11 หุ้นใหญ่ SET50 พื้นฐานแกร่ง แต่ล่าสุดยังปิดต่ำกว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ตลาดหุ้นไทยยังไปไม่ถึงไหน เมื่อส่องดัชนี SET50 ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงที่สุด แล้วนำไปเทียบกับราคาเมื่อ 5 ปีที่แลง จะพบว่ามีมากถึง 27 หลักทรัพย์ ที่ราคาปัจจุบันยังปิดต่ำกว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว และเมื่อโฟกัสไปที่หุ้นใหญ่มาร์เกตแคปเกิน 8หมื่นล้านบาทขึ้นไป จะเข้าข่าย 11 หลักทรัพย์
1.PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ณ 7 พ.ย.68 ปิด 20.50 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 44.50 บาท ลดลง 24.00 บาทหรือ -53.93%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -15.98%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -18.81%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -19.61%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 28.75/14.20 บาท, ค่าP/E - เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 2.44%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 92,431.41 ล้านบาท
2.SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ณ 7 พ.ย.68 ปิด 193.00 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 350.00 บาท ลดลง 157.00 บาท หรือ -44.86%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +14.88%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -5.39%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -13.45%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 231.00/124.50 บาท, ค่า P/E 12.42 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 2.59%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 231,600.00 ล้านบาท
3.GPSC บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ณ 7 พ.ย.68 ปิด 37.25 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 63.50 บาท ลดลง 26.25 บาท หรือ -41.34%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -2.61%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -10.24%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -3.25%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 45.00/22.40 บาท, ค่าP/E 17.80 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 2.42%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 105,034.92 ล้านบาท
4.BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ณ 7 พ.ย.68 ปิด 5.60 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 8.55 บาท ลดลง 2.95 บาท หรือ -34.50%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -21.13%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ +8.74%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ +4.67%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 7.80/4.56 บาท, ค่า P/E 22.18 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 2.68%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 85,596.00 ล้านบาท
5.IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน) ณ 7 พ.ย.68 ปิด 17.80 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 25.25 บาท ลดลง 7.70 บาท หรือ -30.49%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -28.51%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -6.81%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -17.59%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 27.50/16.90 บาท, ค่าP/E 130.21 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 3.93%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 99,939.02 ล้านบาท
6.MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ณ 7 พ.ย.68 ปิด 39.75 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 55.50 บาท ลดลง 15.25 บาท หรือ -27.48%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -17.19%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -1.85%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -3.05%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 51.50/33.75 บาท, ค่าP/E 13.48 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 0.63%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 84,270.00 ล้านบาท
7.AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ณ 7 พ.ย.68 ปิด 41.00 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 55.75 บาท ลดลง 14.75 บาท หรือ -26.46%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -31.09%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -0.61%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -3.53%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 62.25/26.75 บาท, ค่าP/E 31.60 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 1.93%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 585,713.70 ล้านบาท
8.CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ 7 พ.ย.68 ปิด 45.00 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 59.25 บาท ลดลง 14.25 บาท หรือ -24.05%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -19.28%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -2.17%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -6.74%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 65.00/41.50 บาท, ค่า P/E 14.78 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 3.02%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 404,239.56 ล้านบาท
9.CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ณ 7 พ.ย.68 ปิด 21.00 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด บาท 27.00 ลดลง6.00 บาท หรือ -22.22%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -38.24%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ +2.44%,ย้อนหลัง 1เดือน อยู่ที่ -2.78%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 36.00/15.80 บาท, ค่าP/E 16.27 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 2.86%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 126,651.00 ล้านบาท
10.CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ณ 7 พ.ย.68 ปิด 20.70 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 26.50 บาท ลดลง 5.80 บาท หรือ -21.89%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -9.21%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -1.90%,ย้อนหลัง 1เดือน อยู่ที่ -9.21%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ26.50/19.80 บาท, ค่าP/E 5.60 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 4.84%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 174,024.13 ล้านบาท
11.PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ 7 พ.ย.68 ปิด 30.50 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 34.00 บาท ลดลง 3.50 บาท หรือ -10.29%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -3.94%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -0.81%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -4.69%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 33.75/27.00 บาท, ค่าP/E 12.26 เท่า, อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 6.94%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 871,171.39 ล้านบาท
นอกจาก 11 หุ้นข้างต้นแล้ว ใน set 50 ที่มาร์เก็ตแคปต่ำกว่า 8 หมื่นล้านบาท และราคาปัจจุบันยังต่ำกว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้วยังมีอีก 16 หลักทรัพย์
AWC ณ 7 พ.ย.68 ปิด 2.14 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 3.24 บาท
BANPU ณ 7 พ.ย.68 ปิด 4.86 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 6.85 บาท
BJC ณ 7 พ.ย.68 ปิด 18.20 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 31.25 บาท
BTS ณ 7 พ.ย.68 ปิด 2.72 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 9.30 บาท
CBG ณ 7 พ.ย.68 ปิด 40.25 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 119.50 บาท
COM7 ณ 7 พ.ย.68 ปิด 24.10 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 41.75 บาท
EGCO ณ 7 พ.ย.68 ปิด 121.00 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 178.00 บาท
HMPRO ณ 7 พ.ย.68 ปิด 6.05 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 14.20 บาท
KTC ณ 7 พ.ย.68 ปิด 28.25 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 41.50 บาท
LH ณ 7 พ.ย.68 ปิด 3.78 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 6.70 บาท
OSP ณ 7 พ.ย.68 ปิด 14.90 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 35.25 บาท
RATCH ณ 7 พ.ย.68 ปิด 29.00 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 51.50 บาท
SCGP ณ 7 พ.ย.68 ปิด 17.40 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 35.00 บาท
TOP ณ 7 พ.ย.68 ปิด 34.50 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 37.00 บาท
TU ณ 7 พ.ย.68 ปิด 13.50 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 15.90 บาท
VGI ณ 7 พ.ย.68 ปิด 1.10 บาท ส่วนวันที่ 6 พ.ย.63 ปิด 6.50 บาท