SMO กระจายหุ้น IPO คึกคักกว่า 8 พันราย กลุ่มผถห.หลักลั่น lock up ทั้งหมดชูพื้นฐานแกร่ง-งบครึ่งปีพุ่ง 300%

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ. กลุ่มสมอทอง [SMO] เปิดเผยว่า การเปิดขายหุ้น IPO ของ SMO ทั้งจำนวนที่เสนอขาย 231.60 ล้านหุ้น มีนักลงทุนเข้าจองซื้อกว่า 8,000 ราย ครบทั้งจำนวนเสนอขาย 231.60 ล้านหุ้น สะท้อนความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตในอนาคต
ทั้งนี้ กลุ่มครอบครัวผู้ถือหุ้นหลัก 3 ครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวพวงมาลา, กลุ่มครอบครัวพิริเยศยางกูร, กลุ่มครอบครัวลัม ได้ร่วมแสดงความมั่นใจในศักยภาพของบริษัทด้วยการ Lock-Up ทั้งหมด ขณะที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ร่วมถือยาว ยกเว้นเพียง 3% เท่านั้น ตอกย้ำความมั่นใจในเสถียรภาพของโครงสร้างผู้ถือหุ้นและทิศทางการเติบโตระยะยาว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งรวมถึงผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยังอยู่ภายใต้เกณฑ์การห้ามขายหุ้น (Silent Period) 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM เปิดเผยว่า SMO มีความพร้อมที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 10 พ.ย. 68 หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร
SMO เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานธุรกิจมั่นคง แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญในด้านโรงงานสกลัดน้ำมันปาล์มดิบ และด้วยจุดเด่นการเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูง (Growth Stock) โดยจะเห็นได้จากผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แสดงถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงของผู้บริหารและนักลงทุน
ผลประกอบการในช่วงปี 65-67 บริษัทมีรายได้รวม 6,870.42 ล้านบาท 5,894.14 ล้านบาท และ 6,261.09 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 129.52 ล้านบาท 218.78 ล้านบาท และ 259.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 1.89% 3.71% และ 4.14% ตามลำดับ
สำหรับงวด 6 เดือนปี 68 บริษัทมีรายได้รวม 4,965.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.58% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 518.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.55% โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 305% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อน สะท้อนประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SMO เปิดเผยว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น SMO ที่ 5.40 บาท/หุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 7.6 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีอัตรา P/E Ratio เฉลี่ยอยู่ที่ราว 9.8 เท่า สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตและความน่าสนใจของหุ้น SMO ในเชิงมูลค่า
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานธุรกิจ และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรม มีศักยภาพสูงในการเติบโตในอนาคต
นายกิตติพงษ์ พวงมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SMO เปิดเผยว่า การระดมทุนครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทในการก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนใช้เงินเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ โดยมุ่งเน้นการขยายโรงงานผลิตไปยังพื้นที่อื่นเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม รวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างธุรกิจโดยรวม เพื่อลงทุนในโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม การชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีเสถียรภาพ