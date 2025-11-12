MONEY EXPO 2025 UDONTHANI ยอดธุรกรรมกว่า 2.6 พันล.

งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 12 Money Expo 2025 Udonthani จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร วันที่ 3-5 ตุลาคม 2568 มียอดธุรกรรมออฟไลน์และออนไลน์ 3 วัน รวมกว่า 2,610 ล้านบาท ประชาชนซื้อประกันคุ้มครองชีวิต/สุขภาพ สูงเป็นอันดับ 1 รวมทุนประกันกว่า 840 ล้านบาท ตามด้วยสินเชื่อบ้าน ยอดกู้กว่า 730 ล้านบาท ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ยื่นขอกู้วงเงินกว่า 290 ล้านบาท
นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 12 Money Expo 2025 Udonthani ที่ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Resilient Wealth การสร้างความมั่งคั่งทางการเงินแบบยืดหยุ่นเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3-5ตุลาคม 2568 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร มียอดธุรกรรมทางการเงินการลงทุนในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ตลอดทั้ง 3 วัน กว่า 2,610 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการกว่า 4,730 ราย
นางสาวภาคนีกล่าวว่า ประกันชีวิต/ประกันภัยและแบงก์แอสชัวรันส์ มียอดธุรกรรมสูงเป็นอันดับ 1 รวมทุนประกันกว่า 830 ล้านบาท โดยแบบประกันที่ลูกค้าสนใจภายงานคือ ประกันสะสมทรัพย์จ่ายระยะสั้นและระยะปานกลาง รับเงินคืนสูงปีละ 8-10% ของทุนประกัน, ประกันบำนาญที่รับเงินบำนาญเมื่ออายุครบ 60 ปี ปีละ 12% ทุกปีไปจนถึงอายุ 85 ปี และประกันสุขภาพเหมาจ่ายวงเงินความคุ้มครองสูง
ขณะที่การขายผ่านธนาคารหรือแบงก์เอสชัวรันส์ ลูกค้าสนใจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 และต่ออายุ, ประกันภัยร้านค้าสำหรับผู้ประกอบการ, ประกันโรคมะเร็ง, ประกัน Pet Lover ซึ่งผู้ซื้อประกันในงานยังได้รับของสมนาคุณ เช่น ทองคำแท่ง, iPhone16 Pro Max, Samsung Galaxy S25, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
ตามด้วย สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้าน มียอดธุรกรรมสูงเป็นอันดับ 2 รวมวงเงินกว่า 730 ล้านบาท โดยภายในงานมีโปรโมชั่นไฮไลต์ สินเชื่อบ้าน/รีไฟแนนซ์บ้าน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก และอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6 เดือนแรก 0.72% ต่อปี สำหรับผู้ยื่นขอกู้ในงานได้รับสิทธิพิเศษ ฟรีค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาท พร้อมรับของรางวัล เช่น เครื่องฟอกอากาศ, Gift Card นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์ NPA มาลดราคาพิเศษสูงสุดถึง 70% ภายในงานอีกด้วย
อันดับ 3 สินเชื่อเอสเอ็มอี รวมวงเงินกู้กว่า 290 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาขอยื่นกู้เพื่อรับดอกเบี้ยพิเศษที่ธนาคารนำมาเสนอในงาน ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR +0.50% ต่อปี และวงเงินเบิกเกินบัญชี/ตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ย MRR +1.00% ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อเสริมแกร่งเอสเอ็มอีเกษตรกร อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก สำหรับบุคคล MRR–0.50% ต่อปี และนิติบุคคล/สหกรณ์ MLR-0.50% ต่อปี และสินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรที่เกษียณอายุสามารถสร้างรายได้จากการทำการเกษตร อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก MRR – 2.00% ต่อปี
อันดับ 4 เงินฝากและสลากออมทรัพย์ รวมวงเงินกว่า 230 ล้านบาท ภายในงานมีธนาคารมาเปิดตัวเงินฝากที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี ซึ่งประชาชนสนใจฝากเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งยังซื้อสลากออมทรัพย์เพื่อลุ้นรางวัลมูลค่าสูงสุด 30 ล้านบาท และอันดับ 5 บัตรเครดิต มีผู้สมัครใช้บริการกว่า 1,490 ราย รวมวงเงินกว่า 220 ล้านบาท
การจัดงานมหกรรมการเงินครั้งต่อไป เป็นงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 20 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2568 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อให้บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจรกับประชาชนชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