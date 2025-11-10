หุ้นใหม่ SMO...พี/อี เรโช 7 เท่าเอาอยู่ไหม / สุนันท์ ศรีจันทรา

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีหุ้นน้องใหม่เข้ามาซื้อขายรวม 3 บริษัท โดยมี 2 บริษัทที่ราคาต่ำจอง และมีเพียง 1 บริษัทที่รอดได้อย่างหวุดหวิด ปิดการซื้อขายวันแรกเท่ากับราคาจอง ส่วนสัปดาห์นี้ มีหุ้นน้องใหม่ที่จะเข้ามาซื้อขายเพียง 1 บริษัท ประเดิมเคาะวันจันทร์นี้ ซึ่งเป็นหุ้นตัวสุดท้ายในรอบนี้มีกำลังถูกจับตาว่า จะรอดหรือไม่
หุ้นใหม่ 3 บริษัทที่เข้ามาซื้อขายสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มต้นจาก บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH นำหุ้นเสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรก โดยกำหนดราคาหุ้นละ 7.50 บาท ค่า พี/อี เรโช ประมาณ 24 เท่า ประเดิมซื้อขายวันแรกจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยราคาหลุดจองตั้งแต่เปิดซื้อขายก่อนจะปิดที่ราคา 5.35 บาท ต่ำกว่าราคาจอง 28.67%
หุ้นบริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MRDIYT ตามเข้ามาซื้อขายวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน หลังนำหุ้นเสนอขายในราคา 8.60 บาท ค่า พี/อี เรโชประมาณ 23 เท่า โดยเปิดซื้อขายวันแรก ราคารูดลงทันทีที่ 7.05 บาท ก่อนจะเริ่มกระเตื้องขึ้นจนปิดการซื้อขายที่ 8.60 บาท เท่าราคาจอง
และหุ้น บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม. แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประเดิมซื้อขายวันแรก 7 พฤศจิกายน หลังนำหุ้นเสนอขายในราคาหุ้นละ 5.50 บาท ค่า พี/อี เรโช ประมาณ 11 เท่า โดยเปิดซื้อขายที่ราคา 5.50 บาท และขึ้นไปสูงสุดที่ 5.75 บาท แต่อ่อนตัวลงมาปิดที่ 4.66 บาท หลุดจอง 0.64 บาท หรือต่ำกว่าของ 15.27%
หุ้นใหม่ในปี 2568 เข้าซื้อขายในตลาดหุ้นแล้ว 16 บริษัท นับจากต้นปี เหลือหุ้นน้องตัวสุดท้ายหรือตัวที่ 17 ซึ่งจะประเดิมซื้อขายในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายนนี้ และไม่รู้ว่า จะลูกผีหรือลูกคน จะรอดหรือจะร่วง หรือจะยืนเหนือจองได้หรือไม่
ช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ มีหุ้นใหม่เข้าซื้อขายเพียง 5 บริษัท เนื่องจากภาวะตลาดหุ้นผันผวน และเมื่อเข้ามาซื้อขายแล้ว ราคามักต่ำจอง จนนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สนใจจองซื้อ ทำให้บริษัทจดทะเบียนใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการเสนอขายหุ้นกับปรนเป็นคนรั้งแรก ต้องชะลอแผนการนำหุ้นเข้าจดทะเบียน
แต่หลังจากหุ้น บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ HANN นำร่องเข้าขดทะเบียน โดยนำหุ้นเสนอขายในราคาเพียง 70 สตางค์ จาก ราคาพาร์ 50 สตางค์ และเมื่อเคาะซื้อขายวันแรก ราคาพุ่งทะลานกว่า 200%
ตามด้วยหุ้น บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ SKIN ซึ่งราคาพุ่งทะยานอย่างร้อนแรง หลังประเดิมเข้าซื้อขายวันแรก จากราคาจอง 1.20 บาท ปิดวันแรกที่ 3.42 บาท
กำไรจากหุ้นจอง HANN และ SKIN ปลุกกระแสหุ้นใหม่ให้กลับมาคึกคัก โดยบริษัทจดทะเบียนใหม่ ดาหน้ากันเข้าตลาด ขณะที่ราคาที่เสนอขาย เริ่มไม่จูงใจ หรือเริ่มเอาเปรียบนักลงทุนที่จองซื้อ โดยมีค่า พี/อี เรโช สูง ๆ และเมื่อเข้าซื้อขาย ราคาจึงต่ำกว่าจอง
หุ้นบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) หรือ SMO เป็นหุ้นน้องใหม่ตัวที่ 17 ของปี 2568 และหลังจากนี้ หุ้นใหม่คงจะว่างเว้นไปอีกพักใหญ่ เพราะไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวของหุ้นตัวใดที่จะเสนอขายในระยะอันใกล้
SMO เสนอขายหุ้นในราคาหุ้นละ 5.40 บาท ดำเนินธุรกิจน้ำมันปาล์ม จุดเด่นของหุ้นน้องใหม่ตัวล่าสุดคือ กำหนดราคาเสนอขายโดยมีค่า พี/อี เรโช ที่ต่ำมากคือ ประมาณ 7 เท่า
แต่ภาวะตลาดที่เงียบเหงา และหุ้นใหม่รุ่นพี่ที่เข้าก่อนหน้า ราคามักต่ำกว่าจอง ซื้ออาจส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยากับ SMO ได้
SMO จะเข้ามาปิดฉากหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาซื้อขายในช่วงนี้ และนักลงทุนกำลังรอลุ้นกันว่า
จุดแข็งจากค่า พี/อี เรโช เพียง 7 เท่า จะต้านทานกระแสความซบเซาของตลาดได้หรือไม่
ราคาหุ้นจะยืนตระหง่านเหนือ 5.40 บาทหรือไม่ วันจันทร์นี้รอดูคำตอบพร้อมกัน