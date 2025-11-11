ธอส.จัดผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือนกระตุ้นยอดขายNPA

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เพิ่มโอกาสให้ผู้จองซื้อบ้านมือสองธนาคารจัดสิทธิ์ผ่อนดาวน์อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน โดยเข้าอยู่ได้ทันที เมื่อชำระเงินครบตามเงื่อนไข พร้อมเพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำกับ ธอส. สามารถเข้าโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถแสดงเอกสารแหล่งที่มาของรายได้ ออมเงินเพื่อเดินรายการทางการเงิน (Statement) สม่ำเสมอผ่าน Application : GHB ALL GEN ต่อเนื่อง 12 เดือน (ทุกบัญชีรวมกัน) เพื่อประกอบการพิจารณายื่นขอสินเชื่อกับ ธอส. ได้ต่อไป
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ด้วยการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าและประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้นกับบ้านมือสอง ธอส. คุณภาพดี ทำเลเด่นกว่า 20,000 รายการทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่สนใจจองซื้อทรัพย์ของธนาคารได้สิทธิ์ผ่อนดาวน์อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน (2 ปี)* เมื่อชำระเงินครบตามเงื่อนไขของธนาคาร สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันที นอกจากนี้ ธอส. ยังเพิ่มโอกาสให้กับลูกค้าที่ไม่สามารถแสดงเอกสารแหล่งที่มาของรายได้สามารถเตรียมความพร้อมโดยเข้าร่วม “โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน” เพื่อเพิ่มวินัยทางการเงิน โดยออมเงินและเดินรายการทางการเงิน (Statement) อย่างสม่ำเสมอ ผ่าน Application : GHB ALL GEN ต่อเนื่อง 12 เดือน (ทุกบัญชีรวมกัน) เพื่อประกอบการพิจารณายื่นขอสินเชื่อกับ ธอส. ได้ในอนาคต
"การจัดทำนโยบายผ่อนดาวน์ 0% เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่อยากมีบ้านมีแรงบันดาลใจในการผ่อนดาวน์เพื่อมีบ้านที่ตนเองต้องการได้ ขณะเดียวกัน หากลูกค้าไม่มีหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้หรือเอกสารหลักฐานรายได้ไม่ชัดเจน ธอส. ก็ยังเปิดโอกาสให้เข้าโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ถือเป็นการวางแผนทางการเงิน และสร้างวินัยการออม ระหว่างผ่อนดาวน์ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าลูกค้าจะมีความสามารถในการผ่อนชำระเงินงวดกับ ธอส. ได้ในอนาคต ทำให้มีโอกาสขอสินเชื่อเมื่อผ่อนดาวน์ครบระยะเวลาที่กำหนด ปัจจุบันมีลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวมแล้วกว่า 228,000 ราย มีลูกค้าได้รับสินเชื่อจาก ธอส. แล้วกว่า 50,000 ราย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ ธอส. มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการทำให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตนเองมากขึ้น"