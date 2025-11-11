หุ้นใหม่ตัวต่อไป...ขายแพงอย่าซื้อ / สุนันท์ ศรีจันทรา

ช่วงครึ่งปีหลัง มีหุ้นใหม่เข้ามาซื้อขายรวม 12 บริษัท โดยหุ้นใหม่รุ่นท้าย ๆ ราคาหลุดจองกันเป็นแถว นักลงทุนที่จองซื้อพังกันเป็นแถบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ หุ้นใหม่ที่รอคิวเข้าตลาดหุ้นในปลายปีนี้อีกประมาณ 5-6 บริษัท
เพราะถ้ากำหนดราคาเสนอขายไม่จูงใจ ราคาแพงเกินไป หุ้นอาจขายไม่ออก
นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นใหม่ ต่างสะบักสะบอม ขาดทุนกันวายวอด โดยเฉพาะหุ้นใหม่ที่เข้ามาซื้อขายชุดสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนนี้รวม 4 บริษัท ซึ่งหากยึดจากราคาปิดในการเข้าซื้อขายวันแรก มีเพียงหุ้น บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพียงตัวเดียวที่รอด โดยปิดเท่าราคาจองที่ 8.60 บาทพอดี
ส่วนอีก 3 บริษัทไม่รอด ปิดต่ำจองในวันแรกทั้งหมด เริ่มต้นจากหุ้น บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH ซึ่งนำหุ้นเสนอขายนักลงทุนจำนวน 105.88 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท โดยเข้าซื้อขายวันที่ 3 พฤศจิกายน และปิดที่ราคา 5.35 บาท ต่ำกว่าจอง 2.15 บาท
นักลงทุนที่จองซื้อหุ้น WASH ขาดทุนร่วมกันทั้งสิ้นประมาณ 227 ล้านบาท
หุ้นใหม่ที่เข้าซื้อขายและต่ำจองตัวต่อมาคือ หุ้นบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM ซึ่งนำหุ้นเสนอขายนักลงทุนจำนวน 64.20 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.50 บาท เข้าซื้อขายวันแรก 7 พฤศจิกายน ราคาปิดที่ 4.66 บาท ต่ำกว่าจอง 84 สตางค์ นักลงทุนที่จองซื้อไว้ ขาดทุนร่วมกันจำนวน 53.92 ล้านบาท
และปิดฉากด้วยหุ้น บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) หรือ SMO ซึ่งนำหุ้นเสนอขายนักลงทุนจำนวน 231.60 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.40 บาท โดยเข้าซื้อขายวันที่ 10 พฤศจิกายน ราคาปิดที่ 4.10บาท ต่ำกว่าจองหุ้นละ 1.30 บาท คนที่จองซื้อไว้ ขาดทุนร่วมกันทั้งสิ้น 301.08 ล้านบาท
รวมหุ้นใหม่ 3 บริษัท WASH , MMM และ SMO ทำให้นักลงทุนจำนวนนับหมื่นคนที่จองซื้อหุ้น ขาดทุนรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 582 ล้านบาท
ซึ่งผลจากการบาดเจ็บ จะทำให้นักลงทุนเข็ดขยาดกับหุ้นใหม่ที่กำลังแต่งตัวเข้าซื้อขายในช่วงปลายปีอีก 5 บริษัท
ประกอบด้วย บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ UNIX บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TNCC บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดหรือ NTFG บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด หรือ TEBP และบริษัท เพ็ทพัล โปรดักส์ จำกัดหรือ PETPAL กับบริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด (มหาชน) หรือ OPS ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นคำขอเสนอขายหุ้นเป็นครั้งแรกหรือย่านแบบไฟลิ่ง
หุ้นใหม่ที่เตรียมเข้าระดมทุนอีก 5-6 บริษัท คงเผชิญมรสุมความตกต่ำของหุ้นใหม่ และต้องกำหนดราคาขายที่เหมาะสม หรือตั้งราคาขายต่ำ ๆ
เพราะถ้าขายแพง เอาเปรียบนักลงทุน ไม่เปิดช่องในการทำกำไร มีสิทธิถูกกระแสต่อต้านจากสังคมชาวหุ้น ซึ่งอาจรณรงค์ เรียกร้องให้นักลงทุนร่วมกันหันหลังให้หุ้นใหม่ พร้อมใจกันไม่ซื้อหุน ซึ่งเคยเกิดขึ้นในหุ้นหลายตัวแล้ว จนบริษัทหลักทรัพย์บางรายที่เป็นแกนนำผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรืออันเดอร์ไรท์เตอร์ ต้องประกาศยกเลิกการขาย
ขณะที่อันเดอร์ไรท์เตอร์บางราย ต้องวอนขอให้นักลงทุนรายใหญ่เข้ามาช่วยซื้อหุ้นที่เหลือ หรือนำหุ้นที่เหลือชขายเข้าพอร์ตตัวเอง
หุ้นใหม่ที่ราคาต่ำจอง ไม่ต้องไปหาแพะที่ไหนมารับบาป เพราะต้นเหตุที่แท้จริงของราคาหุ้นที่ต่ำจอง เกิดจากการกำหนดราคาขายที่แพงเกินไป
หุ้นใหม่ 5-6 บริษัทที่รอคิวเข้าตลาดหุ้นในปลายปี จึงต้องตระหนักให้ถี่ถ้วน ต้องไม่ตั้งราคาขายที่เอาเปรียบนักลงทุน แต่ต้องกำหนดราคาขายที่จูงใจจองซื้อหุ้นจริง ๆ
เพราะถ้าจ้องจะขายแพง ๆ ไม่ว่าหุ้นใหม่ตัวไหนก็ตาม อาจก่อชนวนกระแสการรณรงค์ต่อต้านการซื้อหุ้นใหม่
หุ้นใหม่ตัวไหนตั้งราคาขายแพง นักลงทุนต้องพร้อมใจกันไม่ซื้อ เว้นแต่คนที่เจ็บจากหุ้นจองแล้วไม่จำเท่านั้น