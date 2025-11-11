เคทีซีผนึกอีคอมเมิร์ซ-ดิลิเวอรี่เดินหน้าแคมเปญพลังพอยต์ฯ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ Shopee, Lazada, Grab และ LINE MAN ในแคมเปญ “พลังพอยท์ FOREVER แลกไม่หยุด คุ้มสุดทุกดีล” เปิดให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีใช้คะแนน KTC FOREVER แลกสิทธิ์รับโค้ดพิเศษ เริ่มต้นเพียง 9 คะแนน ผ่านแอปฯ KTC Mobile สะท้อนกลยุทธ์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่มุ่งเพิ่มมูลค่าจากฐานสมาชิกเดิม พร้อมเสริม Loyalty Ecosystem ผ่านการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สมาชิกเคทีซีสามารถใช้คะแนนแลกรับสิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งการสั่งอาหาร ช้อปปิ้งออนไลน์ และการใช้แพ็กเกจรายเดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 31 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบจำนวน โดยมีการจำกัดสิทธิ์ในการแลก และเงื่อนไขภายใต้ที่บริษัทกำหนด
ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนในการแลกสิทธิ์รับโค้ดส่วนลด อาทิ LINE MAN ใช้ 9 คะแนน แลกสิทธิ์รับ LINE MAN VIP ฟรี 3 เดือน ,Grab ใช้ 9 คะแนน แลกสิทธิ์รับ GrabUnlimited ฟรี 2 เดือน ,Grab (เฉพาะบัตรเครดิต KTC VISA) ใช้ 499 คะแนน แลกรับโค้ดส่วนลด GrabFood 100 บาท ,Lazada ใช้ 9 คะแนน แลกสิทธิ์รับโค้ดส่วนลด 40 บาท ,Shopee ใช้ 1,499 คะแนน แลกรับโค้ดส่วนลด 300 บาท