ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.47-อ่อนค่าตามทิศทางเงินเยน-สกุลเงินเอเชีย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(12พ.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.47 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงผ่านแนว 32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในระหว่างวัน ตามทิศทางเงินเยน และสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชียซึ่งยังคงเผชิญแรงขายต่อเนื่อง สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่าท่ามกลางการคาดการณ์ว่า ภาวะชัตดาวน์หน่วยงานราชการสหรัฐฯ อาจสิ้นสุดลงภายในสัปดาห์นี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,386.08 ล้านบาท แต่มีสถานะซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 2,239 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินไว้ที่ 32.30-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/2568 ของอังกฤษ และสถานการณ์การชัตดาวน์ของสหรัฐฯ