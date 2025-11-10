ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.37-ติดตามฟันด์โฟลว์-ค่าเงินเอเชีย-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(10พ.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.37 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดปลายสัปดาห์ก่อนที่ 32.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทปรับตัวในกรอบแคบ โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวระหว่างวันในช่วง 32.33-32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ เพราะแม้เงินบาทจะมีปัจจัยบวกจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก แต่แรงขายเงินดอลลาร์ฯ ก็เริ่มชะลอลงหลังวุฒิสภาของสหรัฐฯ ลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว ซึ่งนับเป็นสัญญาณบวกที่กระตุ้นความหวังว่า หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อาจกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในสัปดาห์นี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ ค่อนข้างสมดุล โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,058 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 1,045 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินไว้ที่ 32.25-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ตัวเลขยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเดือนต.ค. ของจีน รวมถึงสถานการณ์การชัตดาวน์ของสหรัฐฯ