเปญ “CALRITY CHALLENGE เบิร์นเพื่อแบ่งปัน พลังเพื่อสังคม” จัดพิธีส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 259,940 บาท ให้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปสนับสนุนภารกิจด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยนายดอน ถาง Marketing Director และนางสาวสุกัญญา โชติอภิสิทธิ์กุล Branding Manager เป็นตัวแทนมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียม และ ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เกิดจันทึกรองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทย
การส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมในครั้งนี้ สานต่อเจตนารมณ์ของแคมเปญ “CALRITY CHALLENGE เบิร์นเพื่อแบ่งปัน พลังเพื่อสังคม” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Calorie + Charity” ที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากคนไทยทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ นักกีฬา และองค์กรพันธมิตร ร่วมกิจกรรมสะสมพลังแคลอรี่ให้ได้ตามเป้าหมายรวม 2,000,000 แคลอรี่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เปลี่ยนทุกหยาดเหงื่อจากการออกกำลังกายให้กลายเป็นพลังแห่งการแบ่งปัน และนำมาแปลงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า สนับสนุนการดำเนินงานของ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่มอบให้ ประกอบด้วย
ทีวี TCL รุ่น C6K ขนาด 98 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 199,990 บาท โดยทีวีรุ่น C6K เป็นสมาร์ททีวีระดับพรีเมียมที่มาพร้อมเทคโนโลยี QD-Mini LED รุ่นล่าสุด ให้ภาพสวย คมชัด ระดับ 4K HDR พร้อมเทคโนโลยีขั้นสูง All-domain Halo Control และระบบเสียงจาก ONKYO 2.1 Hi-Fi โฮมเธียเตอร์ระดับพรีเมียม ถ่ายทอดเสียงสเตอริโอที่คมชัด ทรงพลัง อีกทั้งระบบ Dolby Vision-Atmos มอบประสบการณ์รับชมเสมือนชมกีฬาสดจากข้างสนาม
เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ TCL รุ่น TAC-11CPA/SL2 จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 59,950 บาท โดดเด่นด้วยกำลังความเย็น 11,000 BTU เย็นเร็วภายใน 15 วินาทีตั้งแต่เปิดเครื่อง สามารถปรับเปลี่ยนโหมดตามการใช้งาน ได้ถึง 3 โหมด ได้แก่ โหมดทำความเย็น โหมดพัดลมและโหมดลดความชื้น ช่วยสร้างบรรยากาศที่เย็นสบาย ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่อเนกประสงค์หรือกิจกรรมกลางแจ้ง
“ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการผสานพลังระหว่างเทคโนโลยีและกีฬาได้อย่างลงตัว ตอกย้ำบทบาทของ TCL ในฐานะแบรนด์ที่ใส่ใจสังคมและสุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลก และบทบาทการเป็นพันธมิตรระดับโลกของมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ที่มุ่งเน้นผสานพลังของเทคโนโลยีและกีฬาเพื่อสร้างแรงดันดาลใจให้ ผู้คนทั่วโลก TCL เชื่อว่าเทคโนโลยีไม่เพียงแค่ยกระดับประสบการณ์ชีวิตในบ้านเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ให้กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน” นายแกรี่กล่าว
นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา กล่าวว่า การได้รับการสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก TCL ในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐที่มีเป้าหมายร่วมกัน ในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้านกีฬา ตลอดจนประชาชนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กกท. ขอขอบคุณ TCL ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวงการกีฬาไทย และเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาไทยมีพลังในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้กกท จะนำเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย ทีวี TCL รุ่น C6K ขนาด 98 นิ้ว ไปติดตั้งที่บริเวณ โถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาและเผยแพร่สาระความรู้แก่ผู้มาใช้บริการ สำหรับ เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ TCL รุ่น TAC-11CPA/SL2 มีแผนนำไปติดตั้งบริเวณโถงอาคาร 25 ชั้น และบริเวณพื้นที่กิจกรรม เพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าร่วมงานและนักกีฬา