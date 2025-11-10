TWPC ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีพิพาทหนี้

“ไทยวา ” ออกโรงแจง กรณี มีการกล่าวถึงชื่อ “บริษัทไทยวา ” ในรายการโหนกระแส ยันบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิพาทหนี้ และผู้ประกอบการรายนีัสิ้นสุดสถานะคู่ค้ากับ TWPC
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC. แจ้งว่า ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับ “กรณีที่มีผู้ประกอบการรายหนึ่ง ที่ดำเนินธุรกิจสินค้าก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป แต่มีกรณีไม่ชำระหนี้ต่อดีลเลอร์และคู่ค้า ทำให้เกิดเป็นประเด็นในรายการข่าวโหนกระแส ที่ออกอากาศในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมานั้น ในการสัมภาษณ์มีการกล่าวถึงชื่อ “บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)” ในช่วงหนึ่งของรายการ ทางบริษัทจึงขอชี้แจงตามความเป็นจริงดังนี้
"บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับกรณีพิพาทนี้ทางบริษัทไทยวาฯ เป็นเพียงอดีตคู่ค้าของผู้ประกอบการรายนี้"
โดยผู้ประกอบการรายนี้เคยซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวจากไทยวา เพื่อนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจริง มีการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 6มกราคม 2565 จนสิ้นสุดออร์เดอร์สุดท้าย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นการค้าขายตามปกติเหมือนกับคู่ค้าทุกราย มิได้มีการให้โปรโมชั่นพิเศษใดๆ อีกทั้งทางบริษัทมิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับคู่ค้าและดีลเลอร์ของผู้ประกอบการณ์รายนี้ ตามที่ถูกกล่าวอ้างถึง
"ผู้ประกอบการรายดังกล่าว ปัจจุบันได้สิ้นสุดสถานะ การเป็นคู่ค้ากับไทยวาแล้ว "
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับบุคคลหรือหน่วยงานใดที่มีการแอบอ้างชื่อ โลโก้ หรือข้อมูลของบริษัท ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ หรือผลประโยชน์ของบริษัทฯต่อไป
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่า บริษัทฯดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย