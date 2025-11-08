D ผลงานไตรมาส 3/68 กำไรสุทธิพุ่ง 98% ธุรกิจแกร่งโตยกแผง บริการทันตกรรม - เทรดดิ้ง

เดนทัล คอร์ปอเรชั่น โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2568 กำไรสุทธิ 20.1 ล้านบาท โตพุ่ง 98% ทำรายได้ 262.3 ล้านบาท ทุกธุรกิจแกร่ง งานบริการทันตกรรม ลูกค้าต่างชาติเข้าบริการเพิ่มต่อเนื่อง สร้างรายได้โต 171.2 ล้านบาท ขณะงานเทรดดิ้ง รุกนำเข้าวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรมจากจีน ดันยอด ขายเติบโตสูง
นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D ผู้ให้บริการทันตกรรมแบบครบวงจร เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในงวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยกลุ่มบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 20.1ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 98% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีรายได้จำนวน 262.3ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 16.9 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
โดยในงวดไตรมาส 3/2568 กลุ่มบริษัท D มีรายได้เติบโตจากทั้งธุรกิจให้บริการทันตกรรมและธุรกิจซื้อมาขายไป หรือ เทรดดิ้ง ในส่วนธุรกิจให้บริการทันตกรรม มีรายได้จำนวน 171.2 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 8.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5% เนื่องจากกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติได้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจาก ชื่อเสียงของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Dental Tourism รวมทั้ง กลุ่มบริษัท D มีชื่อเสียงด้านทันตกรรมและมีมาตรฐานการรักษาในระดับสากล
“ไตรมาส 3 ปีนี้ มีลูกค้า visit volume จำนวน 21,545 ครั้ง เพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน รายได้หลักยังมาจากลูกค้าต่างชาติ ถึง 113.5ล้านบาท โตเพิ่มขึ้น 12% นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เชื่อมั่นในมาตรฐานการให้บริการ การรักษา ของกลุ่ม D ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา ส่วนลูกค้าคนไทยรอบนี้ทำรายได้ 57.7 ล้านบาท ที่น้อยลงเพราะเศรษฐกิจในไทยชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อของคนไทยลดลง” นายพรศักดิ์ กล่าว
นายพรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของธุรกิจซื้อมาขายไป หรือ เทรดดิ้ง ในไตรมาส 3/2568 มีรายได้ จำนวน 91.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 8.5 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งเป็นผลจากการที่ บริษัท เดนทัล วิชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ที่ดำเนินธุรกิจขายวัสดุและอุปกรณ์ทันต กรรม ได้มีการนำเข้าวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรมจากประเทศจีน ในราคาที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้รับ จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ซื้อ ส่งผลสามารถสร้างยอดขายได้สูงขึ้น
สำหรับผลการดำเนินการของ โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ในไตรมาส 3/2568 สร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 42.4 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าต่างชาติ 77% ซึ่ง BIDH มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มนักท่อง เที่ยวชาวต่างชาติ ผู้บริหารชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กลุ่มลูกค้าคนไทยที่มีรายได้และมีกำลังซื้อสูง
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นจำนวน 15.39 ล้านบาท ซึ่งได้กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในเดือนธันวาคม 2568 นี้