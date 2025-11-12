ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิต ASKเป็น'ลบ'ตามกลุ่มบ.แม่

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น“ลบ”จากเดิมแนวโน้มอันดับเครดิต“มีเสถียรภาพ” และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK) ที่ 'A(tha)' นอกจากนี้ฟิทช์ได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ที่ 'F1+(tha)' ทั้งนี้ การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสะท้อนถึงการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว ของบริษัทแม่อันดับสูงสุดที่ตั้งอยู่ในไต้หวันคือ Chailease Holding Company Limited (BBB-/Negative) โดยอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ Chailease เป็นอันดับเครดิตอ้างอิงของ ASK อันเนื่องจากสถานะทางการเงินที่อ่อนแอลงและแรงกดดันด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นโดยรวมของกลุ่ม ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ ASK ที่มีปัจจัยการสนับสนุนจากบริษัทแม่เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาอันดับเครดิต
อย่างไรก็ตาม ฟิทช์มองว่าบทบาทของ ASK มีความสำคัญต่อกลยุทธ์ของ Chailease ในการขยายธุรกิจในตลาดที่กำลังพัฒนา โดย ASK เป็นฐานการดำเนินธุรกิจของกลุ่มในประเทศไทย จากการมีเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งในธุรกิจเช่าซื้อรถบรรทุก และการดำเนินงานของ ASK ยังสะท้อนถึงการผสานความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทแม่ ซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัท โดย ASK เป็นบริษัทย่อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งของพอร์ตสินเชื่อของกลุ่มในภูมิภาค อนึ่ง ในปี 2567 ที่ผ่านมส Chailease เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน ASK เป็น 57.9% จาก 50.4% ผ่านการเพิ่มทุน และมีอำนาจในการควบคุมการดำเนินกิจการในระดับที่มีนัยสำคัญ ผ่านตัวแทนในคณะกรรมการของบริษัท
สำหรับในส่วนของ ASK ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านคุณภาพสินทรัพย์ โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมของ ASK ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 7.8% ในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2568 (ปี 2567: 7.0%; ปี 2566: 4.8%) จากความต้องการรถบรรทุกในประเทศที่ชะลอตัวลงและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ส่งผลให้ยอดหนี้เสีย (Gross NPLs) ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวที่อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ยังได้รับผลกระทบจากการหดตัวของสินเชื่อที่ 13% ในช่วงปี 2566 ถึง ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 มาตรการแก้ไขด้านคุณภาพสินทรัพย์ของ ASK ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Chailease เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมความเสี่ยงและกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ คาดว่าจะช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านคุณภาพสินทรัพย์ได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทน่าจะยังต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านคุณภาพสินทรัพย์ต่อเนื่องในระยะสั้น เนื่องจากอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ
ด้านความสามารถในการทำกำไรฟื้นตัวเล็กน้อย โดยอัตรากำไรสุทธิก่อนภาษีต่อสินทรัพย์เฉลี่ยของ ASK ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.0% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2568 (ปี 2567: 0.5%) แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2564–2567 ที่ 2.1% ต้นทุนทางเครดิตที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงยังคงกดดันผลการดำเนินงาน ฟิทช์คาดว่าสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานจะยังคงมีความท้าทาย แต่ความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นและราคารถบรรทุกมือสองที่มีแนวโน้มทรงตัวดีขึ้นน่าจะช่วยสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้ในระดับหนึ่ง