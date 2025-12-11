วางแผนดี ภาษีไม่แรง! กับ Krungthai TAX FESTIVAL 2025

ธนาคารกรุงไทย เปิดแคมเปญใหม่ Krungthai TAX FESTIVAL 2025 วางแผนดี ภาษีไม่แรง จัดเต็ม เอาใจมนุษย์เงินเดือนหาตัวช่วยลดหย่อนภาษี ทั้ง ลงทุนกองทุน KTAM RMF หรือ Thai ESG ผ่านแอป Krungthai NEXT ทุกๆ 50,000 บาท รับ Fund Back 100 บาท ซื้อประกันรับโบนัสเครดิตสูงสุด 200,000 คะแนน แถมยังผ่อนชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิต KTC นานสูงสุด 6 เดือน
ใกล้สิ้นปีอย่างนี้ถึงเวลาที่มนุษย์เงินเดือนต้องมองหาตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีประจำปี 2568 ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ให้ตอบโจทย์ในทุกมิติ ได้ออกแคมเปญใหม่ "กรุงไทย แท็กซ์ เฟสติวัล" (Krungthai TAX FESTIVAL 2025) วางแผนดี ภาษีไม่แรง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุน และประกันชีวิต ที่ตอบโจทย์ต่อการวางแผนสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้
สำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุน กองทุนก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพื่อเป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษี ซึ่งทางธนาคารกรุงไทยก็ได้ออกโปรโมชั่น ซื้อกองทุน KTAM RMF หรือ กองทุน Thai ESG ผ่าน NEXT Invest ฟีเจอร์การลงทุนบนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ทุกๆ 50,000 บาท รับ Fund Back 100 บาท (หน่วยลงทุน KTSTPLUS) ยกเว้น กองทุน KTESGSI-ThaiESG ,RMF2, RMF3, RMF4 ที่ไม่ร่วมรายการ โดยเป็นการลงทุนในกองทุน Thai ESG เต็มจำนวน 300,000 บาท และกองทุน RMF เต็มจำนวน 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 68 ที่สำคัญยังสามารถใช้คะแนน KTC Forever ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุนได้ 100 บาท ด้วย
หรือหากสนใจผลิตภัณฑ์ประกัน เพื่อช่วยในการลดหย่อนภาษี ทางธนาคารกรุงไทย ก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มค่า อาทิ “ประกันชีวิต” กับ บมจ.กรุงไทยแอกซ่า-ประกันชีวิต เมื่อซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 ม.ค. 69 เลือกรับโบนัสเครดิตสูงสุด 200,000 คะแนน ซึ่งสามารถนำไปแลกเป็นบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ของสมนาคุณผ่านแอปพลิเคชั่น เอ็มม่า บาย แอกซ่า และถ้าชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต KTC เต็มจำนวน ก็สามารถเลือกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1.5% หรือ คะแนนพิเศษสูงสุด 25% หรือหากไม่สะดวกจ่ายเต็มก็สามารถผ่อนชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิต KTC ได้นาน 3 เดือน
นอกจากนี้ยังมี “ประกันบำนาญ” และ “ประกันสะสมทรัพย์” จ่ายเบี้ยระยะสั้น 5 ปี คุ้มครองนาน 14 ปี สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท พร้อมรับโบนัสเครดิตบนแอปพลิเคชั่น เอ็มม่า บาย แอกซ่า สูงสุด 200,000 คะแนน โดยต้องซื้อกรมธรรม์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 ม.ค. 69 และพิเศษหากซื้อประกันผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ระหว่างวันที่ 6 พ.ย. 68 – 31 ธ.ค. 68 รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก 5% ของค่าเบี้ยฯ ชำระครั้งแรก สูงสุด 10,000 บาท และยังได้ e-Coupon Lazada มูลค่า 500 บาท
รวมไปถึง “ประกันสุขภาพ” จาก บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ที่มีให้เลือกทั้ง กรุงไทยแคนเซอร์พลัส , กรุงไทย สุขใจชัวร์ และ ออฟฟิศซินโดรม สมาร์ทแคร์ ถ้าซื้อประกันที่สาขาของธนาคารกรุงไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยสะสมไม่เกิน 15,999 บาท จะได้รับ Starbucks e-coupon มูลค่า 150 บาท และหากซื้อประกันสุขภาพที่มีเบี้ยประกันภัยสะสมเกิน 15,999 บาท จะได้รับ e-Coupon Lazada มูลค่า 300 บาท และยังได้รับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% กับบัตรเครดิต KTC นานสูงสุด 6 เดือน และพิเศษสำหรับผู้ซื้อประกันสุขภาพออฟฟิศซินโดรม สมาร์ทแคร์ แผน 3 ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT จะได้รับ e-Coupon Lazada มูลค่า 800 บาท และรับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% กับบัตรเครดิต KTC นานสูงสุด 3 เดือน
หรือถ้าสนใจซื้อ ประกันสุขภาพอุ่นใจ แผน 2 ขึ้นไป หรือ ประกันสุขภาพสดใสทุกแผนความคุ้มครอง จาก บมจ.ทิพยประกันภัย นอกจากจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 600,00 บาท , คุ้มครองค่าห้องปกติด 5,000 บาทต่อครั้ง และค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต 10,000 บาทต่อครั้ง และได้รับการชดเชยรายได้รายวัน กรณีผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้งแล้ว หากเดินทางไปซื้อประกันที่สาขาของธนาคารกรุงไทย จะได้รับนาฬิกา Xiaomi Smart Band 9 Active มูลค่า 899 บาท พร้อมรับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
และถ้าซื้อ ประกันสุขภาพ Health DIY , ประกันสุขภาพสูงวัยฟิต , ประกันกรุงไทยเหมาให้ , ประกันทิพยเฮลท์ 1500 ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก 5% ของค่าเบี้ยฯ ชำระครั้งแรก (สูงสุด 10,000 บาท) และรับเพิ่ม Lazada e-coupon มูลค่า 500 บาท เมื่อซื้อกรมธรรม์ครั้งแรกผ่านแอป
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/link/mgronline-taxfest2025
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111
หมายเหตุ : เงื่อนไขกองทุนเป็นไปตามที่ KTB, KTAM และ KTC กำหนด | ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน Thai ESG และ RMF ก่อนการตัดสินใจลงทุนกรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษีจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน | ผู้สนใจสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา | ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น | รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น | รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย| ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตและประกันวินาศภัยทุกครั้ง | โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์