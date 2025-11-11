BIZ เปิดงบQ3 กำไรเพิ่มขึ้น 125 %

บิสซิเนสอะไลเม้นท์ เปิดผลงานไตรมาส 3 โชว์กำไรสุทธิ 195.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.53% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งมอบเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งให้กับโรงพยาบาลได้ตามแผน ฟากผู้บริหาร “สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์” ระบุ ตลาดเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี Backlog ในมือมากกว่า 1.8 พันล้านบาท ทยอยรับรู้ยาว 1-2 ปี มั่นใจดันผลงานปี 68 เติบโต Double Digit
นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 3/2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) มีกำไรสุทธิ 195.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.30 ล้านบาท หรือ 124.53% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 86.97 ล้านบาท และมีรายได้รวม 1,002.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 328.72 ล้านบาท หรือ 48.76% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 674.18 ล้านบาท
สำหรับ ปัจจัยที่ทำให้รายได้และกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 3/2568 มาจาก รายได้จากการขายและการส่งมอบเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง ให้กับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาได้ตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ แนวโน้มตลาดเครื่องมือแพทย์ยังมีการเติบโตได้ดี จากความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในตลาดผู้ให้บริการประเภทสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งทางภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งมีอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ยังมองหาและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นแรงหนุนที่สำคัญของบริษัทฯ โดยตั้งเป้าหมายรายได้ในปีนี้เติบโตที่ระดับ Double Digit
ปัจจุบัน BIZ มี Backlog ในมือมากกว่า 1,800 ล้านบาท พร้อมทยอยรับรู้รายได้และส่งมอบงานตามสัญญาใน 1-2 ปี สะท้อนผลการดำเนินงานที่มีศักยภาพอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นให้เติบโตในระยะยาว
“บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็น Solution Provider ด้านการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาแบบครบวงจร รวมไปถึงให้คำปรึกษากับโรงพยาบาลในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบอาคาร ควบคุมงานก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องมือสำหรับห้องรังสีรักษา การฝึกอบรม และบำรุงรักษาเครื่องมือ ทำให้โรงพยาบาลมั่นใจว่าผู้ป่วยโรคมะเร็ง จะได้รับการรักษาด้วยเครื่องฉายรังสีที่มีคุณภาพสูง และปลอดภัย เพื่อส่งมอบงานในระดับ Beyond The Best ซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต” นายสมพงษ์ กล่าว