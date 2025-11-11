Square เปิดระบบชำระเงินบิทคอยน์ทั่วโลก ปลุกตลาดคริปโตเข้าสู่ระบบการค้ากระแสหลัก

Square ภายใต้ธุรกิจของ "แจ็ค ดอร์ซีย์" เปิดศักราชใหม่แห่งการชำระเงินดิจิทัล เปิดให้ผู้ค้ากว่า 4 ล้านรายทั่วโลก รับชำระเงินด้วยบิทคอยนผ่านระบบ Point-of-Sale โดยไม่มีค่าธรรมเนียมจนถึงปี 2570 ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันคริปโตเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจริงอย่างเป็นรูปธรรม
Square บริษัทในเครือ Block Inc. ของ แจ็ค ดอร์ซีย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter และหนึ่งในผู้ผลักดันการใช้บิทคอยน์ ประกาศเปิดใช้งานฟีเจอร์ชำระเงินด้วยบิทคอยน์อย่างเป็นทางการสำหรับผู้ค้าทั่วโลก โดยผู้ค้าในระบบของ Square สามารถเลือกรับชำระเงินแบบ Bitcoin-to-Bitcoin, Bitcoin-to-Fiat, Fiat-to-Bitcoin และ Fiat-to-Fiat ผ่านระบบ POS ได้ทันที
แจ็ค ดอร์ซีย์ เปิดเผยผ่านโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่า ฟีเจอร์ใหม่นี้จะช่วยให้ธุรกิจรายย่อยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งระบบธนาคารแบบเดิม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ Square ที่ต้องการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างระบบการเงินเก่าและโลกสินทรัพย์ดิจิทัล
ฟรีค่าธรรมเนียมถึงปี 2570
Jacob Szymik ผู้บริหารฝ่ายขายของ Square ระบุว่า ฟีเจอร์นี้ในระยะเริ่มต้นจะเปิดให้เฉพาะการซื้อขายหน้าร้านผ่านเครื่อง POS ก่อน ขณะที่ระบบออนไลน์และการชำระเงินผ่านใบแจ้งหนี้ (Invoicing) จะตามมาในลำดับถัดไป พร้อมยืนยันว่า Square จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จนถึงสิ้นปี 2570 โดยหลังจากนั้น บริษัทจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเพียง 1% ซึ่งยังต่ำกว่าค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตทั่วไปที่อยู่ระหว่าง 1.5-4% อย่างมีนัยสำคัญ ถือเป็นแรงจูงใจสำคัญให้ผู้ค้าหันมาใช้การชำระเงินผ่านบล็อกเชนมากขึ้น
ระบบทดลองใช้งานจริงเริ่มแพร่หลายทั่วสหรัฐฯ
Square เคยเผยแผนพัฒนา “Square Bitcoin” ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยเปิดตัวฟังก์ชันแปลงยอดขายรายวันของร้านค้าให้เป็นบิทคอยน์อัตโนมัติ ซึ่งขณะนั้นบริษัทระบุว่าจะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปี 2569 แต่ล่าสุดได้เร่งเปิดระบบเร็วกว่ากำหนด เพื่อรับกระแสบิทคอยน์ที่กำลังทะยานเหนือระดับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูลจาก Square ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้ค้าในระบบกว่า 4 ล้านราย ในกว่า 8 ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ที่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์นี้ได้แล้ว
ขณะที่ผู้ใช้ในสหรัฐฯ หลายรายยืนยันว่าได้ทดลองใช้จริงแล้วในร้านกาแฟและร้านค้ารายย่อย ตัวอย่างเช่น Parker Lewis หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของแพลตฟอร์ม Zaprite ระบุว่า เขาได้ทดลองชำระเงินด้วยบิทคอยน์ที่ร้านกาแฟ “Medici” ในรัฐเท็กซัส และยกย่องว่านี่คือ “วันประวัติศาสตร์ของผู้ค้า Square และวงการบิทคอยน์โดยรวม”
ขณะเดียวกัน Katie Ananina ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ CitizenX กล่าวว่า เธอเป็นลูกค้าคนแรกที่จ่ายเงินด้วยบิทคอยน์ที่ร้านเดียวกัน พร้อมระบุว่า “นี่คือการเปลี่ยนผ่านที่เรารอคอยมานานหลายปี การทำให้ร้านค้ารับบิทคอยน์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนความเชื่อหรือความเข้าใจของเจ้าของร้าน ถือเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่”
ผลสำรวจหนุนทิศทาง “คริปโตเพื่อการชำระเงิน”
ผลสำรวจของ YouGov เมื่อเดือนกรกฎาคม ระบุว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรกว่า 37% มองว่า “การชำระเงิน” เป็นกรณีการใช้งานหลักของเทคโนโลยีคริปโตและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางที่ Square เดินหน้าอยู่ในขณะนี้
เปิดแผนที่ร้านค้ารับบิทคอยน์ทั่วโลก
Jack Dorsey ยังแชร์โพสต์จากหัวหน้าฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Cash App ซึ่งเป็นบริการโอนเงินแบบ P2P ภายใต้ Block Inc. ประกาศเปิดตัวแผนที่ออนไลน์ที่แสดงตำแหน่งร้านค้าทั่วโลกที่รับ Bitcoin แล้วแบบเรียลไทม์ เพื่อผลักดันให้การชำระเงินด้วยคริปโตขยายตัวในระดับสากล
“จงโน้มน้าวร้านค้าใกล้บ้านของคุณให้เปิดรับบิทคอยน์ด้วยค่าธรรมเนียมศูนย์เปอร์เซ็นต์ และเก็บไว้ในรูปแบบบิทคอยน์เพื่อช่วยให้พวกเขารับมือกับการด้อยค่าของดอลลาร์” Dorsey กล่าวทิ้งท้าย
Square เปิดเกมรุก ปูเส้นทางให้บิทคอยน์เข้าสู่เศรษฐกิจจริง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ Square ไม่เพียงเป็นการขยายระบบนิเวศการชำระเงินดิจิทัล แต่ยังสะท้อนแนวคิดของ Jack Dorsey ที่มองว่าบิทคอยน์คือ “อินเทอร์เน็ตของเงินตรา” และจะเป็นรากฐานใหม่ของระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคต
ด้วยฐานผู้ค้า 4 ล้านรายทั่วโลก การปล่อยให้ธุรกิจเหล่านี้รับบิทคอยน์โดยตรงเท่ากับเป็นการสร้าง “โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบไร้พรมแดน” ที่สามารถแข่งขันกับระบบบัตรเครดิตและธนาคารพาณิชย์ได้โดยตรง
Square จึงไม่ได้เพียงแค่เปิดฟีเจอร์ใหม่ แต่กำลังจุดชนวนการแข่งขันครั้งใหญ่ระหว่าง “เงินดิจิทัลไร้ศูนย์กลาง” กับ “ระบบการเงินดั้งเดิม” ซึ่งผลลัพธ์อาจกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้า.