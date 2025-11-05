MMM ตอกย้ำ “บริษัทนายหน้าอสังหาฯ มือ 1 รายแรก ในตลท.”

บมจ.เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล หรือ MMM เดินหน้าตอกย้ำความเป็น “บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ด้านตัวแทนขายที่อยู่อาศัยมือ 1 รายแรก ในตลาดหลักทรัพย์ฯ” พร้อม ชูโมเดล ธุรกิจใหม่ พลิกโฉมวงการอสังหาฯ ภายใต้แนวคิด “มินิมาร์ทอสังหาฯ”
นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM เปิดเผยว่า“MMM” ถือเป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนขายที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน และ คอนโดมิเนียม มือ 1 รายแรก ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด้วยศักยภาพการเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร รวมถึงโมเดลธุรกิจการเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยทุกประเภท เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม โดยเน้นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงการใช้กลยุทธ์การขายผ่านเครือข่ายนายหน้าอิสระขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ เป็นจุดแข็งที่ช่วยขยายการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญด้วยประสิทธิภาพการขายของ MMM จึงถูกยกระดับให้เป็นผู้ช่วยด้านการขายและการตลาดอย่างมืออาชีพที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ต้องการในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า จากศักยภาพทางธุรกิจโดยเฉพาะ การมีอำนาจการต่อรองสูง และได้ต้นทุนทรัพย์ที่ต่ำ ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง นอกจากนี้ การมีเครือข่ายการขายขนาดใหญ่ โดยผ่านนายหน้าอิสระ ส่งผลให้ไม่มีต้นทุน Fixed Cost และ การที่บริษัทมีทรัพย์มือ 1 ที่ครอบคลุมทุกทำเลและช่วงราคาที่หลากหลาย ส่งผลให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการซึ่งเปรียบเสมือน “มินิมาร์ท อสังหาฯ” ที่ใช้เงินทุนไม่มากในการวางหลักประกัน แต่สามารถบริหารโครงการได้จำนวนมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า MMM เป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สูง ไม่มีภาระดอกเบี้ยจากต้นทุนพัฒนาโครงการ ไม่มีต้นทุนพัฒนาโครงการ และมีศักยภาพการทำกำไรสูงจากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวสะท้อนถึงความน่าลงทุนในหุ้น “MMM”
ด้าน นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล หรือ MMM เปิดเผยว่า MMM ยังมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ภายใต้แนวคิด “เพื่อนคู่คิด นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ที่มีเครือข่ายนายหน้าอิสระขนาดใหญ่ ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า รวมทั้งยังสามารถขยายพอร์ตโครงการได้หลากหลาย ควบคุมต้นทุน กระจายความเสี่ยงได้ดี ผ่านการให้บริการทั้ง 3 รูปแบบ 1. ที่ปรึกษางานขายโครงการ (BU1) โดยเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวให้กับเจ้าของโครงการ 2. การบริหารงานขายโครงการ (BU2) เป็นตัวแทนขายและรับประกันการขายแต่เพียงผู้เดียว และให้บริการบริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ (Hybrid) และ 3.การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (BU3) โดยเม็ดเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ นำไปขยายพอร์ตธุรกิจทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสด้านการลงทุนโครงการที่หลากหลายและสร้างการเติบโตในอนาคต ดังนั้นการย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) สู่การเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
“ด้วยจุดเด่นที่ MMM แตกต่างจากธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ อื่นๆ คือ การมีทรัพย์พร้อมขาย โดยไม่มีต้นทุนพัฒนาโครงการ ไม่ต้องรอระยะเวลาพัฒนา ไม่ต้องรับประกันและให้บริการหลังการขายที่สำคัญสามารถเลือกทรัพย์ที่พร้อมขายและทำเลที่ต้องการได้ โดยสามารถบริหารหลายโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ ขณะเดียวกันยังสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีภาระดอกเบี้ยจากต้นทุนพัฒนาโครงการ โดยใช้กลยุทธ์ Leverage เพื่อขยายพอร์ตสินทรัพย์สำหรับขายได้ในวงกว้าง ส่งผลให้ธุรกิจมีศักยภาพในการทำกำไรสูง และมี Cash Cycle ต่ำ เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน”
ทั้งนี้ หากพิจารณาจากฐานะทางการเงินจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้ และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยงวด 6 เดือนแรกปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 339.41 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 63.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 18.58% ซึ่งเป็นการทำกำไรได้เติบโตต่อเนื่องจากปี 2565-2567 และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นกลุ่ม LiVEx ได้ถึง 6 ไตรมาสติดต่อกันนับตั้งเแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVExสะท้อนถึงศักยภาพการทำกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง