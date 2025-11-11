UOBK เปิดโผหุ้นเทคฯ - DR รับ EU อาจผ่อนคลายกฎหมาย AI Act

บล.ยูโอบี เปิดโผ หุ้นเทคฯ ตปท. - DR เด่น รับอานิสงส์ อียูอาจผ่อนกฎหมาย AI Act เชื่อช่วยลดภาระ compliance cost และความเสี่ยงโดนปรับของบิ๊กเทคฯ อย่าง AAPL- META- MSFT- GOOGL ด้าน DR แนะนำ AAPL80 - META80
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากมีข่าว กรณีเอกสารร่าง “Digital Omnibus” ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ระบุว่า EU อาจ ผ่อนคลายกฎบางส่วนในกฎหมาย AI Act เพื่อให้การบังคับใช้ “เหมาะสมและไม่เป็นภาระเกินไป” ต่อภาคธุรกิจ โดยคาดว่าจะนำเสนออย่างเป็นทางการวันที่ 19 พ.ย. 2025
ทั้งนี้สาระสำคัญของการผ่อนคลาย ได้แก่
ยกเว้นบางบริษัทจากการต้องลงทะเบียน AI system “high-risk” หากใช้เฉพาะในงานแคบหรืองานขั้นตอนภายใน
ให้ “grace period” 1 ปี ก่อนเริ่มบังคับปรับจริง (คาดเริ่มปรับได้ ส.ค. 2027)
ข้อกำหนดให้ระบุเนื้อหาที่สร้างโดย AI (เช่น deepfake) จะเลื่อนบังคับใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
การปรับนี้เกิดจากแรงกดดันทั้งจากภาคธุรกิจยุโรปและรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มองว่ากฎหมาย AI Act เข้มเกินไป
ดังนั้น ประเมินบริษัทที่อาจได้อานิสงส์ ได้แก่ Apple (AAPL US), Meta (META US) และ Big Tech รายอื่น ๆ ที่วิ่งล็อบบี้ให้ปรับกฎหมาย
สำหรับผลกระทบ ประเมินดังนี้
บวกต่อ Big Tech: ลดภาระ compliance cost และความเสี่ยงโดนปรับ → หนุน sentiment ต่อหุ้น AAPL, META, MSFT, GOOGL
AI Ecosystem Positive: กฎที่ผ่อนคลายช่วยกระตุ้นนวัตกรรม AI และเปิดโอกาสให้บริษัทเร่งพัฒนา/ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ได้เร็วขึ้น
นโยบายยุโรปพลิกทิศ: สะท้อนแนวโน้ม EU เริ่มเน้น “pro-innovation” มากขึ้น หลังโดนวิจารณ์ว่ากฎเข้มจนกระทบการแข่งขันระดับโลก
โอกาสลงทุนที่เกี่ยวข้อง: หุ้น AAPL US, META US หรือ DR: AAPL80, META80 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย