'ปรีดา กรุ๊ป' ดัน 'พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์' รุกธุรกิจบริหารอสังหาฯครบวงจร

ท่ามกลางการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันสูง และความต้องการด้านการบริหารโครงการหลังการขายที่ซับซ้อนมากขึ้น บริษัท พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด (Premium Asset Management Co., Ltd.) จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสานต่อความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปรีดา กรุ๊ป ที่มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยยาวนานกว่า 63 ปี สู่การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
นายปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตท จำกัด เล็งเห็นว่า การบริหารจัดการหลังการขายมีความสำคัญเทียบเท่ากับการพัฒนาโครงการ เพราะเป็นปัจจัยหลักในการรักษามูลค่าทรัพย์สินและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ยั่งยืนในระยะยาว ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้ง บริษัท พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรอย่างครบวงจร โดยนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันยาวนานจากการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ หลักวิศวกรรมที่แม่นยำ การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบริหารจัดการอาคารชุดอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ทุกโครงการภายใต้การดูแลของพรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ เป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่ผู้อยู่อาศัยรู้สึกภาคภูมิใจ ได้รับความสะดวกสบาย และคุ้มค่าแก่การลงทุนในระยะยาวอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ บริษัท พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัดอยู่ภายใต้การนำของ ทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณภาพและความโปร่งใส ภายใต้แนวคิด คุณภาพเริ่มต้นจากความซื่อสัตย์ของผู้พัฒนา ทีมผู้บริหารได้ร่วมกันกำหนดแนวทาง และกลยุทธ์ในการบริหารโครงการ โดยให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ตั้งแต่การออกแบบและก่อสร้าง ไปจนถึงกระบวนการบริหารจัดการหลังการส่งมอบ เพื่อให้ทุกโครงการภายใต้การดูแลของบริษัทฯ สะท้อนถึง ความใส่ใจ ความพิถีพิถัน และมาตรฐานคุณภาพในทุกมิติ อย่างแท้จริง
“นอกจากนี้ ทีมผู้บริหารของบริษัท ปรีดา เรียล เอสเตทฯ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโดยตรง ยังได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการนิติบุคคล และเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี ของแต่ละโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าโดยตรงอย่างจริงใจ พร้อมนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และปรับใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ให้ดียิ่งขึ้น”
ด้านนางสาวปิยะฉัตร ปรีดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด กล่าวเสริมว่า จากประสบการณ์ในการบริหารงานจริงกว่า 13 ปี พร้อมผลงานการบริหารโครงการคุณภาพของ บริษัท พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด ทีมผู้บริหารได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการดูแลและบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรในหลายโครงการมากกว่า 3,000 ยูนิต อาทิ อาคารชุดในเครือ กรีเน่ คอนโด (GRENE Condo) ,นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบ้านศรีสุวรรณ, นิติบุคคลอาคารชุด บางแคซิตี้ ,คอนโดมิเนียม 2, นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสามเสน, ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม จนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้พัฒนาโครงการชั้นนำ ที่ไว้วางใจให้บริษัทฯ เข้าดูแลและบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การบริหารงานของ บริษัท พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การดูแลพื้นที่ส่วนกลางหรือควบคุมงบประมาณ แต่ยังรวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนรวมอย่างรอบด้าน โดยครอบคลุมทั้งด้านกฎหมาย การเงิน การบัญชี การบำรุงทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่างๆ ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติอาคารชุดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำปรึกษาและแนะแนวทางแก่คณะกรรมการนิติบุคคลและผู้อยู่อาศัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้อยู่อาศัย อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพการให้บริการ ควบคู่กับการควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย การวางแผนบำรุงรักษา และการปรับปรุงอาคารหรือโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นด้วย
ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ มุ่งมั่นและยึดมั่นหลักการบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเน้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้อยู่อาศัย เพื่อสร้าง “สังคมคุณภาพ” ที่ผู้อยู่อาศัยรู้สึกมั่นใจและมีความสุข ซึ่งการบริหารจัดการโครงการไม่ใช่เพียงการดูแลทรัพย์สินและอาคารเท่านั้น แต่คือการดูแลชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในนั้นให้มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นมากกว่าพื้นที่อยู่อาศัย แต่เป็น “ชุมชนแห่งความสุขและความผูกพัน” ที่เติบโตอย่างยั่งยืน