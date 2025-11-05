ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.55-ติดตามคำตัดสินศาลสหรัฐฯ-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(5พ.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.52 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงเช้า แต่ทยอยแข็งค่ากลับมาในช่วงบ่ายสอดคล้องกับทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ (ซึ่งในวันนี้ซื้อสุทธิหุ้นไทย 2,496 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 5,332 ล้านบาท) ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ขาดแรงหนุนเนื่องจากตลาดรอติดตามคำตัดสินของศาลสหรัฐฯ ในประเด็นภาษีสินค้านำเข้าของปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ในคืนนี้อย่างใกล้ชิด (อนึ่ง เงินบาทแทบไม่ได้ตอบรับตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของไทยที่ยังคงติดลบติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 ที่ -0.76% YoY)
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.50-32.75 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การตอบรับของตลาดต่อคำตัดสินของศาลสหรัฐฯในประเด็นภาษีสินค้านำเข้าของปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชีย และผลการประชุม BOE