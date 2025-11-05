กูรูชี้ บิทคอยน์ยังรอด แต่ ‘Altcoin’ จ่อเลือดสาด ตลาดเข้าสู่ช่วงดูดสภาพคล่องครั้งใหญ่

กระแสตลาดคริปโตเริ่มสั่นคลอนอีกระลอก เมื่อ Benjamin Cowen นักวิเคราะห์ชื่อดังออกมาเตือนว่า “Bitcoin Dominance” หรือสัดส่วนการครองตลาดของบิทคอยน์ เตรียมพุ่งแรง ขณะที่เหรียญทางเลือก (Altcoins) จ่อร่วงหนักต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางกระแสเงินทุนที่ไหลกลับสู่สินทรัพย์หลักของตลาดคริปโต
“Altcoins จะร่วงอีก 30% เทียบกับบิทคอยน์”
Cowen ระบุชัดผ่านโพสต์บนแพลตฟอร์ม X (Twitter เดิม) ว่า เหรียญทางเลือกส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะดิ่งลงอีกราว 30% เมื่อเทียบกับบิตคอยน์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า พร้อมเสริมว่า ไม่ว่าราคาบิทคอยน์จะขึ้นหรือลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ สัดส่วนการครองตลาดของ BTC ก็ยังคงมีแนวโน้ม “เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นชัดตลอดทั้งรอบวัฏจักรนี้
BTC เตรียมปิดปีนี้แรง ก่อนเข้าสู่ตลาดหมีปีหน้า
นักวิเคราะห์รายนี้คาดว่า บิทคอยน์จะยังคงปรับตัวขึ้นได้ภายในสิ้นปี ก่อนเข้าสู่ช่วงตลาดหมีในปีหน้า โดยระบุว่า “สภาพคล่องในตลาดสามารถไหลเข้าสู่ BTC ได้ทั้งในช่วงตลาดกระทิงและตลาดขาลง ไม่ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร ดัชนี BTC Dominance ก็มีแนวโน้มสูงขึ้น” พร้อมเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังเพราะ “การถือครองสินทรัพย์ทุกประเภทต่างมีความเสี่ยง”
เขาย้ำว่า จุดสูงสุดของบิทคอยน์ในรอบนี้อาจเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ของปี 2568 ก่อนที่ตลาดคริปโตจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวอีกครั้ง โดยสัญญาณชัดเจนคือ “Altcoins จะไหลเลือดหนัก เทสแรงต้านไม่ไหว” ขณะที่โลหะมีค่าอย่างทองคำกลับเริ่มแสดงสัญญาณเชิงบวก
“อย่าเทรดตามความฝัน เทรดตามความจริงของตลาด”
Cowen กล่าวเสริมว่า นักลงทุนควรมีมุมมองที่เป็นจริงต่อสภาพตลาด และอย่าปล่อยให้อารมณ์จากการขาดทุนหรือความหวังเกินจริงมาบังสายตา “ผมเคยทำกำไรได้จริงในช่วง Altseason ของจริง แต่คนจำนวนมากกลับขาดทุนยาว 4 ปี เพราะยังฝันถึงฤดูกาล Altcoins ที่ไม่มาถึงเสียที” เขากล่าว พร้อมทิ้งท้ายอย่างเฉียบคมว่า “เทรดตลาดที่คุณมี ไม่ใช่ตลาดที่คุณอยากให้เป็น”
BTC ยังอ่อนแรงในระยะสั้น แต่ภาพใหญ่ยังคงถือไพ่เหนือสุด
ณ ขณะรายงาน บิตคอยน์มีมูลค่าซื้อขายอยู่ที่ 106,563 ดอลลาร์ ลดลงกว่า 7% ภายในสัปดาห์ แต่สัญญาณทางเทคนิคและทิศทางสภาพคล่องโดยรวมยังชี้ว่า BTC ยังคงเป็นศูนย์กลางของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยาว สะท้อนความจริงที่ Cowen กล่าวไว้ว่า “ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง สุดท้ายเงินก็จะกลับมาหาบิทคอยน์เสมอ”