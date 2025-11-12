บิทคอยน์แกร่งเหนือ 103K ลุ้นเป้า 111K รับแรงหนุน Solana ETF และ SoFi

บิทคอยน์รักษาฐานเหนือระดับ $103,000 ขณะที่ตลาดคริปโตสหรัฐฯ เดือดแรงจากการเปิดตัวกองทุน Solana ETF และธนาคาร SoFi ที่เปิดซื้อขายบิทคอยน์ได้โดยตรง ด้านนักวิเคราะห์คาดราคาอาจพุ่งแตะ $111,000 หากแรงซื้อยังหนุนต่อเนื่อง
ราคาบิทคอยน์ (BTC) เคลื่อนไหวในกรอบสะสมบริเวณ $103,000 ท่ามกลางข่าวสำคัญที่เขย่าความเชื่อมั่นของตลาดคริปโตครั้งใหญ่ ทั้งจากการเปิดตัวกองทุน Solana ETF ตัวแรกในสหรัฐฯ และการที่ SoFi Bank กลายเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศที่ให้ลูกค้าซื้อขายบิทคอยน์ได้โดยตรงผ่านบัญชีธนาคาร
นอกจากนี้ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเข้ามาเพิ่มแรงกดดัน เมื่อจีนกล่าวหาสหรัฐฯ ว่าอยู่เบื้องหลังการแฮ็กครั้งใหญ่ที่ขโมยบิทคอยน์จำนวนมหาศาลจากเหมืองขุดคริปโตในปี 2563 สะท้อนความตึงเครียดด้านไซเบอร์ระหว่างสองมหาอำนาจที่เริ่มลามเข้าสู่โลกสินทรัพย์ดิจิทัล
Bitwise เปิดตัว “กองทุน Solana ETF” ตัวแรกของสหรัฐฯ ทะลุ $420 ล้าน แม้ SEC ปิดทำการ
Bitwise Asset Management กลายเป็นผู้บุกเบิกอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัว “Spot Solana ETF” (ชื่อย่อ BSOL) ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นับเป็นกองทุนอ้างอิงสินทรัพย์ทางเลือก (Altcoin) ตัวแรกของสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมคริปโต
แม้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) จะอยู่ระหว่างการปิดทำการ แต่กองทุนดังกล่าวกลับได้รับความสนใจล้นหลามจากนักลงทุน โดยมียอดระดมทุนทะลุ 420 ล้านดอลลาร์ภายในสัปดาห์แรก ช่วยเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Solana (SOL) ได้อย่างปลอดภัยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
SoFi Bank จุดไฟ “คริปโต” ในระบบธนาคารสหรัฐฯ รายแรกเปิดซื้อขายบิทคอยน์โดยตรง
SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) กลายเป็นธนาคารแห่งแรกในสหรัฐฯ ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อ ขาย และถือครองบิทคอยน์ได้โดยตรงภายในบัญชีธนาคาร ผ่านแพลตฟอร์ม “SoFi Crypto” ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการครบ 12.6 ล้านบัญชีภายในสิ้นปี 2568
Anthony Noto ซีอีโอของ SoFi กล่าวว่าการเปิดตัวครั้งนี้คือ “จุดเปลี่ยนสำคัญระหว่างโลกการเงินดั้งเดิมกับคริปโต” โดยธนาคารจะให้บริการซื้อขายภายใต้กรอบการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด พร้อมบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองจาก FDIC เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
การเคลื่อนไหวของ SoFi เกิดขึ้นหลังจากสำนักงานกำกับธนาคาร (OCC) และ FDIC ออกแนวทางใหม่ภายใต้นโยบายผ่อนคลายของรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อเปิดทางให้ธนาคารสามารถดูแลและให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยตรง ถือเป็นการสั่นสะเทือนวงการการเงินที่เริ่มบรรจบกับเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างแท้จริง
