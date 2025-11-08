BE8 โชว์ผลงาน Q3 เติบโต พร้อมเดินหน้าร่วมJUMP+ ยกระดับภาคธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

BE8 เปิดงบไตรมาส 3/2568 กวาดรายได้ 602.78 ล้านบาทกำไรสุทธิ 13.83 ล้านบาท โต 114% จากไตรมาสก่อน เดินหน้าทุ่มงบพัฒนาเทคโนโลยี AI และโซลูชันดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ล่าสุดได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะAdvisory Pool เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจทั้งในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ผู้นำธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้าน AI-Powered Digital Transformation แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2568 มีรายได้รวม 602.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.10% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ที่มีรายได้รวม 568.15 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยมีการส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ด้าน Cybersecurity แก่ลูกค้าภาครัฐรายใหญ่ และการบริการจัดหาบุคลากรเทคโนโลยีแก่บริษัทด้านการสื่อสารและการเงิน ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 13.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114.09% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 6.46 ล้านบาท
นายอภิเษก กล่าวว่า แม้บริษัทจะมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2568 แต่ในช่วงเวลาที่เหลือของปี บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ พร้อมปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทเชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ทั้งนี้ กลุ่ม BE8 ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครอบคลุมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน เนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้ AI เข้ามาประยุกต์การใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในทุกธุรกิจยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะส่งผลบวกต่อกลุ่มบริษัทในการสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนี้ กลุ่ม BE8 ยังได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ (Listed Company Growth Enabling Program) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมขีดความสามารถ และเพิ่มความพร้อมของธุรกิจทั้งในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะ Advisory Pool ของโครงการ JUMP+ พร้อมสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนในการจัดทำ Business Growth Plan เพื่อเชื่อมโยงการเติบโตทางธุรกิจเข้ากับกลยุทธ์ AI และ Digital Transformation BE8 ยังคงมุ่งขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ AI-Powered Digital Transformation เพื่อเสริมศักยภาพให้ทุกธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน