Howden Maxi เชื่อม MOU ระหว่าง ทิพยประกันภัย - ผิงอัน

Howden Maxi รับเกียรติเป็นตัวกลางประสานจัดงาน MOU ครั้งสำคัญ ระหว่าง ทิพยประกันภัย และ ผิงอัน จากประเทศจีน ภายใต้ "โครงการขยายการรับประกันภัยรถยนต์จีน" ประเดิมครั้งแรกในไทย ที่มุ่งเน้นการให้บริการธุรกิจรถยนต์และอุตสาหกรรมจีนในตลาดไทย เพื่อสร้างความเชื่อมโยงภาคประกันภัยไทย-จีน พร้อมขับเคลื่อนระบบนิเวศประกันภัยสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ
นายจิตวุฒิ ศศิบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (Howden Maxi) ในฐานะบริษัทร่วมทุนกับบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC-ASIA เปิดเผยว่า Howden Maxi ซึ่งเป็นนายหน้าประกันภัยระดับนานาชาติ เป็นตัวกลางประสานงานจัดความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผิงอัน พีแอนด์ซี อินชัวรันส์ คอมพานี ออฟ ไชน่า จำกัด (Ping An) ภายใต้ “โครงการขยายการรับประกันภัยรถยนต์จีน” โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันพัฒนา ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบขยาย (Extended Warranty Insurance) สำหรับลูกค้านักธุรกิจ นักลงทุน และชาวจีน ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีน (EV) ขยายสู่ตลาดระดับโลก ซึ่งการลงนามร่วมกันในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาค
“การผนึกความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มุ่งยกระดับการให้บริการแก่ธุรกิจรถยนต์และอุตสาหกรรมจากประเทศจีน ที่เข้ามาเจาะตลาดในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง ภาคประกันภัยของจีนและไทย เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้า และนำเสนอทางออกด้านการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม รองรับการเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจพลังงานสะอาด”
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการเป็นนายหน้าประกันภัยระดับสากล, การให้คำปรึกษาด้านความเสี่ยงและการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศ ทำให้ Howden Maxi ได้รับโอกาสในการเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งขับเคลื่อนในการสร้างระบบนิเวศประกันภัยแบบบูรณาการระหว่างไทยและจีน สู่การสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและประสิทธิภาพการดำเนินงานในอุตสาหกรรมประกันภัย สู่การสร้างโอกาสการขับเคลื่อน เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งความร่วมมือระดับนานาชาติ