นอกจากนั้น SoFi ยังมีแผนเปิดตัวบริการสินเชื่อที่ผสานคริปโต และสเตเบิลคอยน์ของตนเองในอนาคต ซึ่งสะท้อนการรุกลึกของธนาคารสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และยิ่งเพิ่มแรงหนุนให้ความเชื่อมั่นในบิตคอยน์ขยายตัวต่อเนื่อง
จีนกล่าวหาสหรัฐฯ เอี่ยวแฮ็กบิทคอยน์มูลค่ามหาศาล สะเทือนตลาดและความสัมพันธ์สองชาติ
ศูนย์ตอบสนองเหตุไวรัสคอมพิวเตอร์แห่งชาติของจีน (CVERC) ออกแถลงการณ์กล่าวหาสหรัฐฯ ว่าอยู่เบื้องหลังการแฮ็กเหมืองขุดบิทคอยน์ “LuBian” เมื่อปี 2563 ซึ่งส่งผลให้เหรียญ BTC กว่า 127,000 เหรียญ หรือคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ถูกขโมยไปจากระบบ
จีนระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ และมีการติดตามเส้นทางเหรียญที่ถูกขโมยผ่านหลายกระเป๋าและตัวผสมธุรกรรม (mixers) ซึ่งข้อกล่าวหานี้ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดในสงครามเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศที่ต่างเร่งขยายอิทธิพลในโลกบล็อกเชน
แนวรับ $103K แข็งแกร่ง กระทิงยืนพื้นรอแรงซื้อใหม่ เป้าหมายต่อไป $111,000
ด้านเทคนิคบิทคอยน์ (BTC/USD) เคลื่อนไหวบริเวณ $103,300 หลังจากปรับตัวลงจากจุดสูงสุดสัปดาห์ก่อนที่ $107,500 บนกราฟ 4 ชั่วโมงพบรูปแบบ “Rising Wedge” ซึ่งมักบ่งชี้ถึงการพักฐานชั่วคราวหลังการปรับขึ้นแรง โดยล่าสุดมีแท่งเทียน “Bearish Engulfing” สะท้อนแรงขายทำกำไรระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ราคา BTC ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (EMA-20) แสดงถึงแนวโน้มกระทิงที่ยังไม่ถูกทำลาย ขณะที่ RSI อยู่ที่ระดับ 45 จุด บ่งชี้ภาวะทรงตัว หากมีแรงซื้อกลับในบริเวณแนวรับ $101,400 – $103,000 มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้อีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่ $107,500 และ $110,500 ตามแนวต้านหลัก
นักวิเคราะห์หลายรายแนะนำกลยุทธ์ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” (Buy the Dip) บริเวณแนวรับ $101K–$103K โดยวางจุดตัดขาดทุนใต้ $99K เพราะหากแรงซื้อกลับมาชัดเจน บิทคอยน์อาจดีดตัวทะลุ $111,000 ได้ในระยะกลาง โดยมีแรงหนุนจากกระแสเงินทุนสถาบันและบรรยากาศมหภาคที่ยังคงเอื้อต่อสินทรัพย์เสี่ยง
Bitcoin Hyper จุดประกายบทใหม่ของ BTC บนเครือข่าย Solana
อีกด้านหนึ่ง โปรเจกต์ “Bitcoin Hyper” ($HYPER) กำลังสร้างความฮือฮาในฐานะ Layer 2 ตัวแรกของบิทคอยน์ที่ขับเคลื่อนด้วย Solana Virtual Machine (SVM) ผสานความแข็งแกร่งของบิทคอยน์เข้ากับความเร็วเหนือชั้นของ Solana เพื่อสร้างระบบแอปพลิเคชันกระจายศูนย์ (dApp) และสัญญาอัจฉริยะที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัด
โครงการนี้ผ่านการตรวจสอบโดย Consult และได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักลงทุน โดยยอดพรีเซลล์ทะลุ 26.8 ล้านดอลลาร์แล้ว ขณะที่ราคาโทเคนอยู่ที่เพียง $0.013255 ก่อนการปรับขึ้นรอบถัดไป
Bitcoin Hyper จึงถูกจับตามองในฐานะ “สะพานเชื่อม” ระหว่างสองระบบนิเวศที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการคริปโต โดยหากบิทคอยน์คือรากฐานแห่งความมั่นคง Bitcoin Hyper ก็คือแรงเร่งที่ทำให้ระบบนี้เร็ว แรง และมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นในยุคใหม่ของการเงินดิจิทัล