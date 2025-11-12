แสนสิริ – กรุงไทย เตรียมออก “หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” ซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ตอกย้ำการลงทุนที่เข้าถึงได้

แสนสิริ ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ รายแรกในเอเชีย ที่ริเริ่มการระดมทุนรูปแบบใหม่เพื่อการลงทุนที่เข้าถึงง่าย กลับมาอีกครั้ง จับมือธนาคารกรุงไทย เตรียมเปิดจอง “หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” ผ่านวอลเล็ต ซื้อขายหุ้นกู้ ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ดิจิทัล SIRI25DC จองซื้อก่อน อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ลงทุนเพียง 3 ปี เรตติ้งหุ้นกู้ระดับ BBB+/Stableซื้อขายในตลาดรองแบบ real-time 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดิจิทัลแอป “เป๋าตัง” พร้อมเพิ่มสภาพคล่อง ด้วยการซื้อ/ขายหุ้นกู้ได้ทันทีในตลาดรอง หลังหุ้นกู้เข้าวอลเล็ตบนแอปเป๋าตัง คาดเปิดจองซื้อวันที่ 1 ธ.ค. นี้ เตรียมกดจองซื้อ 8.30 น.
นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาแสนสิริและธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำที่ริเริ่มการระดมทุนรูปแบบใหม่ที่ทำให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนง่าย รายแรกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย ในปีนี้แสนสิริร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยเตรียมเสนอขาย “หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” อีกครั้ง ผ่านการซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” พร้อมให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นกู้ดิจิทัล SIRI25DC ในการจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ชุดใหม่ จองซื้อก่อน เพื่อต่อยอดการลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี ระยะเวลาลงทุนเพียง 3 ปี รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน รวมทั้งยังสามารถซื้อขายในตลาดรองได้แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง
โดยหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 สะท้อนถึงแบรนด์ที่แข็งแกร่ง การมีโปรดักส์ที่ตอบรับทุกความต้องการที่อยู่อาศัย ตลอดจนความสามารถในการทำกำไรที่ดี
แสนสิริเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคม (Good Citizen) มาโดยตลอด พร้อมเดินหน้ายืนหยัดในหลักการ No One Left Behind แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร ทั้งการส่งมอบบังเกอร์นวัตกรรมพรีคาสท์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เสริมแกร่งชายแดน จ.ศรีสะเกษ – อุบลฯ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ การช่วยเหลือเกษตรกรไทยในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการ Future Harvest ที่สนับสนุนต้นกล้ากาแฟพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ การรับซื้อผลผลิต เช่น มังคุด 40 ตัน ขิง 80,000 กิโลกรัม แตงโม 14 ตัน และลำไย 12 ตัน และการจัดกิจกรรม เช่น การเปิดตลาดขายขิงเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น ครอบคลุมไปถึงด้านการสนับสนุนการลงทุนที่เท่าเทียม เข้าถึงได้ ทั้งในนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่ ด้วยการเปิดจองขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ลงทุนง่ายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่ลดการใช้กระดาษ มุ่งสู่ Green Mission ของแสนสิริอีกด้วย
“นักลงทุนให้ความเชื่อมั่นทั้งในแบรนด์และหุ้นกู้ของแสนสิริเป็นอย่างดีและขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกชุดที่ผ่านมา สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริในครั้งนี้ คาดว่าเมื่อผสานกับจุดแข็งของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย ที่มีการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นศูนย์รวมที่คนไทยให้ความมั่นใจและใช้บริการมากกว่า 40 ล้านคน จึงมั่นใจว่า หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริในชุดนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีและรวดเร็วเช่นเดียวกับที่ผ่านมา” นายวิชาญ กล่าว
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จของหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ที่นักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดี และเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับตลาดทุนไทยผ่านนวัตกรรมดิจิทัล ที่ช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางการเงินและการลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่งเสริมวางแผนการออมและการลงทุนเพื่ออนาคตที่มั่นคง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
“เชื่อมั่นว่า การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเหมือนเช่นเคย ทั้งจากผู้ลงทุนที่ถือหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริชุดเดิม และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายใหม่ที่มองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ และเติบโตไปพร้อมกับผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพสูง ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง รับหุ้นกู้ทันทีที่ซื้อ และรับผลตอบแทนทันทีหลังการขาย แสดงข้อมูลการถือครองและราคาซื้อ–ขาย ครบจบในที่เดียว”
โดยหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ คาดว่าเปิดจองซื้อ ในวันที่ 1 ธันวาคม เวลา 08.30 น. ถึง 2 ธันวาคม 2568 เวลา 15.00 น. โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ดิจิทัลชุดเดิม “SIRI25DC” จองซื้อหุ้นกู้ได้ก่อน หากยังมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดสรร จะเปิดจองซื้อช่วงที่ 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริชุดเดิม “SIRI25DC” และผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อช่วงการจองซื้อ การจัดสรรอยู๋ในรูปแบบจองซื้อก่อนมีสิทธิก่อน
ผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ และยังไม่มีบัญชีวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ สามารถลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนจองซื้อหุ้นกู้ กรอกประวัติส่วนตัวและทำ Suitability Test ในแอปฯเป๋าตังและวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันจองซื้อ