ธปท.ย้ำระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าธนาคารไทยปลอดภัย ตรวจจับแม่นยำ

ธปท.ชี้กรณีจีนสร้าง AI ยืนยันตัวตน เป็นการใช้แอปของจีนเท่านั้น ย้ำระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าของธนาคารพาณิชย์ในไทยปลอดภัย มีการตรวจจับแม่นยำ
นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชาวจีน 4 คน ที่ใช้ AI สร้างคลิปวิดีโอปลอมจากภาพนิ่งของเหยื่อ เพื่อหลอกระบบยืนยันตัวตนของธนาคารนั้นจากการตรวจสอบพบว่า เป็นกรณี scammer ชาวจีนทดสอบระบบยืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลและแอปพลิเคชั่นของจีนเท่านั้น ไม่ใช่ของไทยแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ธปท. ย้ำว่าระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ในไทยใช้ มีมาตรการป้องกันการปลอมแปลงด้วยภาพหรือวิดีโออย่างรัดกุม โดยแต่ละธนาคารมีเทคนิคการตรวจจับที่จะต้องผ่านการทดสอบความแม่นยำ ความปลอดภัยต่อการโจมตีในหลายรูปแบบ ก่อนนำมาใช้งานจริง
นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาคการธนาคาร (TB-CERT) ภายใต้สมาคมธนาคารไทยยังติดตามภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติ ก็จะเร่งหาแนวทางป้องกันทันที